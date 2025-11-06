Ritka csillagközi égitestet rögzített a kínai Mars-misszió űrszondája

A Tienven-1 Mars-misszió űrszondája nagy felbontású kamerájával sikeresen megfigyelte és rögzítette a 3I/ATLAS jelű csillagközi objektumot – jelentette csütörtökön a kínai állami űrügynökség (CNSA).

A megfigyelés idején az űrszonda mintegy 30 millió kilométerre volt az objektumtól, ami az eddigi egyik legközelebbi megfigyelésnek számít ilyen típusú égitest esetében.

Úrszonda leszállóhely Fotó: CNSA

A földi irányítóközpont által feldolgozott adatok egyértelműen kimutatták az üstökösre jellemző jegyeket, és a kutatók egy 30 másodperces képsorozatból animációt is készítettek, amely az objektum mozgását mutatja a világűrben.

A CNSA közlése szerint az eredmények tudományos elemzése folyamatban van. A megfigyelés a Tienven-1 kiterjesztett küldetésének része, és technikai tesztként is szolgál a Tienven-2 program számára, amelyet 2025 májusában indítottak el, hogy mintát gyűjtsön egy közeli kisbolygóról és feltárjon egy főövbeli üstököst – tették hozzá a közleményben.

A 3I/ATLAS objektumot 2025. július 1-jén fedezték fel Chilében egy égboltfelmérő távcsővel. Ez a harmadik ismert csillagközi eredetű égitest, amely a Naprendszerbe érkezett. A tudósok feltételezése szerint a tárgy az idős Tejútrendszer központi vidékén keletkezhetett 3–11 milliárd évvel ezelőtt, vagyis akár a Naprendszernél is régebbi lehet, ezért különösen értékes adatokat szolgáltathat a csillagok és exobolygók fejlődésének vizsgálatához.

A Tienven-1 misszió 2020 júliusában indult, és

egy keringőegységet, egy leszállóegységet és a Csu-zsung nevű marsjárót foglalja magában.

Az űrszonda 2021 februárjában állt Mars körüli pályára, és azóta is stabilan működik. A kínai űrügynökség áprilisban jelentette be, hogy globális partnereket keres a Tienven-3 nevű, Mars-minták visszahozatalára irányuló küldetéshez, mely a tervek szerint 2028 körül indulna.