Zelenszkij retteg a választásoktól, meghosszabbítja a hadiállapotot

Zelenszkij ukrán elnök a Verhovna Rada (Legfelsőbb Tanács) számára benyújtotta a hadiállapot és a mozgósítás meghosszabbítására vonatkozó javaslatát. A tervek szerint a mostani szabályozást 90 nappal, 2026 februárjáig hosszabbítanák meg, ami a 17. alkalom lenne az ukrán parlament történetében.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 13:29
Zelenszkij ismét a hadiállapot és a mozgósítás meghosszabbítását javasolta Ukrajnában Forrás: AFP
Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij két törvényjavaslatot nyújtott be a parlament számára az ország hadiállapotának és a mozgósítás időtartamának meghosszabbításáról – számolt be az RBC-Ukrajna forrásaira hivatkozva az Origo.

Volodimir Zelenszkij elnök
Volodimir Zelenszkij két törvényjavaslatot nyújtott be a parlament számára. Fotó: AFP/Ukrán Elnöki Sajtószolgálat

A mai napon regisztrálták a 14 128. és a 14 129. számú javaslatot:

  • az egyik az ukrán elnök „A hadiállapot Ukrajnában történő meghosszabbításáról” szóló rendeletének jóváhagyását tartalmazza;
  • a másik az „Általános mozgósítás időszakának meghosszabbításáról” szól.

Jelenleg a hadiállapot és a mozgósítás november 5-ig van érvényben. A tervek szerint ezt 90 nappal, 2026 februárjáig hosszabbítanák meg. 

Ez a 17. alkalom lenne, hogy az ukrán parlament meghosszabbítja a hadiállapotot és a mozgósítást az orosz invázió kezdete óta.

A hadiállapot különleges jogi státuszt biztosít az ország számára fegyveres agresszió vagy támadás fenyegetése esetén. Elsődleges célja Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának védelme. 

A parlament legutóbb július 15-én hosszabbította meg a hadiállapotot és a mozgósítást.

KHARKIV, KHARKIV OBLAST, UKRAINE - AUGUST 08: Members of the Kharkiv Regional Recruitment Office (TCC) check out a civilian’s documentation as they are patrolling the streets at a city key location to find men on fighting age to be summoned to report to the recruiting office in Kharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraine on August 08, 2024. TCC patrols set up random check points across the city aiming to recruit civilians between age 25 to 60 who intend to avoid conscription after the new mobilization law entered in force last May 18th. Narciso Contreras / Anadolu (Photo by Narciso Contreras / Anadolu via AFP)
A 25 és 60 év közötti férfiak, akik megfelelnek az orvosi vizsgálatnak, kötelezően részt vesznek a sorkatonai szolgálatban. Fotó: AFP

Zelenszkij retteg a választásoktól

Ukrajnában a hadiállapot és általános mozgósítás 2022. február 24-én, az orosz invázió első napján lépett életbe. Azóta a parlament minden alkalommal 90 napos ciklusokra hosszabbította meg az intézkedést. A hadiállapot idején szigorú korlátozások vannak érvényben, többek között nem lehet választásokat tartani. Az ukrán vezetés többször kijelentette, hogy a választásokra csak a háború befejezése után kerülhet sor, addig a hadiállapot alkotmányos akadályt jelent a demokratikus folyamatok teljes körű működésének.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

