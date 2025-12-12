Zelenszkij az ukrán népre hárítaná a döntés felelősségét

Az ukrajnai háború végkimenetele lassan, de fokozatosan körvonalazódik. Bár a konfliktus fájdalmasan és kaotikusan zajlik, egyre világosabbá válik, hogy közelít a béke lehetősége. Kijevben és Washingtonban egyaránt zajlanak az egyeztetések, az Egyesült Államok pedig egyre nagyobb nyomást gyakorol Ukrajnára, hogy kompromisszumot kössön és engedjen legfontosabb vörös vonalaiból. Még hónapok telhetnek el, mire a fegyverek végleg elhallgatnak, de a békeegyezmény előkészítésében fontos lépések történtek az elmúlt héten – számolt be róla a The Spectator.

Volodimir Zelenszkij elnök elismerte: országának új választásokra van szüksége. (Fotó: AFP)

A nép dönt Zelenszkij helyett

Döntő jelentőségű, hogy Volodimir Zelenszkij elnök a napokban először elismerte: országának új elnök- és parlamenti választásokra van szüksége.

Volodimir Zelenszkij a The Kyiv Independent szerint megerősítette azt is, hogy a háború lezárását célzó területi megoldásról az ukrán népnek kell döntenie, akár választások, akár népszavazás útján. Moszkva a Donbász egyes részeinek átadását követeli, miközben Luhanszk gyakorlatilag orosz ellenőrzés alatt áll, Donyeck pedig részben maradt ukrán kézben. Zelenszkij szerint az Egyesült Államok kompromisszumos megoldást javasolt, amelyben az ukrán csapatok visszavonulnak, az orosz erők pedig nem lépnek be, és a terület demilitarizált vagy „szabad gazdasági” „demilitarizált övezetként” működik. A visszavonulásnak kölcsönösnek kell lennie, és a megfigyelést független ellenőröknek kell biztosítaniuk.

A választók előtt nehéz döntés áll: folytatni a harcot a végtelenségig, vagy békét vásárolni a terület átadásának árán

– fogalmaz a lap.

Politikai szempontból Zelenszkij népszavazási terve egy manőver a Fehér Ház felé. Trump bírálta Ukrajnát a demokrácia hiánya miatt, Zelenszkij pedig válaszul a nép döntésére bízta a béke kérdését. A demokratikus szavazás ezen túlmenően csökkentheti a békeegyezmény utáni belső konfliktus kockázatát is, megelőzve a polgárháborús helyzet kialakulását. A történelem példái – például a Weimari Köztársaság vagy az ír függetlenségi tárgyalások – rávilágítanak, hogy a demokratikus legitimáció kulcsfontosságú a konfliktusok rendezésében. A végső döntés és a biztonságos lebonyolítás feltételei továbbra is bizonytalanok, a tárgyalások és a nemzetközi egyeztetések folyamatosan zajlanak.

A háborús környezetben választásokat tartani komoly logisztikai kihívást jelent. A választói névjegyzékek rendetlenek, mivel több millió ember menekült el, az utolsó országos népszámlálás 2001-ben zajlott.

Az európai menekültek szavazati joga, az orosz megszállás alatt élők részvétele és a fronton állomásozó egymillió katona biztonságos szavazása mind megoldandó feladat. Ukrajna parlamentáris-elnöki rendszerében egyszerre kell elnöki, parlamenti és a békeszerződésről szóló szavazást lebonyolítani, ami szinte elkerülhetetlenné teszi a második fordulót.