A gyanúsított Allah akbar!-t kiáltott, amikor a rendőrök őrizetbe vették – írta az MTI.
Vizsgálják a francia hatóságok az oléroni gázoló indítékait
Egyelőre vizsgálják a francia hatóságok, hogy miért gázolt el több embert egy helyi férfi a franciaországi Oléron szigetén, ahol tíz ember megsérült, közülük négyen súlyosan, mert a férfi szándékosan elütötte őket. Egyelőre a terrorellenes ügyészség nem vizsgálja az ügyet, és a gázolás kapcsán gyilkossági kísérlet miatt indult eljárás.
Az országos terrorellenes ügyészség egyelőre nem vizsgálja az ügyet, gyilkossági kísérlet miatt indult nyomozás – közölte Arnaud Laraize, az illetékes La Rochelle-i ügyész, aki szerint a gyanúsított indítéka egyelőre nem ismert.
Gázolás történt
A gázolások reggel háromnegyed kilenc körül történtek Dolus d'Oléron és Saint-Pierre d'Oléron település között.
A 35 éves francia állampolgárságú helyi lakos gépkocsijával több kilométeren keresztül szándékosan elgázolt embereket és kerékpárosokat a Dolus d’Oléron és Saint-Pierre d’Oléron közötti úton – mondta az AFP hírügynökségnek Arnaud Laraize.
Az előállításakor a sofőr azt kiáltotta, hogy Allah akbar! (Isten hatalmas), de az indítékát nem lehet egyelőre megmondani, a nyomozásnak ezt kell meghatároznia – tette hozzá.
Az ügyész „biztosabb és részletesebb bizonyítékokat” vár a gyanúsított profiljáról, mielőtt részletesebben nyilatkozik az ügyről. Annyit elárult, hogy a férfi ismert a rendőrség előtt köztörvényes bűncselekmények miatt. Gyilkossági kísérletek miatt indult ellene eljárás.
Az előállításkor a rendőrök elektromos sokkoló pisztolyt használtak a gyanúsított ártalmatlanítására, akinek a járműve éppen kigyulladt – mondta el az AFP-nek egy, a nyomozáshoz közel álló forrás.
Dolus d’Oléron polgármestere, Thibault Brechkoff szerint az említett „szándékosan” okozott baleseteket a községében és a szomszédos Saint-Pierre d’Oléronban, és válságstáb létrehozását jelentette be a Facebookon. A polgármester megerősítette az AFP-nek, hogy a gyanúsított a település lakója.
A Le Parisien című napilap által idézett Saint-Pierre d’Oléron polgármestere, Christophe Sueur szerint a férfi, aki a községhez tartozó La Cotiniere kis kikötőjében lakott, „számos botrányos viselkedéséről” volt ismert, „elsősorban rendszeres drog- és alkoholfogyasztása miatt”. A francia belügyminiszter, Laurent Nunez bejelentette, hogy a miniszterelnök, Sébastien Lecornu kérésére a helyszínre utazik.
Borítókép: Illusztráció, francia rendőrautó (Fotó: NurPhoto/AFP/Adnan Farzat)
