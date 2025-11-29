Donald Trump megsemmisíti elődje minden olyan elnöki rendeletét, amelyen nem saját kezű aláírás szerepel

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzésében döntését azzal indokolta, hogy az aláírásminta, az úgynevezett autopen használata esetén nem támasztható alá, hogy az adott jogszabály törvénybe iktatását az elnök ténylegesen jóváhagyta.

Fotó: AFP

A jelenlegi elnök szerint hivatali elődjét a környezete irányította.

Elvették tőle az elnökséget

– fogalmazott Donald Trump, aki szerint „Joe Bidennek nem volt köze az autopen eljáráshoz, és amennyiben az ellenkezőjét állítja, akkor a hamis tanúzás vádját emeljük ellene”. Donald Trump bejegyzése szerint Joe Biden elnöki rendeleteinek 92 százalékán nem saját kézzel aláírt szignó szerepel.

Borítókép: Donald Trump és Joe Biden (Fotó: AFP)