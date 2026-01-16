Mandiner Erőtér – Reményt árul Zelenszkij, miközben miatta nincs béke + videó

Alakul a NATO 2.0-s verziója Ukrajna miatt? A háború új formája a pénz? Ki, miért és mitől akarja megvédeni Grönlandot? „Tél tábornok” beköszönt, vajon hová menekülnek a kijeviek az energiaválság elől? A világ vezetőinek mit kell villantania egymásnak? Ukrajna már csak egy kártya a sok közül, és nem a kártya? Miről szólnak a háttérben a titkos politikai játszmák, és mi vár Európára? Ezeket a fontos kérdéseket válaszolta meg a Mandiner Erőtér című podcast műsorában Pócza István műsorvezető, házigazda felvetéseire Földi László titkosszolgálati szakértő és Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója.

A Mandiner heti geopolitikai műsora és állandó vendégei most sem fogytak ki a témákból, szó volt Ukrajnáról, Amerikáról, Grönlandról, Európáról, a NATO-ról, a háborúról és a pénz játékáról is.

Pócza István két ellentétes véleménnyel indította az adást: Trump amerikai elnök szerint az oroszok sokkal közelebb állnak a békéhez és a megállapodáshoz, Ukrajna viszont kevésbé áll erre készen. Üzenet volt ez Zelenszkijnek, miközben a NATO-főtitkár arról értekezett, hogy Ukrajna útja a NATO-ba visszafordíthatatlan. Kire kell figyelni?

Földi László szerint mindenkire. Mint mondta, már szeparálódott a politikai érdek az azonos oldalon állók között is. Ezt demonstrálja a két NATO-vezetőtől idézett gondolat is, akik láthatóan homlokegyenest más logikát követnek – tette hozzá. Véleménye szerint ha Rutte mondatait nézzük, az gyakorlatilag arra utal, hogy a NATO a jelenlegi formájában nem létezik tovább, megszűnik. Hozzátette, hogy azok az országok, amelyek tiltakoznak Ukrajna tagsága ellen, ki fognak lépni a szervezetből, mert tudják, hogy ez a saját országukra milyen negatív hatással lenne. Meggyőzni őket arról, hogy ne távozzanak, nem tudják, ugyanis Amerika is szeretne egyfajta konszolidált – nem baráti, mert attól messze vannak – viszonyt fenntartani Oroszországgal, ugyanis a világpolitikában a konszolidáció nagyon fontos, a politikai stratégia része. Ezt ki is fejtette részletesen: a politika két dologról mindenképp szól, a befolyásolás és a stratégia tudományáról, azaz a politika soha nem napi tételekben és napi kérdésekben gondolkodik, ahogy egyetlen komoly politikai vezető sem.