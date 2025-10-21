Trump kormánya az első év végére megdöntheti a deportálások rekordját

McLaughlin hangsúlyozta: „Ez csak a kezdet.” Elmondása szerint Trump és Kristi Noem belbiztonsági miniszter „újraindították azt az ügynökséget, amelyet az elmúlt négy évben becsméreltek és akadályoztak a munkájában”.

Az illegális bevándorlók meghallják üzenetünket: távozzanak most, vagy szembesüljenek a következményekkel

– fogalmazott.

McLaughlin szerint drasztikusan visszaesett a migráció a Panama és Kolumbia között húzódó Darién régión keresztül, amely az Egyesült Államokba tartó fő migrációs útvonal: állítása szerint 99,99 százalékkal csökkent az érkezők száma.

A helyettes államtitkár kiemelte, hogy az ICE, a CBP és a parti őrség „történelmi előrelépést” tett Trump ígéretének teljesítésében – vagyis abban, hogy letartóztassák és deportálják „az országot megszálló illegális bevándorlókat” –, annak ellenére, hogy „az aktivista bírák történelmi számú végzéssel próbálták akadályozni a munkát”.