Macron hasznossá tenné az idei francia G7-elnökséget

Az amerikai elnök a Truth Social nevű közösségi oldalon kedden közzétette Emmanuel Macron francia államfő üzenetét, amelyről a francia elnöki hivatal később visszaigazolta, hogy „nagyon is valós”. Trump nem fűzött hozzá reagálást az üzenethez.

Grönland kapcsán invitálta ebédre Emmanuel Macron Donald Trumpot (Fotó: AFP)

Barátom, teljesen egyetértünk Szíriával kapcsolatban. Nagy dolgokat tehetünk Iránban. Nem értem, mit csinálsz Grönlandon

– írta a francia államfő, hozzátéve, hogy csütörtök délután, a davosi Világgazdasági Fórumot követően, ahova szerdán várják Donald Trumpot, Párizsban megszervezné a G7-ek találkozóját. Hozzáfűzte: erre meghívná „az ukránok, a dánok, a szíriaiak és az oroszok” képviselőit is.

Ebédeljünk együtt Párizsban csütörtökön, mielőtt visszamennél az Egyesült Államokba!

– javasolta Macron.

A párizsi elnöki hivatal szerint ez az üzenet „bizonyítja, hogy a francia elnök nyilvánosan és magánbeszélgetéseiben is ugyanazt az álláspontot képviseli”.

Grönlandon az államok szuverenitásának és területi integritásának tiszteletben tartása nem képezheti vita tárgyát, és NATO-szövetségesként az északi régió biztonságáért való elkötelezettségünk változatlan marad

– mondta az AFP francia hírügynökségnek a francia elnöki hivataltól nyilatkozó tisztviselő.

Emellett elkötelezettek vagyunk abban, hogy az idei G7-elnökségünket hasznos pillanattá tegyük a párbeszédhez és az együttműködéshez való hozzájárulás érdekében

– tette hozzá.

Szíriában az amerikaiakkal együttműködve dolgozunk az ország egységének és területi integritásának szolgálatában, a tűzszünet betartása mellett, miközben hűségesek maradunk szövetségeseinkhez az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni küzdelemben

– hangsúlyozta Emmanuel Macron munkatársa.

Iránban az iráni hatóságoktól az alapvető szabadságok tiszteletben tartását követeljük, és azok mellett állunk, akik ezeket védik

– mondta az elnöki forrás.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)