magyar telekomnyilvános telefonfülkesoproni tamástelefonfülke

Hamarosan végleg eltűnhetnek a telefonfülkék a közterületekről

A telefonfülkékre ma már leginkább mint koszos, felesleges, olykor hajléktalanok által lakott reklámfelületekre gondolnak az emberek, és ez különösen igaz Budapesten. A háttérben azonban már megindult a változás, az általános, de mára elavult kommunikációs eszköz helyébe egy régi-új szolgáltatás lép.

Gábor Márton
2025. 12. 15. 13:00
20220302 Nyíregyháza "Telefonfülkék visszahívhatóak." Hangzott régen a szlogen. Sokaknak nosztalgikus élményt nyújt a fülkés időszakból való telefonálás, legyen az hivatalos vagy családi hívások indítása és fogadása. A mobiltelefonok térhódításával már a
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A fővárosi önkormányzat döntött, 2026 tavaszáig átfogó felmérést készít arról, hogy hány telefonfülke van a városban, ki a felelős értük, milyen állapotban vannak, és használja-e azokat még valaki. A felmérés eredményei alapján majd eldönthető lesz, mely fülkék maradhatnak, és melyeket kell elbontani. A közgyűlés határozata lehetővé teszi, hogy a fővárosi kezelésű területeken már most megkezdődjön a szolgáltatási kötelezettség alól mentesített fülkék eltávolítása. A kötelezettség ugyanis azt mondja ki, hogy a szerződött szolgáltatóknak a területükön minden négyezer főnél kisebb lélekszámú település esetében településenként legalább egy, ennél nagyobb településeken pedig minden megkezdett négyezer lakosonként legalább egy nyilvános telefonállomást kell működtetniük.

Telefonfülkék helyére kihelyezett segélyhívó pont a Teréz körúton (Forrás: Facebook/Soproni Tamás)

A Magyar Telekom azonban gyorsabban lépett, és az egyetemes szolgáltatási területein fokozatosan megkezdte új, segélyhívás indítására alkalmas, modern berendezések telepítését. Budapesten jelenleg hat olyan fülke áll, amelyben technológiaváltás miatt készülék már nem található, ezen fülkéket tervezetten 2026 év elejéig modern segélyhívó berendezésekre cseréli a vállalat. 

Így a jövő év elejére a vállalat várhatóan közel 40 ilyen készüléket fog üzembe helyezni Budapesten.

 Az új berendezések esetében a rajtuk található gomb megnyomásával a készülék automatikusan a 112-es telefonszámot tárcsázza, tehát csak a mentők, a rendőrség, a tűzoltóság és a katasztrófavédelmi szervek hívására szolgál. 

A leszerelésre kerülő telefonfülkéket és készülékeket a Magyar Telekom selejtezi, ezt követően hulladékként újrahasznosításra elszállíttatja

– írta a Magyar Nemzetnek adott válaszában a Magyar Telekom. A társaság országszerte megkezdte az új típusú segélyhívó berendezések fokozatos telepítését. Első lépésben Budapesten és Pest megyében (például Budaörsön, Érden, Diósdon, Biatorbágyon) cserélték le a régi típusú telefonfülkék egy részét, de országszerte telepítettek már ilyen berendezéseket, például Székesfehérváron is. 

Eddig közel 80 ilyen berendezést telepített a vállalat országszerte.

Magyarországon összesen 5528 darab nyilvános telefonállomás üzemel, amely közül 553 található Budapesten.

Az NMHH már módosította a szolgáltatók nyilvános telefonok üzemeltetésére vonatkozó kötelezettségét, így idén július 1-jétől csak segélyhívások indításának lehetőségét kell biztosítaniuk.

A döntést egy vizsgálat előzte meg 2024-ben, amely eredményeinek ismeretében a szakemberek arra a következtetésre jutottak, hogy bár valóban csökken a nyilvános telefonok használatának rendszeressége, továbbra is jelentős számú segélyhívás érkezik ilyen eszközökről, ezért ezeknek a telefonoknak még mindig fontos szerepük van a veszélyhelyzetek megoldásában.

 

A Telekom a saját eszközeit, amelyekből országosan 3718, Budapesten pedig 410 darab van, már átalakította, így az összes ilyen berendezés kizárólag díjmentes segélyhívásra alkalmas. A vállalat ezeket az eszközöket saját költségén üzemelteti, a fenntartásukra éves szinten négyszázmillió forintot költenek. Azt is jelezték, a fülkéket rendszeresen ellenőrzik, takarítják, de bejelentésre soron kívüli takarítást is elrendelnek.

A főváros által tervezett fülkeleszerelés csak akkor lehetséges, ha az NMHH-határozat értelmében többleteszköznek számítanak, azaz, ha az adott területen üzemel másik telefon is. Azonban egyre kevesebb ilyen fülke van, a fülkéket és készülékeket a Magyar Telekom folyamatosan selejtezi, majd hulladékként újrahasznosításra elszállíttatja.

Ráadásul mire a főváros vezetése egyáltalán elkezdett foglalkozni a telefonfülkék helyzetével, addigra a vállalat már fokozatosan megkezdte az egyetemes szolgáltatási területein található telefonfülkéket is lecserélni új, kizárólag segélyhívás indítására alkalmas, modern berendezésekre.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Dodó Ferenc/Kelet-Magyarország)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekelfogadás

Az elfogadás határai

Bayer Zsolt avatarja

Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu