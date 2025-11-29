Donald Trump megsemmisíti elődje minden olyan elnöki rendeletét, amelyen nem saját kezű aláírás szerepel

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzésében döntését azzal indokolta, hogy az aláírásminta, az úgynevezett autopen használata esetén nem támasztható alá, hogy az adott jogszabály törvénybe iktatását az elnök ténylegesen jóváhagyta.
A jelenlegi elnök szerint hivatali elődjét a környezete irányította.
Elvették tőle az elnökséget
– fogalmazott Donald Trump, aki szerint „Joe Bidennek nem volt köze az autopen eljáráshoz, és amennyiben az ellenkezőjét állítja, akkor a hamis tanúzás vádját emeljük ellene”. Donald Trump bejegyzése szerint Joe Biden elnöki rendeleteinek 92 százalékán nem saját kézzel aláírt szignó szerepel.
Borítókép: Donald Trump és Joe Biden (Fotó: AFP)
