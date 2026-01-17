Rendkívüli

Bajnait isteníti és imádja a luxust – bemutatjuk Magyar Péter új emberét

Berlin: Külföldről hívnak be fiatalokat a bűnbandák

A berlini bűnbandák külföldről toboroznak fiatal férfiakat bizonyos bűncselekmények, például erőszakos fenyegetés vagy zsarolás elkövetésére Németországban. Erről beszélt Berlin rendőrfőnöke a dpa német hírügynökségnek adott interjújában szombaton.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 17. 14:34
Illusztráció Fotó: EMMANUELE CONTINI Forrás: NurPhoto
Barbara Slowik Meisel elmondta, hogy a külföldiek rövidebb időszakokra, turistavízummal érkeznek Németországba és Berlinbe, és a bűncselekmények elkövetése után gyorsan eltűnnek vagy távoznak, részben azért is, mert egy részük csak nagyon keveset tud németül.

Policemen and police vehicles are at Kottbusser Tor during a demonstration in support of Iranian protesters in Berlin, Germany, on January 14, 2026. (Photo by Emmanuele Contini/NurPhoto) (Photo by Emmanuele Contini / NurPhoto via AFP)
A berlini rendőrség razziákkal és letartóztatásokkal próbál fellépni a bűnbandák ellen
Fotó: AFP

Elmondta azt is, hogy tavaly emelkedett a lövöldözések száma Berlinben, ami az egymással rivális bűnbandák és drogkereskedő hálózatok közötti területszerzési viaskodásnak tudható be. 

A bűnbandák legjövedelmezőbb bevételi forrása pedig az, hogy megzsarolják a fővárosban működő vállalkozásokat

– emelte ki. Hozzátette, hogy decemberben egy éjszaka ilyen céllal, fenyegetésként kézigránátot is dobtak egy bárba.

A berlini rendőrség razziákkal és letartóztatásokkal próbál fellépni az említett bandák ellen. Barbara Slowik Meisel szerint szükséges lenne az is, hogy a rendőrök nagyobb hatáskör birtokában járhassanak el az illegálisan fegyvert tartók ellen; hiszen tapasztalataik azt mutatják, hogy az illegális lőfegyverbirtoklás mindig a szervezett bűnözésben való részvételre utal – mondta.

Borítókép: Illusztráció. Német rendőrök (Fotó: AFP)

