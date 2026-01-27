Veszélyben a Barátság kőolajvezeték?

A Lviv megye katonai közigazgatás vezetője, Makszim Kozickij arról számolt be, hogy egy orosz drón egy energetikai létesítményt támadott meg a Zolocsivi járásban. Ezt követően a lvivi járványügyi központ szakemberei a szén-monoxid-szint emelkedését rögzítették a Szmilne nevű faluban. Brodok város önkormányzata tájékoztatott, hogy kőolajtermékek égése következtében füst képződött, és a rendkívüli helyzetre tekintettel a helyi oktatási intézmények távoktatásra álltak át.

A Naftogaz közlése szerint egy nyugat-ukrajnai Naftogaz-létesítményt ért találat, és a becsapódás következtében tűz keletkezett. Azt nem nevezték meg, pontosan mely régióban történt a támadás.

A cég szakemberei – biztonsági és környezetvédelmi megfontolásból – azonnal leállították az üzemet. A Naftogaz szóvivője hangsúlyozta, hogy Oroszország január eleje óta már 15 célzott támadást hajtotta végre az energetikai vállalat létesítményei ellen.