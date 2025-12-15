Hamarosan végleg eltűnhetnek a telefonfülkék a közterületekről

A fővárosi önkormányzat döntött, 2026 tavaszáig átfogó felmérést készít arról, hogy hány telefonfülke van a városban, ki a felelős értük, milyen állapotban vannak, és használja-e azokat még valaki. A felmérés eredményei alapján majd eldönthető lesz, mely fülkék maradhatnak, és melyeket kell elbontani. A közgyűlés határozata lehetővé teszi, hogy a fővárosi kezelésű területeken már most megkezdődjön a szolgáltatási kötelezettség alól mentesített fülkék eltávolítása. A kötelezettség ugyanis azt mondja ki, hogy a szerződött szolgáltatóknak a területükön minden négyezer főnél kisebb lélekszámú település esetében településenként legalább egy, ennél nagyobb településeken pedig minden megkezdett négyezer lakosonként legalább egy nyilvános telefonállomást kell működtetniük.

Telefonfülkék helyére kihelyezett segélyhívó pont a Teréz körúton (Forrás: Facebook/Soproni Tamás)

A Magyar Telekom azonban gyorsabban lépett, és az egyetemes szolgáltatási területein fokozatosan megkezdte új, segélyhívás indítására alkalmas, modern berendezések telepítését. Budapesten jelenleg hat olyan fülke áll, amelyben technológiaváltás miatt készülék már nem található, ezen fülkéket tervezetten 2026 év elejéig modern segélyhívó berendezésekre cseréli a vállalat.

Így a jövő év elejére a vállalat várhatóan közel 40 ilyen készüléket fog üzembe helyezni Budapesten.

Az új berendezések esetében a rajtuk található gomb megnyomásával a készülék automatikusan a 112-es telefonszámot tárcsázza, tehát csak a mentők, a rendőrség, a tűzoltóság és a katasztrófavédelmi szervek hívására szolgál.

A leszerelésre kerülő telefonfülkéket és készülékeket a Magyar Telekom selejtezi, ezt követően hulladékként újrahasznosításra elszállíttatja

– írta a Magyar Nemzetnek adott válaszában a Magyar Telekom. A társaság országszerte megkezdte az új típusú segélyhívó berendezések fokozatos telepítését. Első lépésben Budapesten és Pest megyében (például Budaörsön, Érden, Diósdon, Biatorbágyon) cserélték le a régi típusú telefonfülkék egy részét, de országszerte telepítettek már ilyen berendezéseket, például Székesfehérváron is.

Eddig közel 80 ilyen berendezést telepített a vállalat országszerte.

Magyarországon összesen 5528 darab nyilvános telefonállomás üzemel, amely közül 553 található Budapesten.

Az NMHH már módosította a szolgáltatók nyilvános telefonok üzemeltetésére vonatkozó kötelezettségét, így idén július 1-jétől csak segélyhívások indításának lehetőségét kell biztosítaniuk.

A döntést egy vizsgálat előzte meg 2024-ben, amely eredményeinek ismeretében a szakemberek arra a következtetésre jutottak, hogy bár valóban csökken a nyilvános telefonok használatának rendszeressége, továbbra is jelentős számú segélyhívás érkezik ilyen eszközökről, ezért ezeknek a telefonoknak még mindig fontos szerepük van a veszélyhelyzetek megoldásában.