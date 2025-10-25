PutyinBudapesti békecsúcsEurópai UnióTrump

Putyin WC–csészékkel viccelődik

Az orosz elnök a friss amerikai és európai szankciók kapcsán szólalt meg. Az újságíró felsorolta Vlagyimir Putyin számára, hogy az új szankciók milyen termékekre is vonatkoznak, ezek közül pedig az orosz elnök kiemelte a WC–csészéket, ami szerinte sajnálatos, hiszen az EU-nak szüksége lehet rájuk, ha folytatja jelenlegi politikáját.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 9:31
Fotó: ALEXEI BABUSHKIN Forrás: POOL
Csúnyán visszaszólt az orosz elnök az Európai Uniónak, miután a frissen elfogadott szankciókról kérdezték. Vlagyimir Putyin újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a szankciók értelmében a WC–csészék is feketelistára kerültek, azonban szerinte ez sajnálatos, miután a jelenlegi Oroszország elleni politika folytatása esetén az EU-nak még szüksége lehet rájuk. 

Putyin kifigurázta az EU által kivetett szankciókat
Putyin kifigurázta az EU által kivetett szankciókat 
Fotó: VYACHESLAV PROKOFYEV / POOL

Putyin egyúttal kitért a budapesti békecsúcs kérdésére is, ami kapcsán hangsúlyozta, hogy az amerikai elnök, Donald Trump javaslata volt a találkozó és a helyszín is. Az orosz elnök egyúttal jelezte: egy ilyen találkozót alaposan elő kell készíteni. Putyin szerint pedig ebben meg is egyeztek a felek és el is kezdték a találkozó előkészítését. 

Az elnök szerint mind Trump, mind pedig az ő részéről „könnyelmű” lenne egy nem megfelelően előkészített találkozó ami a várt eredmény nélkül zárulna. 

Az orosz elnök a bevezetett szankciók kapcsán egyúttal jelezte, hogy Oroszország továbbra is a párbeszédben hisz, miután ez a szankcióknál és a háborúnál hatásosabb véleményük szerint. 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

