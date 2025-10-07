„Szégyen, gyalázat”, amit Magyar Péter művel

A Fidesz európai parlamenti (EP) képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy

csupán egyetlenegy szavazaton múlt az EP-ben, hogy az ártatlan magyarokat a bűntársaival együtt viperával találomra félholtra verő szélsőséges antifa, a terrorista Ilaria Salis megtarthatta a mentelmi jogát.

Deutsch Tamás kiemelte, „ha Magyar Péter esetleg hosszú idő után végre vette volna a fáradtságot, hogy megjelenjen a munkahelyén és tőle meglehetősen szokatlanul még ki is állt volna a honfitársai mellett, akkor ez az erőszakos kommunista bűnöző nem úszhatta volna meg büntetlenül ártatlan magyarok módszeres félholtra verését”.

Szégyen, gyalázat

– tette hozzá.