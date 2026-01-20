Rendkívüli

Egyre többen várják Orbán Viktor választási győzelmét – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

minneapolistrumppam bonditemplom

A Trump-kormányzat nem tűri a keresztényüldözést

Botrányos jelenetek zajlottak le Minnesotában: bevándorláspárti agitátorok egy csoportja istentisztelet közben rohamozott meg egy templomot, megfélemlítve a híveket. A radikálisok azt hitték, hogy az egyik lelkész a bevándorlási hivatal (ICE) magas rangú tisztviselője. A Trump-kormányzat azonnali és határozott választ ígért: Pam Bondi igazságügyi miniszter bejelentette, hogy a szövetségi törvények teljes szigorával fognak lesújtani a keresztényeket és a rendvédelmi szerveket zaklatókra.

Munkatársunktól
2026. 01. 20. 6:24
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
Ismét megmutatkozott az amerikai szélsőbaloldal agresszív arca. Míg a liberális média gyakran békés tüntetőkként állítja be a radikális aktivistákat, a valóság Minneapolisban egészen más képet mutatott. A Cities Church vasárnapi istentiszteletét dúlta fel egy több tucat fős csőcselék, akik azért vették célba a gyülekezetet, mert úgy értesültek, hogy az egyik lelkipásztor az ICE (az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámrendészeti Hivatala) St. Paul-i kirendeltségének megbízott igazgatója – számol be róla a Fox News amerikai televíziós hálózat. A Trump-kormányzat azonban nem tűri a keresztények megfélemlítését.

Pam Bondi megerősítette, hogy a Trump-kormányzat nem tűri a keresztények megfélemlítését
Pam Bondi megerősítette, hogy a Trump-kormányzat nem tűri a keresztények megfélemlítését (Fotó: AFP)

A szemtanúk beszámolói szerint az agitátorok nem elégedtek meg a szertartás megzavarásával és a kiabálással. A megfélemlítő akció a templom falain kívül is folytatódott: a radikálisok követték a távozni próbáló családokat a parkolóba, körbevették az autóikat, és megpróbálták elállni az útjukat. Ez a fajta agresszív fellépés, amely a hívek fizikai biztonságát is veszélyeztette, azonnali reakciót váltott ki a Fehér Házból.

A Trump-kormányzat nem tűri a keresztények megfélemlítését

A Donald Trump vezette adminisztráció, amely kampányában és kormányzása során is kiemelten kezeli a vallásszabadság védelmét és a rendteremtést, nem hagyta válasz nélkül az incidenst. Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter közleményében világossá tette: az Igazságügyi Minisztérium teljes erejével lép fel.

Épp most beszéltem a minnesotai lelkésszel, akinek a templomát célba vették. A rendfenntartó erők elleni támadásokra és a keresztények megfélemlítésére a szövetségi törvények teljes erejével válaszolunk

– szögezte le a tárcavezető.

Bondi üzent a liberális állami vezetőknek is: ha ők nem hajlandók felelősségteljesen fellépni a törvénytelenségek ellen, akkor a szövetségi kormány fogja érvényre juttatni a jogállamiságot.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára a közösségi médiában ítélte el a történteket, hangsúlyozva, hogy az elnök nem tűri a keresztények zaklatását templomaikban. Harmeet Dhillon, a polgári jogokért felelős helyettes államügyész megerősítette: csapata máris teljes erővel dolgozik az ügy kivizsgálásán, és addig nem nyugszanak, amíg igazságot nem szolgáltatnak.

A demokrata városvezetés a radikálisok pártján áll

Miközben a szövetségi kormány a rendet és a biztonságot próbálja garantálni, Minneapolis demokrata polgármestere, Jacob Frey ahelyett, hogy elítélte volna a templom ostromát, inkább a tüntetőket vette védelmébe. A CBS „Face the Nation” című műsorában Frey visszautasította, hogy a demonstrációk törvénytelenek lennének, sőt, 

a szövetségi fellépést okolta a feszültségért.

A polgármester a szokásos liberális narratívát hangoztatva arról beszélt, hogy az ICE ügynökeinek jelenléte „terrorizálja” a lakosságot, csupán származásuk miatt. Frey szerint a templomot megrohamozó tömeg valójában „békésen emelte fel a szavát” és „kiállt a szomszédaiért”. Ez a fajta relativizálás, amely a keresztény közösség elleni agressziót „inspirálónak” nevezi, jól mutatja azt a mély szakadékot, amely a rendpárti republikánus vezetés és a káoszt támogató demokrata városvezetők között tátong.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

