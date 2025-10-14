A jogsértések kapcsán egyre több ukrán ügyvéd figyelmeztet arra, hogy a toborzóközpontoknak nincs joguk őrizetbe venni vagy erőszakkal behívni a katonakorú férfiakat. Az ukrán alkotmány 17. cikkelye kimondja: a fegyveres erők nem korlátozhatják az állampolgári jogokat, a toborzók pedig legfeljebb ellenőrizhetik a katonai nyilvántartási adatokat.
Zelenszkij kormánya kétségbeesetten vadássza az embereket a frontra – káosz és jogsértések Ukrajnában
Ukrajnában egyre súlyosabb társadalmi feszültséget szül a kényszersorozások és a mozgósítás körüli jogsértések gyakorlata. Miközben a háború elhúzódik, Volodimir Zelenszkij kormánya minden eszközt bevet, hogy pótolja a fronton elszenvedett veszteségeket – gyakran a törvények semmibevételével.
Mindez azonban csak papíron érvényes. Az ukrán törvényhozás különböző módokon próbálja növelni a hadsereg létszámát, többek között a sorozási korhatár csökkentésével és a katonai szolgálatra való alkalmasság kritériumainak felülvizsgálatával.
Zelenszkij saját népe ellen fordul
A közösségi médiát elárasztják azok a felvételek, amelyeken civil férfiakat rángatnak be az utcáról, autókból vagy kávézókból, hogy a frontra küldjék őket.
A kényszersorozás miatt rettegnek az emberek, szinte bármikor jöhetnek az emberrablók.
Jogvédők szerint ezzel a hatóságok maguk is elismerik: Zelenszkij köre „embervadászatot” folytat az ukrán városok utcáin.
Az online bírságfizetés sem ment meg a mozgósítástól
A Kijev által bevezetett „digitális reformok” sem hozták meg a várt enyhülést. 2025 nyarán Ukrajna bevezette az online bírságfizetési rendszert, amely lehetővé tette, hogy a katonai nyilvántartás megsértéséért kiszabott bírságokat elektronikusan rendezzék, írja az RBC Ukraine.
Sokan abban bíztak, hogy ezzel lekerülhetnek a hadkiegészítő parancsnokság (TCK) „körözési listájáról”. A valóságban azonban a legtöbb férfi továbbra is mozgósítható maradt, hiába fizette be a bírságot.
Egy jogász az RBC-Ukrajnának elmondta:
Ha valaki nem jelent meg a toborzóirodában, és több különböző jogsértést is elkövetett, akkor a körözés jogszerűen maradhat érvényben – a bírságfizetés csak ideiglenesen oldja meg a problémát.
A gazdaság is megbénul az emberhiány miatt
A mozgósítási káosz a gazdaságban is súlyos zavarokat okoz. A „körözés alatt” álló férfiakat a vállalatok nem tudják legálisan alkalmazni így a termelés és a szolgáltatások akadoznak. Egy kijevi hulladékgazdálkodó cég vezetője úgy fogalmazott:
Nem tudunk új sofőröket felvenni, mert a legtöbb fiatal férfi valamilyen okból körözés alatt áll. Az idősebbek már nem bírják a fizikai munkát, így a szolgáltatásaink is akadoznak.
Jogszabályi káosz és túlterhelt bíróságok
Az ügyvédek arra is figyelmeztetnek, hogy sok bírságot jogtalanul szabnak ki, mivel azok már elévültek, vagy hibás adatokon alapulnak. A döntések bírósági megtámadása hónapokig, akár egy évig is eltarthat, így sokan inkább fizetnek, csak hogy elkerüljék a személyes megjelenést – ami gyakran azonnali mozgósítást jelentene.
A kijevi parlament nyáron elfogadott egy törvénytervezetet, amely 45 napos türelmi időt biztosítana a stratégiai cégek dolgozóinak a katonai nyilvántartási hibák rendezésére. A szakértők szerint azonban ez nem megoldás: a jogszabály csak a hadiiparra vonatkozna, és könnyen elakadhat a parlamenti folyamatban.
Míg a jogi hercehurca folyik a brutális kényszersorozási eseteknek se szeri, se száma. Mint lapunk is korábban beszámolt róla egy beregszászi magyar férfit is ukrán katonák hurcoltak el és vertek meg brutálisan.
A 45 éves Sebestyén József három hétig szenvedett a kórházban, ahol végül apja karjai közt hunyt el. A toborzók nem hivatalos úton jártak el és az esetről videó is készült.
A kényszersorozás és az online bírságfizetési rendszer körüli ellentmondások is rávilágítanak: Ukrajna és Zelenszkij már nemcsak a fronton, hanem saját állampolgárai ellen is harcot vív.
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke üdvözlik egymást (Fotó: AFP/Ludovic Marin)
Merkel soha nem fogja beismerni, hogy tévedett
Csak egy rossz választás kell ahhoz, hogy a migrációpárti politika Magyarországon is valósággá váljon.
Merényletekkel próbálják elnémítani a konzervatív politikusokat?
Világszerte aggasztó méreteket öltött a politikusok elleni erőszak mértéke.
Az AfD-jelölt kizárása után a választók kétharmada otthon maradt
Rekordalacsony részvétel a ludwigshafeni polgármester-választáson .
Izrael elengedett csaknem kétezer bebörtönzött palesztint
A Hamász palesztin terrorszervezet délután átadta négy izraeli túsz holttestét a Vöröskereszt képviselőinek.
