Orbán Viktor: Ha valaha volt aranykora a magyar–amerikai kapcsolatoknak, az most van + videó

„Őrült Nancy” bejelentette, hogy mikor vonul vissza

Nancy Pelosi, az amerikai kongresszus egyik hírhedt alakja közölte, hogy 2027 elején, mandátuma lejártával visszavonul a politikától. Visszavonulásáról már régóta pletykáltak, miközben a demokraták soraiban egyre erősebb a fiatalítás iránti igény. Donald Trump nagyszerű dolognak nevezte Nancy Pelosi távozását.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 8:49
Nancy Pelosi leköszön 2027 elején
Nancy Pelosi leköszön 2027 elején Fotó: MANDEL NGAN Forrás: AFP
Nancy Pelosi bejelentette, hogy 2027 elején, mandátuma lejártával visszavonul és nem indul újra a választásokon – írja a The New York Times.

Nancy Pelosi és Donald Trump nem szívlelik egymást
Fotó: DOUG MILLS / POOL

Pelosi most 85 éves, és 39 éven át képviselte San Franciscót a kongresszusban. Pályája alatt az amerikai társadalom és az általa képviselt város is hatalmas változásokon ment keresztül – az AIDS-válság időszakától a melegházasság legalizálásán át a technológiai szektor felemelkedéséig. Pelosi Donald Trump elnök egyik legnagyobb ellenfele volt – sőt még ma is annak számít. A héten egy interjúban „aljas teremtménynek” nevezte Trumpot. 

Trump válaszul „őrült Nancynek” hívta őt.

Korábban a Magyar Nemzeten is írtunk róla, hogy kiderült, még azt sem tudja, hol van Magyarország Európa térképén, de azért kritizálta hazánkat. A politikus visszavonulásáról már évek óta pletykáltak helyi és országos szinten is, miközben a fiatalabb demokraták egyre türelmetlenebbül vágytak arra, hogy indulhassanak a helyéért.

Pelosi utódlásáért már a bejelentés előtt is heves küzdelem zajlott. Az elmúlt hónapokban Pelosi nem akart beszélni jövőbeli terveiről, állítva, hogy egyetlen célja Kalifornia 50-es számú népszavazási javaslatának elfogadtatása. Trump továbbra is mély megvetéssel beszél Pelosiról:

Nancy Pelosi visszavonulása nagyszerű dolog Amerikának

– mondta csütörtökön a Fox Newsnak

Gonosz, korrupt volt, és csak rosszat akart az országnak

– mondta az amerikai elnök. 

Hálás szívvel várom szolgálatom utolsó évét, mint büszke képviselőtök

 – írta csütörtök hajnalban közzétett, közel hatperces videóüzenetében Nancy Pelosi. 

Borítókép: Nancy Pelosi leköszön 2027 elején (Fotó: AFP)

