Szijjártó Péter: Száz új munkahelyet hoz létre a Körber Hungária 14,5 milliárd forintos beruházási programja Pécsett

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a Körber Hungária beruházásbejelentő ünnepségén kifejtette, hogy a vállalat 14,5 milliárd forint értékben hajt végre fejlesztéseket, amelyek célja a termelés kapacitásának bővítése, a hozzáadott érték emelése, egy új regionális szolgáltatóközpont létesítése és annak magasabb szintre léptetése. Ezt a kormány 2,3 milliárd forinttal támogatja, így hozzájárulva száz új munkahely létrehozásához.

A Körber szolgáltató központja Pécsett egy magas hozzáadott értéket képviselő szolgáltatóközponttá válik, amely nemzetközi szinten is versenyképes megoldásokat fog tudni biztosítani

– mondta.

Rámutatott, hogy a cég korábban alapvetően dohánygépgyárként működött, de mára átállt egy sokkal szélesebb termékportfóliójú, inkább orvostechnikai gépek előállítására fókuszáló tevékenységre. Illetve hangsúlyozta, hogy

a vállalat átfogó beruházási programja teljes mértékben egybeesik a kormány gazdaságpolitikai stratégiájával, amelynek a lényege, hogy a Magyarországon gyárat építő cégek később a pozitív tapasztalatokra alapozva magasabb hozzáadott értékű tevékenységeket is hozzanak ide.

– Ez fordítva nem megy. Mikor valaki összeszerelő üzemezik, az egyrészt lenézi a munkásokat, másrészt pedig fogalma sincs róla, hogy hogyan működik a gazdaság – vélekedett. Szijjártó Péter leszögezte, hogy a hozzáadott érték emelésének egy nagyon fontos eszköze a szolgáltatóközpontok Magyarországra vonzása, ezek ugyanis képesek a tehetséges, több nyelvet beszélő, felsőfokú végzettséggel rendelkező magyar fiatalok itthon tartására.

Mára összesen 245 ilyen szolgáltatóközpontot működtetnek a vállalatok Magyarországon, 125 ezren dolgoznak ezeknél, és 34,5 év az átlagéletkor

– jegyezte meg.

Továbbá arra is emlékeztetett, hogy Baranya vármegyében tíz év alatt három és félszeresére, körülbelül 350 milliárd forintról 1120 milliárd forintra nőtt az ipari termelés értéke, miközben a munkanélküliség 11 százalékról hat százalék alá esett, részben annak köszönhetően, hogy ezen idő alatt 85 nagy beruházás valósult meg itt állami támogatással, összesen 314 milliárd forintnyi értékben, 6300 újabb munkahelyet teremtve.