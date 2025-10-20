Zelenszkij retteg a választásoktól, meghosszabbítja a hadiállapotot

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij két törvényjavaslatot nyújtott be a parlament számára az ország hadiállapotának és a mozgósítás időtartamának meghosszabbításáról – számolt be az RBC-Ukrajna forrásaira hivatkozva az Origo.

Volodimir Zelenszkij két törvényjavaslatot nyújtott be a parlament számára. Fotó: AFP/Ukrán Elnöki Sajtószolgálat

A mai napon regisztrálták a 14 128. és a 14 129. számú javaslatot:

az egyik az ukrán elnök „A hadiállapot Ukrajnában történő meghosszabbításáról” szóló rendeletének jóváhagyását tartalmazza;

a másik az „Általános mozgósítás időszakának meghosszabbításáról” szól.

Jelenleg a hadiállapot és a mozgósítás november 5-ig van érvényben. A tervek szerint ezt 90 nappal, 2026 februárjáig hosszabbítanák meg.

Ez a 17. alkalom lenne, hogy az ukrán parlament meghosszabbítja a hadiállapotot és a mozgósítást az orosz invázió kezdete óta.

A hadiállapot különleges jogi státuszt biztosít az ország számára fegyveres agresszió vagy támadás fenyegetése esetén. Elsődleges célja Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának védelme.

A parlament legutóbb július 15-én hosszabbította meg a hadiállapotot és a mozgósítást.

A 25 és 60 év közötti férfiak, akik megfelelnek az orvosi vizsgálatnak, kötelezően részt vesznek a sorkatonai szolgálatban. Fotó: AFP

Zelenszkij retteg a választásoktól

Ukrajnában a hadiállapot és általános mozgósítás 2022. február 24-én, az orosz invázió első napján lépett életbe. Azóta a parlament minden alkalommal 90 napos ciklusokra hosszabbította meg az intézkedést. A hadiállapot idején szigorú korlátozások vannak érvényben, többek között nem lehet választásokat tartani. Az ukrán vezetés többször kijelentette, hogy a választásokra csak a háború befejezése után kerülhet sor, addig a hadiállapot alkotmányos akadályt jelent a demokratikus folyamatok teljes körű működésének.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)