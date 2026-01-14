Szent FerencXIV. Leó pápaszentév

Különleges szentév kezdődik az egyházban

Különleges szentévet hirdetett XIV. Leó pápa Szent Ferenc halálának nyolcszázadik évfordulójára. A középkorban élt és tevékenykedett szent példája igen aktuális napjaink konfliktusokkal terhelt korában. Szent Ferenc a béke hírnöke, a kiengesztelődés embere volt.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 01. 14. 18:21
XIV. Leó pápa Fotó: RICCARDO DE LUCA Forrás: ANADOLU
Az Apostoli Penitenciária külön dekrétumot adott ki, amelyben közzéteszik, hogy 2026. január 10-től egészen 2027. január 10-ig tart az a kegyelmi időszak, amely alatt teljes búcsúban részesülhetnek mindazok, akik az egyház által rögzített feltételek mellett Assisibe látogatnak, vagy felkeresik a világ bármely részén található Szent Ferencnek szentelt ferences kolostortemplomok egyikét. 

XIV. Leó pápa Szent Ferenc sírjánál Assisiben
XIV. Leó pápa Szent Ferenc sírjánál Assisiben. Fotó: AFP

A jubileumi különleges év meghirdetésével egy időben XIV. Leó pápa levelet intézett a ferences rendiek családjának általános minisztereihez, amelyben hangsúlyozta, hogy Szent Ferenc üzenete máig rendkívül időszerű. 

Megszólítja a szíveket napjaink látszólag véget nem érő háborúi idején, amelyek bizalmatlanságot és félelmet keltenek, belső és társadalmi megosztottságot. Nem azért, mert technikai megoldásokat kínál, hanem azért, mert a béke hiteles forrásához vezet vissza, melyet Szent Ferenc is megtapasztalt. Ferenc arra emlékeztet, hogy az Istennel, az emberekkel és teremtéssel való béke elválaszthatatlan egységet képez

– fogalmaz a szentatya. 

A dekrétum meghatározása szerint 2027. január 10 -ig teljes búcsút nyerhetnek mindazok, akik teljesítik a búcsú elnyeréséhez szükséges feltételeket, azaz a szentév során szentgyónást végeznek, részt vesznek szentmisén és szentáldozáshoz járulnak, imádkoznak a szentatya szándékaiért, valamint zarándoklatot tesznek egy Szent Ferenc tiszteletére szentelt templomba vagy kolostorba. A teljes bűnbocsánat kegyelmét önmagukért és elhunyt szeretteikért is kérhetnek a hívek. Az idősek, a gyengélkedők és mindazok, akik súlyos okok miatt otthonukhoz vannak kötve, kérhetik a teljes búcsú kegyelmét, ha megpróbáltatásaikat és szenvedéseiket felajánlják az Úrnak és szívükben csatlakoznak a jubileumi ünnephez. 

A jubileumi szentév megnyitójára január 10-én Assisiben a Porciunkula-kápolnában került sor. A különleges jubileum alkalmából február 22. és március 22. között az Assisibe látogató hívek megtekinthetik Szent Ferenc földi maradványait. XIV. Leó pápa bejelentette, hogy a szentév során ellátogat az umbriai városba a ferences közösséghez. 

Borítókép: XIV. Leó pápa (Fotó: AFP)

