Tragédia Ausztriában: meghalt egy magyar fiatal, mert nem tudott leszállni a mentőhelikopter

Az ausztriai Stájerországban meghalt egy tizenkilenc éves magyar, miután egy autóban utazva rosszul lett, de az állapotának súlyossága miatt riasztott mentőhelikopter negyven percig nem tudott landolni a túl nagy köd miatt – írja a Kronen Zeitung.

A mentőhelikopter negyvenperces késése végzetes volt – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A lap úgy tudja, az áldozat halálát szív- és érrendszeri problémák okozták. Otto Marl, a liezeni Vöröskereszt vezetője közölte: a kommunikáció sokáig elhúzódott a mentőszolgálat egységei között. Kijelentette, hogy

komoly gondjaink vannak a sürgősségi ellátással.

A lap szerint a helyiek úgy vélik, a tartományi kormányzónak kellene megoldást találnia. Az FPÖ párt már évekkel ezelőtt javasolta, hogy legyen a környéken saját mentőorvosi állomás. Orvosok és mentők lennének rá, csak a politikai döntés hiányzik.