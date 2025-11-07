„Őrült Nancy” bejelentette, hogy mikor vonul vissza

Nancy Pelosi bejelentette, hogy 2027 elején, mandátuma lejártával visszavonul és nem indul újra a választásokon – írja a The New York Times.

Nancy Pelosi és Donald Trump nem szívlelik egymást

Fotó: DOUG MILLS / POOL

Pelosi most 85 éves, és 39 éven át képviselte San Franciscót a kongresszusban. Pályája alatt az amerikai társadalom és az általa képviselt város is hatalmas változásokon ment keresztül – az AIDS-válság időszakától a melegházasság legalizálásán át a technológiai szektor felemelkedéséig. Pelosi Donald Trump elnök egyik legnagyobb ellenfele volt – sőt még ma is annak számít. A héten egy interjúban „aljas teremtménynek” nevezte Trumpot.

Trump válaszul „őrült Nancynek” hívta őt.

Korábban a Magyar Nemzeten is írtunk róla, hogy kiderült, még azt sem tudja, hol van Magyarország Európa térképén, de azért kritizálta hazánkat. A politikus visszavonulásáról már évek óta pletykáltak helyi és országos szinten is, miközben a fiatalabb demokraták egyre türelmetlenebbül vágytak arra, hogy indulhassanak a helyéért.

Pelosi utódlásáért már a bejelentés előtt is heves küzdelem zajlott. Az elmúlt hónapokban Pelosi nem akart beszélni jövőbeli terveiről, állítva, hogy egyetlen célja Kalifornia 50-es számú népszavazási javaslatának elfogadtatása. Trump továbbra is mély megvetéssel beszél Pelosiról:

Nancy Pelosi visszavonulása nagyszerű dolog Amerikának

– mondta csütörtökön a Fox Newsnak.