Szijjártó Péter: Senki ne utazzon Iránba!

A nagykövetség egyelőre teljes létszámban és teljes üzemben működik. A legutóbbi konfliktus során a nagykövetséget evakuáltuk, és akkor átmenetileg Bakuból látták el a feladatukat. Most egyelőre erre nincsen szükség, de természetesen folyamatosan figyeljük és elemezzük a helyzetet, de arra szeretnénk kérni minden magyar embert, hogy lehetőség szerint most kerülje el Iránt és ne utazzon.