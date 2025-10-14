Mindez azonban csak papíron érvényes. Az ukrán törvényhozás különböző módokon próbálja növelni a hadsereg létszámát, többek között a sorozási korhatár csökkentésével és a katonai szolgálatra való alkalmasság kritériumainak felülvizsgálatával.

🔥 Protest erupts in Vinnytsia: citizens storm stadium to “free men” held by Ukraine’s military enlistment office (TCC).



Locals gathered after a bus reportedly brought ~100 men to the stadium — allegedly for forced mobilization. Women surrounded the building, shouting:

"There…

Zelenszkij saját népe ellen fordul

A közösségi médiát elárasztják azok a felvételek, amelyeken civil férfiakat rángatnak be az utcáról, autókból vagy kávézókból, hogy a frontra küldjék őket.

A kényszersorozás miatt rettegnek az emberek, szinte bármikor jöhetnek az emberrablók.

Jogvédők szerint ezzel a hatóságok maguk is elismerik: Zelenszkij köre „embervadászatot” folytat az ukrán városok utcáin.

Az online bírságfizetés sem ment meg a mozgósítástól

A Kijev által bevezetett „digitális reformok” sem hozták meg a várt enyhülést. 2025 nyarán Ukrajna bevezette az online bírságfizetési rendszert, amely lehetővé tette, hogy a katonai nyilvántartás megsértéséért kiszabott bírságokat elektronikusan rendezzék, írja az RBC Ukraine.

Sokan abban bíztak, hogy ezzel lekerülhetnek a hadkiegészítő parancsnokság (TCK) „körözési listájáról”. A valóságban azonban a legtöbb férfi továbbra is mozgósítható maradt, hiába fizette be a bírságot.

Egy jogász az RBC-Ukrajnának elmondta: