A tavalyi év legpiszkosabb politikai alkujával falaznak Magyar Péternek

Düsseldorfban megkezdődött azoknak az antifásoknak a pere, akik Budapesten ököllel, gumibottal és kalapáccsal vertek véresre járókelőket a nyílt utcán – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Dömötör Csaba. A Fidesz EP-képviselője emlékeztetett, az olasz Ilaria Salis is bíróság elé állna, és minden bizonnyal börtönbe is kerülne, ehelyett azonban az Európai Parlamentben oktat minket demokráciából.

Azért alakult ez így, mert a Weber-féle néppárt és a többi baloldali párt megkötötte a tavalyi év legpiszkosabb alkuját. Az EPP megvédte Salis mentelmi jogát, cserébe a többi baloldali párt fenntartotta Magyar Péterét. Ráadásul titkos szavazást kértek, hogy ez ne derüljön ki. De kiderült

– foglamazott az EP-képviselő.

Borítókép: Ilaria Salis (Fotó: AFP)