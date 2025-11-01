Sokan meghaltak és eltűntek egy földcsuszamlásban Kenyában

Kipchumba Murkomen kenyai belügyminiszter az X közösségi portálon azt írta, hogy szombaton felfüggesztették a mentési munkálatokat, de vasárnap folytatják.

A kenyai földcsuszamlás által érintett terület (Forrás: X/KIPCHUMBA MURKOMEN, E.G.H)

A miniszter arra kérte az ideiglenes vízfolyások és földcsuszamlások által érintett övezetek lakóit, hogy utazzanak biztonságosabb helyekre.

Murkomen elmondta, hogy a huszonegy halotton és harminc eltűntön kívül huszonöt embert szállítottak kórházba helikopterrel Eldoret városába.

A kenyai vöröskereszt légifelvételein jelentős földcsuszamlások láthatók. A szervezet a kormánnyal együtt egyezteti a mentési műveleteket.

We are working with utmost urgency to coordinate rescue efforts, extend humanitarian assistance, and stand with families affected by the Marakwet East landslide disaster.



This evening, we received the bodies of the victims of the disaster at the Eldoret Airstrip as we prepare… pic.twitter.com/jGUOrW4ZgX — KIPCHUMBA MURKOMEN, E.G.H (@kipmurkomen) November 1, 2025

Tavaly az El Nino meteorológiai jelenséggel súlyosbított esős évszaknak katasztrofális következményei voltak Kelet-Afrikában: Kenyában, Tanzániában, Etiópiában és Ugandában.

Borítókép: Kipchumba Murkomen kenyai belügyminiszter (Fotó: AFP)