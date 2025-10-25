Putyin WC–csészékkel viccelődik

Csúnyán visszaszólt az orosz elnök az Európai Uniónak, miután a frissen elfogadott szankciókról kérdezték. Vlagyimir Putyin újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a szankciók értelmében a WC–csészék is feketelistára kerültek, azonban szerinte ez sajnálatos, miután a jelenlegi Oroszország elleni politika folytatása esetén az EU-nak még szüksége lehet rájuk.
Putyin egyúttal kitért a budapesti békecsúcs kérdésére is, ami kapcsán hangsúlyozta, hogy az amerikai elnök, Donald Trump javaslata volt a találkozó és a helyszín is. Az orosz elnök egyúttal jelezte: egy ilyen találkozót alaposan elő kell készíteni. Putyin szerint pedig ebben meg is egyeztek a felek és el is kezdték a találkozó előkészítését.
Az elnök szerint mind Trump, mind pedig az ő részéről „könnyelmű” lenne egy nem megfelelően előkészített találkozó ami a várt eredmény nélkül zárulna.