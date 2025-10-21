Trumpbelbiztonsági minisztériumDonald Trumpdeportálásamerikai elnökillegális bevándorlók

Trump kormánya az első év végére megdöntheti a deportálások rekordját

Donald Trump január 20-i visszatérése óta az Ovális Irodába az amerikai kormány több mint 515 ezer illegális bevándorlót deportált, és ezzel jó úton halad afelé, hogy megdöntse a kitoloncolások eddigi rekordját. A Belbiztonsági Minisztérium (DHS) szerint év végéig akár 600 ezerre is nőhet a szám.

Sebők Barbara
2025. 10. 21. 6:47
Trump kormánya az első év végére megdöntheti a deportálások rekordját
Tricia McLaughlin, a DHS helyettes államtitkára a Fox News Digitalnak elmondta: a kormányzat „jól halad a történelmi rekordok megdöntése felé”. Hozzátette, hogy összesen több mint kétmillió illegális bevándorló hagyta el az Egyesült Államokat Trump hivatalba lépése óta — közülük 1,6 millióan önként, míg több mint 515 ezret deportáltak. Az elnök visszatérése óta a hatóságok további 485 ezer illegális bevándorlót vettek őrizetbe.

Trump kormánya az első év végére megdöntheti a deportálások rekordját
Trump kormánya az első év végére megdöntheti a deportálások rekordját Fotó: AFP

Trump kormánya az első év végére megdöntheti a deportálások rekordját

McLaughlin hangsúlyozta: „Ez csak a kezdet.” Elmondása szerint Trump és Kristi Noem belbiztonsági miniszter „újraindították azt az ügynökséget, amelyet az elmúlt négy évben becsméreltek és akadályoztak a munkájában”.

Az illegális bevándorlók meghallják üzenetünket: távozzanak most, vagy szembesüljenek a következményekkel

– fogalmazott. 

McLaughlin szerint drasztikusan visszaesett a migráció a Panama és Kolumbia között húzódó Darién régión keresztül, amely az Egyesült Államokba tartó fő migrációs útvonal: állítása szerint 99,99 százalékkal csökkent az érkezők száma. 

A helyettes államtitkár kiemelte, hogy az ICE, a CBP és a parti őrség „történelmi előrelépést” tett Trump ígéretének teljesítésében – vagyis abban, hogy letartóztassák és deportálják „az országot megszálló illegális bevándorlókat” –, annak ellenére, hogy „az aktivista bírák történelmi számú végzéssel próbálták akadályozni a munkát”.

A kormányzati leállás sem állította meg az intézkedéseket: a Belbiztonsági Minisztérium hétvégén bejelentette, hogy továbbra is folytatják az illegális bevándorlók letartóztatását országszerte.

A hatóságok több, súlyos bűncselekmények miatt elítélt személyt is őrizetbe vettek:

  • Erick Xavier Romero, dominikai állampolgár, gyermekmegerőszakolásért elítélve Bostonban;
  • German Osvaldo Cortez-Chajon, guatemalai, gyermek elleni szexuális bűncselekmény miatt letartóztatva Alabamában;
  • Graciano Lopez-Flores, mexikói, gyermek elleni nemi erőszakért ítélték el Észak-Karolinában;
  • Shahed Hassan, bangladesi illegális bevándorló, akit többek között testi sértés és fegyverviselési szabálysértés miatt ítéltek el;
  • Van Pham, laoszi, öt rendbeli emberrablásért és betörésért elítélve Virginiában;
  • Patricia Pimental-Cordero, dominikai állampolgár, cserbenhagyásos gázolásért elítélve Massachusettsben;
  • Ramona Mercado-Vasquez, dominikai, emberrablás és rablás miatt őrizetbe véve New Jerseyben;
  • Karlett Zagal-Salazar, mexikói, kábítószer-kereskedelemért elítélve Wisconsinban.

McLaughlin szerint „semmi – még a kormányzati leállás sem – nem fog minket megakadályozni abban, hogy Amerikát újra biztonságossá tegyük”.

A demokratákat bírálva hozzátette: „Míg a kongresszusban a demokraták továbbra is fenntartják a kormányzati leállást, az ICE bűnüldöző tisztjei nem lassítanak a legrosszabb bűnöző illegális bevándorlók letartóztatásában.”

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

