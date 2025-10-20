Zelenszkij retteg a választásoktól, meghosszabbítja a hadiállapotot

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij két törvényjavaslatot nyújtott be a parlament számára az ország hadiállapotának és a mozgósítás időtartamának meghosszabbításáról – számolt be az RBC-Ukrajna forrásaira hivatkozva az Origo.
A mai napon regisztrálták a 14 128. és a 14 129. számú javaslatot:
- az egyik az ukrán elnök „A hadiállapot Ukrajnában történő meghosszabbításáról” szóló rendeletének jóváhagyását tartalmazza;
- a másik az „Általános mozgósítás időszakának meghosszabbításáról” szól.
Jelenleg a hadiállapot és a mozgósítás november 5-ig van érvényben. A tervek szerint ezt 90 nappal, 2026 februárjáig hosszabbítanák meg.
Ez a 17. alkalom lenne, hogy az ukrán parlament meghosszabbítja a hadiállapotot és a mozgósítást az orosz invázió kezdete óta.
A hadiállapot különleges jogi státuszt biztosít az ország számára fegyveres agresszió vagy támadás fenyegetése esetén. Elsődleges célja Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának védelme.
A parlament legutóbb július 15-én hosszabbította meg a hadiállapotot és a mozgósítást.
Zelenszkij retteg a választásoktól
Ukrajnában a hadiállapot és általános mozgósítás 2022. február 24-én, az orosz invázió első napján lépett életbe. Azóta a parlament minden alkalommal 90 napos ciklusokra hosszabbította meg az intézkedést. A hadiállapot idején szigorú korlátozások vannak érvényben, többek között nem lehet választásokat tartani. Az ukrán vezetés többször kijelentette, hogy a választásokra csak a háború befejezése után kerülhet sor, addig a hadiállapot alkotmányos akadályt jelent a demokratikus folyamatok teljes körű működésének.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)