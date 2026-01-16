ukrajnagrönlandpócza istvánháborúföldi lászló

Mandiner Erőtér – Reményt árul Zelenszkij, miközben miatta nincs béke + videó

Alakul a NATO 2.0-s verziója Ukrajna miatt? A háború új formája a pénz?

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 15:01
Alakul a NATO 2.0-s verziója Ukrajna miatt? A háború új formája a pénz? Ki, miért és mitől akarja megvédeni Grönlandot? „Tél tábornok” beköszönt, vajon hová menekülnek a kijeviek az energiaválság elől? A világ vezetőinek mit kell villantania egymásnak? Ukrajna már csak egy kártya a sok közül, és nem a kártya? Miről szólnak a háttérben a titkos politikai játszmák, és mi vár Európára? Ezeket a fontos kérdéseket válaszolta meg a Mandiner Erőtér című podcast műsorában Pócza István műsorvezető, házigazda felvetéseire Földi László titkosszolgálati szakértő és Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója.

A Mandiner heti geopolitikai műsora és állandó vendégei most sem fogytak ki a témákból, szó volt Ukrajnáról, Amerikáról, Grönlandról, Európáról, a NATO-ról, a háborúról és a pénz játékáról is.

Pócza István két ellentétes véleménnyel indította az adást: Trump amerikai elnök szerint az oroszok sokkal közelebb állnak a békéhez és a megállapodáshoz, Ukrajna viszont kevésbé áll erre készen. Üzenet volt ez Zelenszkijnek, miközben a NATO-főtitkár arról értekezett, hogy Ukrajna útja a NATO-ba visszafordíthatatlan. Kire kell figyelni?

Földi László szerint mindenkire. Mint mondta, már szeparálódott a politikai érdek az azonos oldalon állók között is. Ezt demonstrálja a két NATO-vezetőtől idézett gondolat is, akik láthatóan homlokegyenest más logikát követnek – tette hozzá. Véleménye szerint ha Rutte mondatait nézzük, az gyakorlatilag arra utal, hogy a NATO a jelenlegi formájában nem létezik tovább, megszűnik. Hozzátette, hogy azok az országok, amelyek tiltakoznak Ukrajna tagsága ellen, ki fognak lépni a szervezetből, mert tudják, hogy ez a saját országukra milyen negatív hatással lenne. Meggyőzni őket arról, hogy ne távozzanak, nem tudják, ugyanis Amerika is szeretne egyfajta konszolidált – nem baráti, mert attól messze vannak – viszonyt fenntartani Oroszországgal, ugyanis a világpolitikában a konszolidáció nagyon fontos, a politikai stratégia része. Ezt ki is fejtette részletesen: a politika két dologról mindenképp szól, a befolyásolás és a stratégia tudományáról, azaz a politika soha nem napi tételekben és napi kérdésekben gondolkodik, ahogy egyetlen komoly politikai vezető sem.

Horváth József rákapcsolódott a témára, szerinte 2026-ban a legfontosabb kérdés, hogy bizonyos körök, nevezzük ezt Londonnak, eldöntötték: a NATO a jelenlegi formájában már teher, akadályozza azt a fajta demokrata, mélyállami mozgásteret, amellyel Trump politikája szembemegy. Hozzátette, ezért egy úgymond „NATO 2.0-t” akarnak létrehozni, és ennek érdekében élezik a helyzetet az orosz–ukrán háborúban, és azt mondják, hogy szembemennek a trumpi politikával, és ebbe olyan NATO-országokat vonnak be, amelyek hasonlóan gondolkodnak, elég lesz nekik Európa, nem kell hozzá Amerika.

A műsorban szó esett arról is, hogy az ukrán energiaválság miatt Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere felszólította a lakosságot, hogy aki tud, költözzön el, mert probléma lesz a fűtéssel és  a világítással. Szakértő vendégeink elmondták, a gazdagabb réteg már rég elhagyta az ukrán fővárost, csak azok maradtak, akiknek semmijük sincs, csak egy pici lakásuk a paneltömbökben. 

Hosszasan elemezték a grönlandi történéseket és Európa helyzetét, valamint a háború kérdése a hosszú beszélgetésben nem került le a terítékről, minden témában felmerült. Elhangzott az is, hogy a háború új formája a pénz. Ukrajnát már megvették. Európát illetően is a pénz játéka folyik, és ha nem zavarjuk el ezt politikai elitet, akkor hatalmas bajban leszünk – fogalmaztak szakértőink. Az, hogy Amerika fejében milyen „többismeretlenes egyenlet” játszódhat le, az Erőtérből részletesen kiderül. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

