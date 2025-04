Megdöbbentő intézkedéseket vettek át tőlünk az amerikaiak

A balkáni útvonal A Migrációkutató Intézet elemzése szerint a balkáni migrációs útvonal mind a kábítószer-, mind az embercsempészetnek fontos színtere, és a két szervezett bűnözői tevékenység gyakran szorosan összefonódik. Az útvonal már az 1970-es évektől hírhedtté vált mint a kábítószerek Ázsiából Nyugat-Európába irányuló csempészetének egyik kiemelt tranzitútvonala. A 2015-ös migrációs és menekültválsággal kezdődően vált tömegessé az irreguláris migráció a régióban, becslések szerint másfél millióan érkeztek ebben az évben, és ezzel a csempészek tevékenysége is felértékelődött. A szervezetek a kábítószer mellett már korábban is foglalkoztak más, magas haszonkulccsal értékesíthető árukkal, mint például fegyverekkel. A migrációs válság kitörésekor a bűnözői hálózatok az embercsempészettel is bővítették portfóliójukat. A szervezett bűnözői csoportok kiaknázták a régió földrajzi adottságait, a gyenge határvédelmet és a korrupt rendszereket, hogy a migránsokat és a kábítószereket Nyugat-Európába juttassák. A tudatmódosító szerek közül a legnépszerűbbek az Afganisztánból érkező heroin, valamint a marihuána, amelynek Albánia az egyik legjelentősebb központja. Az ember- és drogcsempészet közötti összefonódások különösen a bűnszövetkezetek működésében figyelhetők meg: ugyanazok a logisztikai hálózatok, rejtett szállítási módszerek és korrumpált hatósági kapcsolatok segítik mindkét illegális tevékenységet. A bűnözők nemritkán a migránsokkal együtt szállítják a kábítószereket, és arra is akadt példa, hogy az illegális bevándorlók pénz helyett kábítószer-csempészettel térítették meg a bűnszervezetek szolgáltatásait.