Őrjöngő tagországok, kitört a vízumbotrány a Nemzetközi Kézilabda-szövetség kongresszusa előtt

Két nappal ezelőtt mi is megírtuk, hogy sorsdöntő napok előtt áll a kézilabda. Ezen a hétvégén, Egyiptomban rendezik meg a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) elnökválasztó kongresszusát. A jelenlegi elnök, a 81 éves egyiptomi Hasszan Musztafa újra jelöltette magát. Sokak szerint, ha ismét a 25 éve elnökösködő és a sportágat egyre jobban a mélybe taszító arab sportvezető került a trónra, az könnyen a kézilabda halálát jelentheti.

Fotó: CLAUS FISKER / Ritzau Scanpix

IHF-kongresszus: ki utazhat be és ki nem?

A kongresszuson minden tagország szavazhat. Megírtuk azt is, hogy az IHF tagságának nagy része olyan országot képvisel, ahol nemhogy számottevő kézilabdaélet nincs, de a sportág nyomokban sem fedezhető fel. Ennek ellenére – papíron – működő szövetségekkel rendelkeznek.

Márpedig, ha ezek a fantomszövetségek elmennek az elnökválasztásra, s ott a képviselők szavaznak, az ugyanannyit ér, mint a sportág nagyhatalmának számító németek vagy dánok voksa.

Nem sokkal a kongresszus megnyitása előtt több botrány is kitört. A Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy francia források szerint titkos alkut kötött egymással Musztafa elnök és az IHF francia alelnöke. Ezek szerint Musztafa újraválasztása esetén csak két évet maradna, aztán lemondana és a vezetést átadná a jelenlegi első alelnöknek. Ez a forgatókönyv végső soron a Francia Kézilabda-szövetség elnökét, Philippe Banát emelhetné az IHF élére 2027-ben vagy 2028-ban. Ehhez azonban tényleg az kellene, hogy Musztafa mellett Bana is megválasztásra kerüljön. A háttérben kötött alkukhoz pedig a legnagyobb szükség a fantomszövetségek képviselőire van, akik mindent megszavaznak, ami Musztafának és brigádjának kedves.

Az újabb balhé pedig azok után robbant ki, hogy az IHF kongresszusára igyekvő tagországok küldöttei vízumproblémákba keveredtek.

Egyiptomban egyes országokkal szemben szigorúak a beutazási feltételek. Így akár ez a kérdés is döntő lehet az IHF elnökválasztása során. A Go Handball című szakportál arról számolt be, hogy néhány ország küldötte nem tud majd eljutni az afrikai országba. A régóta fennálló egyiptomi vízumgyakorlat azt mutatja, hogy Afganisztán, Eritrea, Irán, Irak, Izrael, Líbia, Mali, Niger, Észak-Korea, Szomália, Dél-Szudán, Szudán, Szíria és Jemen állampolgárai magas kockázatú személyeknek minősülnek Egyiptomban. A felsorolt országok szinte mindegyikében van (valamilyen) kézilabda-szövetség, csak Észak-Koreában és Eritreában nincs. Felettébb különös, hogy az IHF nyilvántartása szerint Izraelben sem működik kézilabda-szövetség, ami elképzelhetelen.