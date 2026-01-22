natooroszországtrumpmark rutte

A NATO főtitkára orosz és kínai fenyegetésről beszélt

Az amerikai elnök kezdeményezésére a NATO-n belül munka kezdődik a teljes Északi-sarkvidék védelmének növeléséről, ami Grönland biztonságára is választ ad. Ezt jelentette ki Mark Rutte, a NATO főtitkára szerdán, miután Davosban kétoldalú megbeszélést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 6:26
Mark Rutte, a NATO főtitkára (Fotó: AFP)
Mark Rutte, a NATO főtitkára (Fotó: AFP)
Az észak-atlanti szövetség főtitkára a Fox News amerikai hírtelevíziónak a világgazdasági fórum helyszínétől adott interjúban hangsúlyozta, hogy az északi sarkkörön túl fekvő térség kollektív védelmét vitatta meg az amerikai elnökkel.

Trump a NATO főtitkárával tárgyalt (Fotó: AFP)
Trump a NATO főtitkárával tárgyalt (Fotó: AFP)

 

Megvitattuk, miként tudjuk átültetni a gyakorlatba az elnök elképzelését Grönland védelméről, de nemcsak Grönland, hanem a teljes Északi-sarkvidék védelméről

– fogalmazott Mark Rutte. 
Egyben jó kiinduló egyezségnek nevezte az amerikai elnökkel folytatott megbeszélés eredményét, amely alap a további munkára, és hozzátette, hogy az Északi-sarkvidék védelme érdekében sok tennivaló van, mert ott 

Oroszország és Kína egyre aktívabb.

Mark Rutte azt mondta, hogy megbeszélésen nem merült fel Grönland hovatartozásának ügye és Donald Trump igénye arra, hogy a sziget az Egyesült Államok részévé váljon.
Borítókép: Mark Rutte, a NATO főtitkára (Fotó: AFP)

