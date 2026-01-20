Macron hasznossá tenné az idei francia G7-elnökséget

Az amerikai elnök a Truth Social nevű közösségi oldalon kedden közzétette Emmanuel Macron francia államfő üzenetét, amelyről a francia elnöki hivatal később visszaigazolta, hogy „nagyon is valós”. Trump nem fűzött hozzá reagálást az üzenethez.
Barátom, teljesen egyetértünk Szíriával kapcsolatban. Nagy dolgokat tehetünk Iránban. Nem értem, mit csinálsz Grönlandon
– írta a francia államfő, hozzátéve, hogy csütörtök délután, a davosi Világgazdasági Fórumot követően, ahova szerdán várják Donald Trumpot, Párizsban megszervezné a G7-ek találkozóját. Hozzáfűzte: erre meghívná „az ukránok, a dánok, a szíriaiak és az oroszok” képviselőit is.
Ebédeljünk együtt Párizsban csütörtökön, mielőtt visszamennél az Egyesült Államokba!
– javasolta Macron.
A párizsi elnöki hivatal szerint ez az üzenet „bizonyítja, hogy a francia elnök nyilvánosan és magánbeszélgetéseiben is ugyanazt az álláspontot képviseli”.
Grönlandon az államok szuverenitásának és területi integritásának tiszteletben tartása nem képezheti vita tárgyát, és NATO-szövetségesként az északi régió biztonságáért való elkötelezettségünk változatlan marad
– mondta az AFP francia hírügynökségnek a francia elnöki hivataltól nyilatkozó tisztviselő.
Emellett elkötelezettek vagyunk abban, hogy az idei G7-elnökségünket hasznos pillanattá tegyük a párbeszédhez és az együttműködéshez való hozzájárulás érdekében
– tette hozzá.
Szíriában az amerikaiakkal együttműködve dolgozunk az ország egységének és területi integritásának szolgálatában, a tűzszünet betartása mellett, miközben hűségesek maradunk szövetségeseinkhez az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni küzdelemben
– hangsúlyozta Emmanuel Macron munkatársa.
Iránban az iráni hatóságoktól az alapvető szabadságok tiszteletben tartását követeljük, és azok mellett állunk, akik ezeket védik
– mondta az elnöki forrás.
Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)
