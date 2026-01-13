Európai ParlamentIlaria Salismentelmi jogMagyar Péter

A tavalyi év legpiszkosabb politikai alkujával falaznak Magyar Péternek

Titkos szavazást kértek az EP-ben, de kiderült az igazság – közölte Dömötör Csaba.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 22:16
Ilaria Salis Fotó: RICCARDO DE LUCA Forrás: ANADOLU
Düsseldorfban megkezdődött azoknak az antifásoknak a pere, akik Budapesten ököllel, gumibottal és kalapáccsal vertek véresre járókelőket a nyílt utcán – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Dömötör Csaba. A Fidesz EP-képviselője emlékeztetett, az olasz Ilaria Salis is bíróság elé állna, és minden bizonnyal börtönbe is kerülne, ehelyett azonban az Európai Parlamentben oktat minket demokráciából.

Azért alakult ez így, mert a Weber-féle néppárt és a többi baloldali párt megkötötte a tavalyi év legpiszkosabb alkuját. Az EPP megvédte Salis mentelmi jogát, cserébe a többi baloldali párt fenntartotta Magyar Péterét. Ráadásul titkos szavazást kértek, hogy ez ne derüljön ki. De kiderült

– foglamazott az EP-képviselő. 

Borítókép: Ilaria Salis (Fotó: AFP)

