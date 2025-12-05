Több mint százmilliós karácsonyi adománnyal segíti a rászorulókat a Pro Filii Alapítvány

A Mészáros-csoport karitatív tevékenységét koordináló Pro Filii Alapítvány immár hatodik alkalommal szervezte meg az adventi élelmiszer-adományozási programját, amely 2020 óta mintegy félmilliárd forinttal járult hozzá csaknem 170 ezer, nehéz helyzetben élő boldog karácsonyához – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az alapítvány.
A karitatív akció ismét a társadalmi felelősségvállalás jegyében és közösségi összefogás révén valósulhatott meg. A tízezer darabos adománykontingenst ezúttal is a cégcsoport élelmiszeripari vállalatainak termékeiből állította össze mintegy száz önkéntes munkavállaló az Aqua Vivien Kft. bicskei telephelyén.
A csomagokba tartós élelmiszer, liszt, méz, pulykahúsáruk, sajt és keksz került, a korábbi évekhez hasonlóan pedig idén is a Gallicoop Zrt. kamionjai juttatják el őket a Magyar Vöröskereszt regionális központjaiba.
