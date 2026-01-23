Japán előre hozott választások előtt áll

Feloszlatta a parlament alsóházát a japán kormányfő. Takaicsi Szanae – az ország első női miniszterelnöke – ezzel tulajdonképpen korábbi ígéretét teljesítette, megnyitva az utat a február 8-i előre hozott választások előtt. A politikus már hétfőn bejelentette, hogy három hónappal hivatalba lépése után a szavazókra bízza, hogy ő marad-e a miniszterelnök, és ­megszerzi-e a szükséges támogatást a kiadások növeléséhez, az adócsökkentéshez és egy új biztonsági stratégiához, amelynek révén felgyorsítható Tokió védelmi felkészültségének fejlesztése.

Takaicsi Szanae, Japán első női minszterelnöke beváltotta ígéretét

Fotó: AFP



A hivatalos választási kampány január 27-én kezdődik, az arra jogosultak az alsóház 465 képviselőjét választják meg. A miniszterelnök egyébként már a múlt héten tájékoztatta a kormánykoalícióban részt vevő LDP és a Japán Megújulás Párt (JIP) vezetőit arról, hogy a parlamenti ülés­szak elején feloszlatja az alsóházat. A pártszövetségnek jelenleg 233 helye van itt, míg az ellenzéki mandátumok száma csupán eggyel kevesebb. Ez megnehezíti a törvényjavaslatok elfogadását.

A felmérések szerint a Takaicsi Szanae vezette kormány nagy népszerűségnek örvend, a miniszterelnök támogatottsága 70 százalék körüli, így most megerősítheti pozícióját a parlamentben.

A miniszterelnök korábban épp arról beszélt, reméli, hogy kormányának pozitív megítélése győzelemre segíti pártját, így folytathatja a szerinte felelősségteljes, de agresszív pénzügyi politikát.

Legutóbb alig másfél éve, 2024 októberében rendeztek előre hozott alsóházi választásokat Japánban, amelyen a hosszú ideje kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) és hagyományosnak számító szövetségese, a Komeito párt szerzett többséget a legnagyobb ellenzéki erővel, a Japán Alkotmányos Demokratikus Párttal (CDPJ) szemben. Az ország alkotmánya szerint az alsóház tagjainak mandátuma négy évre szól, hacsak a parlamentet fel nem oszlatják előbb. A CDPJ és a Komeito (amely tavaly októberben hagyta maga mögött a 26 esztendeje tartó együttműködését az LDP-vel, arra hivatkozva, hogy az nem kezelte elég határozottan a korrupciós botrányokat) a múlt héten megállapodott egy ellenzéki választási tömörülés, a Középutas Reformszövetség létrehozásáról.