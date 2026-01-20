emmanuel macrontrumpdonald trumpgrönland

Macron hasznossá tenné az idei francia G7-elnökséget

Emmanuel Macron francia elnök egy sms-ben küldött magánjellegű üzenetben azt javasolta Donald Trump amerikai elnöknek, hogy rendezzenek G7-csúcstalálkozót csütörtökön Párizsban, ahová mások mellett Oroszország képviselőit is meghívná, amire az Ukrajna elleni orosz háború négy évvel ezelőtti kezdete óta nem volt precedens. Macron hasznossá tenné az idei francia G7-elnökséget.

2026. 01. 20.
Emmanuel Macron francia elnök Fotó: AFP
Az amerikai elnök a Truth Social nevű közösségi oldalon kedden közzétette Emmanuel Macron francia államfő üzenetét, amelyről a francia elnöki hivatal később visszaigazolta, hogy „nagyon is valós”. Trump nem fűzött hozzá reagálást az üzenethez.

Grönland kapcsán invitálta ebédre Emmanuel Macron Donald Trumpot
Grönland kapcsán invitálta ebédre Emmanuel Macron Donald Trumpot (Fotó: AFP)

Barátom, teljesen egyetértünk Szíriával kapcsolatban. Nagy dolgokat tehetünk Iránban. Nem értem, mit csinálsz Grönlandon

– írta a francia államfő, hozzátéve, hogy csütörtök délután, a davosi Világgazdasági Fórumot követően, ahova szerdán várják Donald Trumpot, Párizsban megszervezné a G7-ek találkozóját. Hozzáfűzte: erre meghívná „az ukránok, a dánok, a szíriaiak és az oroszok” képviselőit is.

Ebédeljünk együtt Párizsban csütörtökön, mielőtt visszamennél az Egyesült Államokba!

– javasolta Macron.

A párizsi elnöki hivatal szerint ez az üzenet „bizonyítja, hogy a francia elnök nyilvánosan és magánbeszélgetéseiben is ugyanazt az álláspontot képviseli”.

Grönlandon az államok szuverenitásának és területi integritásának tiszteletben tartása nem képezheti vita tárgyát, és NATO-szövetségesként az északi régió biztonságáért való elkötelezettségünk változatlan marad

– mondta az AFP francia hírügynökségnek a francia elnöki hivataltól nyilatkozó tisztviselő.

Emellett elkötelezettek vagyunk abban, hogy az idei G7-elnökségünket hasznos pillanattá tegyük a párbeszédhez és az együttműködéshez való hozzájárulás érdekében

– tette hozzá.

Szíriában az amerikaiakkal együttműködve dolgozunk az ország egységének és területi integritásának szolgálatában, a tűzszünet betartása mellett, miközben hűségesek maradunk szövetségeseinkhez az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni küzdelemben

– hangsúlyozta Emmanuel Macron munkatársa.

Iránban az iráni hatóságoktól az alapvető szabadságok tiszteletben tartását követeljük, és azok mellett állunk, akik ezeket védik

– mondta az elnöki forrás.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)

