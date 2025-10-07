Rendkívüli

Nincs mese, az Európai Bizottságnak mennie kell!

Magyar PéterIlaria SalisDeutsch Tamás

„Szégyen, gyalázat”, amit Magyar Péter művel

Lehallgatta a feleségét, aztán zsarolta a felvétellel, majd feljelentette őt. Most meg csak azért, hogy mentse az irháját, egy magyarokat félholtra verő kommunista terroristát futni hagyott – fogalmazott Deutsch Tamás Magyar Péterről szólva.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 20:15
Magyar Péter
A Fidesz európai parlamenti (EP) képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy 

csupán egyetlenegy szavazaton múlt az EP-ben, hogy az ártatlan magyarokat a bűntársaival együtt viperával találomra félholtra verő szélsőséges antifa, a terrorista Ilaria Salis megtarthatta a mentelmi jogát.

Deutsch Tamás kiemelte, „ha Magyar Péter esetleg hosszú idő után végre vette volna a fáradtságot, hogy megjelenjen a munkahelyén és tőle meglehetősen szokatlanul még ki is állt volna a honfitársai mellett, akkor ez az erőszakos kommunista bűnöző nem úszhatta volna meg büntetlenül ártatlan magyarok módszeres félholtra verését”. 

Szégyen, gyalázat

– tette hozzá. 

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Parlament

Egy mondat a jelenről

Bayer Zsolt avatarja

Az Európai Parlament többsége ma Magyar Péterré és Ilaria Salisszá változott, hát mi mássá változtak volna.

