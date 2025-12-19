Rendkívüli

Hatalmas magyar siker az EU-csúcson, Orbán Viktor szerint az orosz vagyon felhasználása belerántott volna bennünket egy háborúba

Őrjöngő tagországok, kitört a vízumbotrány a Nemzetközi Kézilabda-szövetség kongresszusa előtt

Egyre nagyobb és több botrány övezi a Nemzetközi Kézilabda-szövetség hétvégi, elnökválasztó kongresszusát, amelyet a 2000 óta regnáló elnök, Hasszan Musztafa hazájában, Egyiptomban rendeznek meg ezen a hét végén. Ennyire botrányos IHF-kongresszust még nem látott a világ.

Két nappal ezelőtt mi is megírtuk, hogy sorsdöntő napok előtt áll a kézilabda. Ezen a hétvégén, Egyiptomban rendezik meg a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) elnökválasztó kongresszusát. A jelenlegi elnök, a 81 éves egyiptomi Hasszan Musztafa újra jelöltette magát. Sokak szerint, ha ismét a 25 éve elnökösködő és a sportágat egyre jobban a mélybe taszító arab sportvezető került a trónra, az könnyen a kézilabda halálát jelentheti.

IHF-kongresszus: ki utazhat be és ki nem?

A kongresszuson minden tagország szavazhat. Megírtuk azt is, hogy az IHF tagságának nagy része olyan országot képvisel, ahol nemhogy számottevő kézilabdaélet nincs, de a sportág nyomokban sem fedezhető fel. Ennek ellenére – papíron – működő szövetségekkel rendelkeznek. 

Márpedig, ha ezek a fantomszövetségek elmennek az elnökválasztásra, s ott a képviselők szavaznak, az ugyanannyit ér, mint a sportág nagyhatalmának számító németek vagy dánok voksa.

Nem sokkal a kongresszus megnyitása előtt több botrány is kitört. A Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy francia források szerint titkos alkut kötött egymással Musztafa elnök és az IHF francia alelnöke. Ezek szerint Musztafa újraválasztása esetén csak két évet maradna, aztán lemondana és a vezetést átadná a jelenlegi első alelnöknek. Ez a forgatókönyv végső soron a Francia Kézilabda-szövetség elnökét, Philippe Banát emelhetné az IHF élére 2027-ben vagy 2028-ban. Ehhez azonban tényleg az kellene, hogy Musztafa mellett Bana is megválasztásra kerüljön. A háttérben kötött alkukhoz pedig a legnagyobb szükség a fantomszövetségek képviselőire van, akik mindent megszavaznak, ami Musztafának és brigádjának kedves.

Az újabb balhé pedig azok után robbant ki, hogy az IHF kongresszusára igyekvő tagországok küldöttei vízumproblémákba keveredtek.

Egyiptomban egyes országokkal szemben szigorúak a beutazási feltételek. Így akár ez a kérdés is döntő lehet az IHF elnökválasztása során. A Go Handball című szakportál arról számolt be, hogy néhány ország küldötte nem tud majd eljutni az afrikai országba. A régóta fennálló egyiptomi vízumgyakorlat azt mutatja, hogy Afganisztán, Eritrea, Irán, Irak, Izrael, Líbia, Mali, Niger, Észak-Korea, Szomália, Dél-Szudán, Szudán, Szíria és Jemen állampolgárai magas kockázatú személyeknek minősülnek Egyiptomban. A felsorolt országok szinte mindegyikében van (valamilyen) kézilabda-szövetség, csak Észak-Koreában és Eritreában nincs. Felettébb különös, hogy az IHF nyilvántartása szerint Izraelben sem működik kézilabda-szövetség, ami elképzelhetelen. 

Banglades, Kína, Etiópia, India, Indonézia, Mianmar, Nigéria, Pakisztán, Fülöp-szigetek, Srí Lanka, Thaiföld, Vietnam: ezek azok az országok, amelyek közepes kockázatúnak minősülnek Egyiptomban, azaz a felsorolt nemzetek állampolgárainak is nehézkes lehet a bejutás.

Ezeknek az országoknak az állampolgárai csak akkor kaphatnak vízumot, ha szervezett delegáció tagjaiként utaznak és garancialevelet nyújtanak be, vagy már rendelkeznek érvényes amerikai, brit vagy schengeni vízummal.

Több névtelen forrás is azt nyilatkozta a Go Handballnak, hogy az IHF aktívan segített bizonyos szövetségeknek a vízumkérelmek intézésében. Az ilyen jellegű segítségnyújtás nem szokatlan a nemzetközi sportban. Ami ezúttal felkelti a figyelmet, az az átláthatóság hiánya. Állítólag nem minden szövetség kapott azonos szintű támogatást. Egyes megfigyelők megjegyezték, hogy vajon a Musztafa újraválasztásának szempontjából fontosnak tartott szövetségeket részesíthetik-e előnyben. Ha ez valóban így van akkor az elnökválasztás tisztasága máris csorbát szenved.

 


 

