Ilyet talán még egyetlen zenekar sem csinált: te is társrendezője lehetsz a Góbé új klipjének

A Góbé december 12-én jelenteti meg új nagylemezét, Túl világon címmel, most pedig itt az utolsó ízelítő a lemezről a Nádas formájában. A dal a tardoskeddi dudásnóták dallamaiból inspirálódott.

A Góbé december 20-án mutatja be az új nagylemezét a Turbinában Forrás: Góbé

A korong születéséről Várai Áron, a csapat énekese így mesélt:

A zenekarból többünknek van a kecskedudához, illetve különböző népek dudájához és zenei anyagához kötődésünk, ketten Matyival meg is tudjuk szólaltatni ezeket a hangszereket. Ez a történet is, valahol egy hangbeálláson kezdődött, ahol egyszer csak forrásként törtek elő ezek a tardoskeddi dallamok. Örültünk is nagyon és megállapítottuk, hogy ezzel az anyaggal bizony kezdeni kéne valamit. Góbésan neki is álltunk, úgyhogy rengeteg ötlettel, dallammal, ritmikával és agyzsibbadással később meg is született ez a mű. Végeredményben az összetételét tekintve két tardoskeddi dudanóta viszi az énekes és a fő zenei témát, amelyet egy macedón dallam színesít, egy meglepetés szóló, egy csipet balkán érzés és egy nagy kanál őrület.

A dal maga egy bohém estéről szól, így adta magát, hogy a klip is egy ilyen görbe éjszakát mutasson be. A buliban bárki részt vehetett, a zenekar ugyanis korábban meghirdette rajongóinak, hogy csatlakozzanak a forgatásra.

A koncepció központi eleme az, hogy a klip minél több aspektusból legyen interaktív, hogy megmozgassa a nagyérdeműt. Technikailag ez három ponton valósul meg. A klip forgatása, a klip megtekintése és a YouTube-ra kerülő klip végleges változatának összeállítása mind olyan folyamatok, melyekben aktívan és kreatívan részt tudnak venni a Góbé szerelmesei

– avat be a koncepcióba Bartis Milán, a klip rendezője.

A nyitójelenetünk az, hogy felkel abból az ágyból Áron, ahová az Indulóban klip végén lefeküdt (ilyen értelemben ez folytatása az előző klipnek, egy kinti táncházas buliból egy házibuliba érkezünk egy kis alvást követően). Kijön a szobából, és látja, hogy megy nála egy házibuli. Köszön mindenkinek, majd leteszi a kamerát a nappaliban egy sarokba. Ezzel indul be valójában a klip. Innentől kezdve a sarokból veszi egy darab kamera azt a házibulit, ahol zenekari tagok, haverok és rajongók együtt szórakoznak

– tette hozzá.