Berlin: Külföldről hívnak be fiatalokat a bűnbandák

Barbara Slowik Meisel elmondta, hogy a külföldiek rövidebb időszakokra, turistavízummal érkeznek Németországba és Berlinbe, és a bűncselekmények elkövetése után gyorsan eltűnnek vagy távoznak, részben azért is, mert egy részük csak nagyon keveset tud németül.

A berlini rendőrség razziákkal és letartóztatásokkal próbál fellépni a bűnbandák ellen

Fotó: AFP

Elmondta azt is, hogy tavaly emelkedett a lövöldözések száma Berlinben, ami az egymással rivális bűnbandák és drogkereskedő hálózatok közötti területszerzési viaskodásnak tudható be.

A bűnbandák legjövedelmezőbb bevételi forrása pedig az, hogy megzsarolják a fővárosban működő vállalkozásokat

– emelte ki. Hozzátette, hogy decemberben egy éjszaka ilyen céllal, fenyegetésként kézigránátot is dobtak egy bárba.

A berlini rendőrség razziákkal és letartóztatásokkal próbál fellépni az említett bandák ellen. Barbara Slowik Meisel szerint szükséges lenne az is, hogy a rendőrök nagyobb hatáskör birtokában járhassanak el az illegálisan fegyvert tartók ellen; hiszen tapasztalataik azt mutatják, hogy az illegális lőfegyverbirtoklás mindig a szervezett bűnözésben való részvételre utal – mondta.

Borítókép: Illusztráció. Német rendőrök (Fotó: AFP)