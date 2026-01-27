Az orosz hadsereg január 27-én reggel drónokkal támadta Lviv megyét. Az ukrán sajtó arról adott hírt, hogy a támadás a Barátság kőolajvezetéket is eltalálta – amely az orosz kőolaj Magyarországra és Szlovákiába történő szállításáért felelős. A Focus.ua beszámolója szerint ez volt az első olyan támadás a vezetéken, ami Ukrajna területén belül történt.
Veszélyben a Barátság kőolajvezeték?
Kedden orosz drónok támadták Lviv megye energetikai létesítményeit, többek között egy Naftogaz-üzemet, ami miatt tűz keletkezett. A támadásra a magyar külügyminisztérium is reagált.
A Lviv megye katonai közigazgatás vezetője, Makszim Kozickij arról számolt be, hogy egy orosz drón egy energetikai létesítményt támadott meg a Zolocsivi járásban. Ezt követően a lvivi járványügyi központ szakemberei a szén-monoxid-szint emelkedését rögzítették a Szmilne nevű faluban. Brodok város önkormányzata tájékoztatott, hogy kőolajtermékek égése következtében füst képződött, és a rendkívüli helyzetre tekintettel a helyi oktatási intézmények távoktatásra álltak át.
A Naftogaz közlése szerint egy nyugat-ukrajnai Naftogaz-létesítményt ért találat, és a becsapódás következtében tűz keletkezett. Azt nem nevezték meg, pontosan mely régióban történt a támadás.
A cég szakemberei – biztonsági és környezetvédelmi megfontolásból – azonnal leállították az üzemet. A Naftogaz szóvivője hangsúlyozta, hogy Oroszország január eleje óta már 15 célzott támadást hajtotta végre az energetikai vállalat létesítményei ellen.
Az ukrán sajtóhírekkel kapcsolatban az Index megkereste a Külgazdasági és Külügyminisztériumot. Kérdéseikre Paczolay Máté szóvivő azt válaszolta:
Jelenlegi információink szerint magát a vezetéket nem érte támadás.
Borítókép: Ismét veszélybe került a magyar energiabiztonság (Fotó: AFP)
