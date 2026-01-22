A NATO főtitkára orosz és kínai fenyegetésről beszélt

Az észak-atlanti szövetség főtitkára a Fox News amerikai hírtelevíziónak a világgazdasági fórum helyszínétől adott interjúban hangsúlyozta, hogy az északi sarkkörön túl fekvő térség kollektív védelmét vitatta meg az amerikai elnökkel.

Megvitattuk, miként tudjuk átültetni a gyakorlatba az elnök elképzelését Grönland védelméről, de nemcsak Grönland, hanem a teljes Északi-sarkvidék védelméről

– fogalmazott Mark Rutte.

Egyben jó kiinduló egyezségnek nevezte az amerikai elnökkel folytatott megbeszélés eredményét, amely alap a további munkára, és hozzátette, hogy az Északi-sarkvidék védelme érdekében sok tennivaló van, mert ott

Oroszország és Kína egyre aktívabb.

Mark Rutte azt mondta, hogy megbeszélésen nem merült fel Grönland hovatartozásának ügye és Donald Trump igénye arra, hogy a sziget az Egyesült Államok részévé váljon.

