Szijjártó Péter: Senki ne utazzon Iránba!

A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy az elmúlt napokban egy 11 fős magyar turistacsoportot hoztak haza Iránból. Szijjártó Péter kiemelte: Arra kérnek mindenkit, hogy ne utazzon Iránba.
Arra kérünk mindenkit – hogy ha csak valami nagyon-nagyon jó indokuk nincs, amit most nem is tudok elképzelni –, hogy ne utazzon Iránba. Két olyan magyar állampolgárról tudunk, akik ott tartózkodnak, konzuli védelemre regisztráltak
– tette hozzá Szijjártó Péter azt is elmondta:
A nagykövetség egyelőre teljes létszámban és teljes üzemben működik. A legutóbbi konfliktus során a nagykövetséget evakuáltuk, és akkor átmenetileg Bakuból látták el a feladatukat. Most egyelőre erre nincsen szükség, de természetesen folyamatosan figyeljük és elemezzük a helyzetet, de arra szeretnénk kérni minden magyar embert, hogy lehetőség szerint most kerülje el Iránt és ne utazzon.
