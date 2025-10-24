Rendkívüli

Orbán Viktor rangos elismerésben részesül

halálAusztriaéletmentéstragédia

Tragédia Ausztriában: meghalt egy magyar fiatal, mert nem tudott leszállni a mentőhelikopter

A 19 éves magyar hányingerre, rosszullétre panaszkodott, majd összeesett. A segítségére riasztott mentőhelikopter azonban a nagy köd miatt nem tudott leszállni.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 11:49
Alarm for the air rescue service. Team of rescuers (paramedic, doctor and pilot) running to the helicopter on the heliport. 459726331
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ausztriai Stájerországban meghalt egy tizenkilenc éves magyar, miután egy autóban utazva rosszul lett, de az állapotának súlyossága miatt riasztott mentőhelikopter negyven percig nem tudott landolni a túl nagy köd miatt – írja a Kronen Zeitung.

Selective focus on blue light flasher on ambulance car of emergency medical service against helicopter. Themes rescue, urgency and health care.
A mentőhelikopter negyvenperces késése végzetes volt – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A lap úgy tudja, az áldozat halálát szív- és érrendszeri problémák okozták. Otto Marl, a liezeni Vöröskereszt vezetője közölte: a kommunikáció sokáig elhúzódott a mentőszolgálat egységei között. Kijelentette, hogy

komoly gondjaink vannak a sürgősségi ellátással.

A lap szerint a helyiek úgy vélik, a tartományi kormányzónak kellene megoldást találnia. Az FPÖ párt már évekkel ezelőtt javasolta, hogy legyen a környéken saját mentőorvosi állomás. Orvosok és mentők lennének rá, csak a politikai döntés hiányzik.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekEurópai Unió

Újabb lejáratási akció Brüsszelből

Földi László avatarja

A tíz évvel ezelőtti, úgynevezett magyar kémügy felmelegítése része egy többlépcsős akciósorozatnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu