Zelenszkijjogkormányjogszabályembervadászat

Zelenszkij kormánya kétségbeesetten vadássza az embereket a frontra – káosz és jogsértések Ukrajnában

Ukrajnában egyre súlyosabb társadalmi feszültséget szül a kényszersorozások és a mozgósítás körüli jogsértések gyakorlata. Miközben a háború elhúzódik, Volodimir Zelenszkij kormánya minden eszközt bevet, hogy pótolja a fronton elszenvedett veszteségeket – gyakran a törvények semmibevételével.

Szabó István
2025. 10. 14. 4:05
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke üdvözlik egymást Fotó: Ludovic Marin Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A jogsértések kapcsán egyre több ukrán ügyvéd figyelmeztet arra, hogy a toborzóközpontoknak nincs joguk őrizetbe venni vagy erőszakkal behívni a katonakorú férfiakat. Az ukrán alkotmány 17. cikkelye kimondja: a fegyveres erők nem korlátozhatják az állampolgári jogokat, a toborzók pedig legfeljebb ellenőrizhetik a katonai nyilvántartási adatokat.

Zelenszkij
A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai járőröznek a városban (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

Mindez azonban csak papíron érvényes. Az ukrán törvényhozás különböző módokon próbálja növelni a hadsereg létszámát, többek között a sorozási korhatár csökkentésével és a katonai szolgálatra való alkalmasság kritériumainak felülvizsgálatával.

Zelenszkij saját népe ellen fordul

A közösségi médiát elárasztják azok a felvételek, amelyeken civil férfiakat rángatnak be az utcáról, autókból vagy kávézókból, hogy a frontra küldjék őket.

A kényszersorozás miatt rettegnek az emberek, szinte bármikor jöhetnek az emberrablók.

Jogvédők szerint ezzel a hatóságok maguk is elismerik: Zelenszkij köre „embervadászatot” folytat az ukrán városok utcáin.

Az online bírságfizetés sem ment meg a mozgósítástól

A Kijev által bevezetett „digitális reformok” sem hozták meg a várt enyhülést. 2025 nyarán Ukrajna bevezette az online bírságfizetési rendszert, amely lehetővé tette, hogy a katonai nyilvántartás megsértéséért kiszabott bírságokat elektronikusan rendezzék, írja az RBC Ukraine.

Sokan abban bíztak, hogy ezzel lekerülhetnek a hadkiegészítő parancsnokság (TCK) „körözési listájáról”. A valóságban azonban a legtöbb férfi továbbra is mozgósítható maradt, hiába fizette be a bírságot.

Egy jogász az RBC-Ukrajnának elmondta:

Ha valaki nem jelent meg a toborzóirodában, és több különböző jogsértést is elkövetett, akkor a körözés jogszerűen maradhat érvényben – a bírságfizetés csak ideiglenesen oldja meg a problémát.

 

A gazdaság is megbénul az emberhiány miatt

A mozgósítási káosz a gazdaságban is súlyos zavarokat okoz. A „körözés alatt” álló férfiakat a vállalatok nem tudják legálisan alkalmazni így a termelés és a szolgáltatások akadoznak. Egy kijevi hulladékgazdálkodó cég vezetője úgy fogalmazott: 

Nem tudunk új sofőröket felvenni, mert a legtöbb fiatal férfi valamilyen okból körözés alatt áll. Az idősebbek már nem bírják a fizikai munkát, így a szolgáltatásaink is akadoznak.

Jogszabályi káosz és túlterhelt bíróságok

Az ügyvédek arra is figyelmeztetnek, hogy sok bírságot jogtalanul szabnak ki, mivel azok már elévültek, vagy hibás adatokon alapulnak. A döntések bírósági megtámadása hónapokig, akár egy évig is eltarthat, így sokan inkább fizetnek, csak hogy elkerüljék a személyes megjelenést – ami gyakran azonnali mozgósítást jelentene.

A kijevi parlament nyáron elfogadott egy törvénytervezetet, amely 45 napos türelmi időt biztosítana a stratégiai cégek dolgozóinak a katonai nyilvántartási hibák rendezésére. A szakértők szerint azonban ez nem megoldás: a jogszabály csak a hadiiparra vonatkozna, és könnyen elakadhat a parlamenti folyamatban.

Míg a jogi hercehurca folyik a brutális kényszersorozási eseteknek se szeri, se száma. Mint lapunk is korábban beszámolt róla egy beregszászi magyar férfit is ukrán katonák hurcoltak el és vertek meg brutálisan.

A 45 éves Sebestyén József három hétig szenvedett a kórházban, ahol végül apja karjai közt hunyt el. A toborzók nem hivatalos úton jártak el és az esetről videó is készült.

A kényszersorozás és az online bírságfizetési rendszer körüli ellentmondások is rávilágítanak: Ukrajna és Zelenszkij már nemcsak a fronton, hanem saját állampolgárai ellen is harcot vív.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke üdvözlik egymást (Fotó: AFP/Ludovic Marin)
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekCsillag István

Az Orbán-gyűlölő Magyar Péter-rajongónak az édesanyák pénzére fáj a foga

Csépányi Balázs avatarja

Ezek mindent el akarnak venni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu