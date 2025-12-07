TrumpKennedy Center HonorsGloria Gaynor

Sztárokat tüntetett ki Trump

Sylvester Stallone, Gloria Gaynor és a Kiss rockegyüttes is megkapta a washingtoni Kennedy Center éves kitüntetését. A díjat Donald Trump amerikai elnök adtat át fehér házi dolgozószobájában szombaton.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 7:04
Fotó: AARON SCHWARTZ Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az amerikai főváros kiemelt, szövetségi forrásokból gazdálkodó kulturális intézményének éves elismerését 48 éve ítélik oda a kultúrában kimagasló alkotóknak, amerikaiak mellett külföldi sztároknak. 

Sylvester Stallone, Gloria Gaynor és a Kiss rockegyüttes is átvehette a Kennedy Center éves kitüntetését Donald Trumptól Fotó: AARON SCHWARTZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Donald Trump a ceremónián úgy fogalmazott, hogy a 2025-ös díjazottak „talán minden időket tekintve a leginkább kiérdemelték az elismerést", kulturális ikonok, akiknek "munkássága és eredményei inspirálták, felemelték és egyesítették amerikaiak millióit”. 

Sylvester Stallone filmszínész, rendező, Gloria Gaynor énekes és a Kiss zenekar mellett a 2025-ös díjazottak között szerepel George Strait énekes és Michael Crawford filmszínész. A Kennedy Center éves elismeréséhez (Kennedy Center Honors) kapcsolódó, az intézmény javára zajló adománygyűjtő kezdeményezés keretében 23 millió dollár (7,5 milliárd forint) folyt be, ami a legnagyobb összeg a kitüntetés 1978 óta tartó történetében, és több mint 10 millió dollárral (3,28 milliárd forinttal) haladja meg az előző évben felajánlott pénzmennyiséget. Donald Trump korábban közölte, hogy a kulturális intézmény igazgatótanácsának elnökeként személyesen is részt vesz a Kennedy Center díjazottjainak kiválasztásában – írta az MTI.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

