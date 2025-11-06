Orbán Viktor az Amerikába tartó repülőgépről jelentkezett be

„Amerika, érkezünk!” – ezt írta a közösségi oldalán Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel egyeztet pénteken.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2025. október 31-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A kormányfő egy képet is csatolt, melyen a magyar delegáció egy része is látható. A bejegyzéshez Orbán Viktor azt írta:

Mindenki a fedélzeten.

Mint arról lapunk korábban beszámolt, Orbán Viktor ezt megelőzően azt közölte: Trump elnök újraválasztása óta új perspektívák nyíltak a magyar–amerikai kapcsolatokban. Az idei év első tíz hónapja volt az első szakasz, ahol helyrehoztuk mindazt, amit a Biden-adminisztráció alatt elszenvedett Magyarország és a magyar–amerikai kapcsolatok.

Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar–amerikai kapcsolatokban. A célunk egy stratégiai együttműködés kialakítása, amely magában foglalja az energetikai kapcsolatokat, a befektetéseket, a védelmi együttműködést és az orosz–ukrán háború utáni világról való egyeztetést. Olyan megállapodáson dolgozunk, amely kölcsönös előnyökön alapul, és minden magyar ember javát szolgálja

– húzta alá a miniszterelnök.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)