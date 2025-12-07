Sztárokat tüntetett ki Trump

Az amerikai főváros kiemelt, szövetségi forrásokból gazdálkodó kulturális intézményének éves elismerését 48 éve ítélik oda a kultúrában kimagasló alkotóknak, amerikaiak mellett külföldi sztároknak.

Sylvester Stallone, Gloria Gaynor és a Kiss rockegyüttes is átvehette a Kennedy Center éves kitüntetését Donald Trumptól Fotó: AARON SCHWARTZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trump a ceremónián úgy fogalmazott, hogy a 2025-ös díjazottak „talán minden időket tekintve a leginkább kiérdemelték az elismerést", kulturális ikonok, akiknek "munkássága és eredményei inspirálták, felemelték és egyesítették amerikaiak millióit”.

Sylvester Stallone filmszínész, rendező, Gloria Gaynor énekes és a Kiss zenekar mellett a 2025-ös díjazottak között szerepel George Strait énekes és Michael Crawford filmszínész. A Kennedy Center éves elismeréséhez (Kennedy Center Honors) kapcsolódó, az intézmény javára zajló adománygyűjtő kezdeményezés keretében 23 millió dollár (7,5 milliárd forint) folyt be, ami a legnagyobb összeg a kitüntetés 1978 óta tartó történetében, és több mint 10 millió dollárral (3,28 milliárd forinttal) haladja meg az előző évben felajánlott pénzmennyiséget. Donald Trump korábban közölte, hogy a kulturális intézmény igazgatótanácsának elnökeként személyesen is részt vesz a Kennedy Center díjazottjainak kiválasztásában – írta az MTI.

