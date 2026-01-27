Szijjártó PéterPécsberuházás

Szijjártó Péter: Száz új munkahelyet hoz létre a Körber Hungária 14,5 milliárd forintos beruházási programja Pécsett

A Körber Hungária átfogó beruházási programot hajt végre 14,5 milliárd forint értékben Pécsett, többek között egy magas hozzáadott értékű szolgáltatóközpontot és száz új munkahelyet hozva létre. Ezt közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a helyszínen.

Szijjártó Péter Fotó: Kacsúr Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a Körber Hungária beruházásbejelentő ünnepségén kifejtette, hogy a vállalat 14,5 milliárd forint értékben hajt végre fejlesztéseket, amelyek célja a termelés kapacitásának bővítése, a hozzáadott érték emelése, egy új regionális szolgáltatóközpont létesítése és annak magasabb szintre léptetése. Ezt a kormány 2,3 milliárd forinttal támogatja, így hozzájárulva száz új munkahely létrehozásához.

A Körber szolgáltató központja Pécsett egy magas hozzáadott értéket képviselő szolgáltatóközponttá válik, amely nemzetközi szinten is versenyképes megoldásokat fog tudni biztosítani

– mondta.

Rámutatott, hogy a cég korábban alapvetően dohánygépgyárként működött, de mára átállt egy sokkal szélesebb termékportfóliójú, inkább orvostechnikai gépek előállítására fókuszáló tevékenységre. Illetve hangsúlyozta, hogy 

a vállalat átfogó beruházási programja teljes mértékben egybeesik a kormány gazdaságpolitikai stratégiájával, amelynek a lényege, hogy a Magyarországon gyárat építő cégek később a pozitív tapasztalatokra alapozva magasabb hozzáadott értékű tevékenységeket is hozzanak ide.

– Ez fordítva nem megy. Mikor valaki összeszerelő üzemezik, az egyrészt lenézi a munkásokat, másrészt pedig fogalma sincs róla, hogy hogyan működik a gazdaság – vélekedett. Szijjártó Péter leszögezte, hogy a hozzáadott érték emelésének egy nagyon fontos eszköze a szolgáltatóközpontok Magyarországra vonzása, ezek ugyanis képesek a tehetséges, több nyelvet beszélő, felsőfokú végzettséggel rendelkező magyar fiatalok itthon tartására.

Mára összesen 245 ilyen szolgáltatóközpontot működtetnek a vállalatok Magyarországon, 125 ezren dolgoznak ezeknél, és 34,5 év az átlagéletkor

– jegyezte meg.

Továbbá arra is emlékeztetett, hogy Baranya vármegyében tíz év alatt három és félszeresére, körülbelül 350 milliárd forintról 1120 milliárd forintra nőtt az ipari termelés értéke, miközben a munkanélküliség 11 százalékról hat százalék alá esett, részben annak köszönhetően, hogy ezen idő alatt 85 nagy beruházás valósult meg itt állami támogatással, összesen 314 milliárd forintnyi értékben, 6300 újabb munkahelyet teremtve.

A miniszter ezt követően érintette az elmúlt másfél évtized válságait is, és üdvözölte azt, hogy mindezen nehézségek ellenére a magyar gazdaság szereplői nagyon komoly bravúrokra voltak képesek. – Ma egymillióval több ember dolgozik Magyarországon, mint tíz évvel ezelőtt. Ma Európa legalacsonyabb munkát terhelő adóit itt kell fizetni Magyarországon, s dacára annak, hogy a globális energiapiacon teljesen esztelen árváltozások és áremelkedések zajlanak, a rezsicsökkentést is sikerült megvédenünk – sorolta.

De azt is látni kell, hogy az ilyen rendkívül törékeny helyzetekben, mint amiben vagyunk, minden olyan eredmény, amit nagy nehezen elértünk, könnyen kerülhet veszélybe. A szomszédunkban olyan háború zajlik négy éve, amelynek esetleges eszkalálódása vagy annak a finanszírozásába való belekényszerítése az országnak alapvetően veszélyeztetné az eddig elért gazdasági eredményeket is

– figyelmeztetett.

Ezzel kapcsolatban leszögezte, hogy a jelenlegi kormány kitart amellett, hogy a magyar emberek pénzének a hazai gazdaságban van a helye, és nem egy másik ország működtetésében. Rámutatott, hogy az elmúlt négy év a negatív környezet ellenére is a magyar gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka volt beruházások szempontjából. – A tavalyi évben három és fél naponta kötöttünk megállapodást újabb magyarországi beruházásokról – emlékeztetett.

 

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

