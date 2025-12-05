Több mint százmilliós karácsonyi adománnyal segíti a rászorulókat a Pro Filii Alapítvány

– Az év végi élelmiszer-adományozási programunk nem csupán egyszeri gesztus, hanem egy olyan kezdeményezés része, amely hat éve folyamatos. Tudjuk, hogy ezek a családok, egyedülálló idős emberek az ünnep közeledtével még inkább számítanak ránk. A Pro Filii Alapítványnál hiszünk a célzott támogatásban, abban, hogy minden csomaggal hozzájárulhatunk az ünnepi időszak méltó megéléséhez, mert a felelős működés nemcsak üzleti döntés, hanem alapelv, amely a szervezet egészére nagy hatással van. Külön értéket képvisel számomra, hogy a

kollégáink minden évben aktívan és önként jelentkeznek, hogy csatlakozhassanak a programhoz,

idén is kiemelkedő létszámban segítettek nekünk az élelmiszerek összeállításában és becsomagolásában – hangsúlyozta az ünnepélyes átadón Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója a hosszú távú partnerség alapértékeit méltatta az eseményen.

– Mi, a Magyar Vöröskeresztnél csaknem 145 éve dolgozunk azért, hogy segítséget nyújtsunk a rászorulóknak. Ma is örömmel fogadunk minden olyan kezdeményezést, amely támogatja küldetésünket.

Célunk, hogy a most kapott adományokat még szenteste előtt eljuttassuk azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rá,

és közösen járuljunk hozzá a rászorulók meghitt ünnepi időszakához. Tesszük ezt évek óta a Pro Filii Alapítvánnyal együttműködésben – fogalmazott a főigazgató.

A Magyar Vöröskereszt által felkarolt társadalmi ügyek a Vöröskereszt oldalán, valamint a 1359-es adományvonalon támogathatók.

Borítókép: Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke és Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója (Fotó: Pro Filii Alapítvány)