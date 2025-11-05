Vizsgálják a francia hatóságok az oléroni gázoló indítékait

Az országos terrorellenes ügyészség egyelőre nem vizsgálja az ügyet, gyilkossági kísérlet miatt indult nyomozás – közölte Arnaud Laraize, az illetékes La Rochelle-i ügyész, aki szerint a gyanúsított indítéka egyelőre nem ismert.

Gázolás történt

A gázolások reggel háromnegyed kilenc körül történtek Dolus d'Oléron és Saint-Pierre d'Oléron település között.

A 35 éves francia állampolgárságú helyi lakos gépkocsijával több kilométeren keresztül szándékosan elgázolt embereket és kerékpárosokat a Dolus d’Oléron és Saint-Pierre d’Oléron közötti úton – mondta az AFP hírügynökségnek Arnaud Laraize.

Az előállításakor a sofőr azt kiáltotta, hogy Allah akbar! (Isten hatalmas), de az indítékát nem lehet egyelőre megmondani, a nyomozásnak ezt kell meghatároznia – tette hozzá.

Az ügyész „biztosabb és részletesebb bizonyítékokat” vár a gyanúsított profiljáról, mielőtt részletesebben nyilatkozik az ügyről. Annyit elárult, hogy a férfi ismert a rendőrség előtt köztörvényes bűncselekmények miatt. Gyilkossági kísérletek miatt indult ellene eljárás.

Az előállításkor a rendőrök elektromos sokkoló pisztolyt használtak a gyanúsított ártalmatlanítására, akinek a járműve éppen kigyulladt – mondta el az AFP-nek egy, a nyomozáshoz közel álló forrás.

Dolus d’Oléron polgármestere, Thibault Brechkoff szerint az említett „szándékosan” okozott baleseteket a községében és a szomszédos Saint-Pierre d’Oléronban, és válságstáb létrehozását jelentette be a Facebookon. A polgármester megerősítette az AFP-nek, hogy a gyanúsított a település lakója.

A Le Parisien című napilap által idézett Saint-Pierre d’Oléron polgármestere, Christophe Sueur szerint a férfi, aki a községhez tartozó La Cotiniere kis kikötőjében lakott, „számos botrányos viselkedéséről” volt ismert, „elsősorban rendszeres drog- és alkoholfogyasztása miatt”. A francia belügyminiszter, Laurent Nunez bejelentette, hogy a miniszterelnök, Sébastien Lecornu kérésére a helyszínre utazik.