A Trump-kormányzat nem tűri a keresztényüldözést

Ismét megmutatkozott az amerikai szélsőbaloldal agresszív arca. Míg a liberális média gyakran békés tüntetőkként állítja be a radikális aktivistákat, a valóság Minneapolisban egészen más képet mutatott. A Cities Church vasárnapi istentiszteletét dúlta fel egy több tucat fős csőcselék, akik azért vették célba a gyülekezetet, mert úgy értesültek, hogy az egyik lelkipásztor az ICE (az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámrendészeti Hivatala) St. Paul-i kirendeltségének megbízott igazgatója – számol be róla a Fox News amerikai televíziós hálózat. A Trump-kormányzat azonban nem tűri a keresztények megfélemlítését.

Pam Bondi megerősítette, hogy a Trump-kormányzat nem tűri a keresztények megfélemlítését (Fotó: AFP)

A szemtanúk beszámolói szerint az agitátorok nem elégedtek meg a szertartás megzavarásával és a kiabálással. A megfélemlítő akció a templom falain kívül is folytatódott: a radikálisok követték a távozni próbáló családokat a parkolóba, körbevették az autóikat, és megpróbálták elállni az útjukat. Ez a fajta agresszív fellépés, amely a hívek fizikai biztonságát is veszélyeztette, azonnali reakciót váltott ki a Fehér Házból.

A Trump-kormányzat nem tűri a keresztények megfélemlítését

A Donald Trump vezette adminisztráció, amely kampányában és kormányzása során is kiemelten kezeli a vallásszabadság védelmét és a rendteremtést, nem hagyta válasz nélkül az incidenst. Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter közleményében világossá tette: az Igazságügyi Minisztérium teljes erejével lép fel.

Épp most beszéltem a minnesotai lelkésszel, akinek a templomát célba vették. A rendfenntartó erők elleni támadásokra és a keresztények megfélemlítésére a szövetségi törvények teljes erejével válaszolunk

– szögezte le a tárcavezető.

Bondi üzent a liberális állami vezetőknek is: ha ők nem hajlandók felelősségteljesen fellépni a törvénytelenségek ellen, akkor a szövetségi kormány fogja érvényre juttatni a jogállamiságot.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára a közösségi médiában ítélte el a történteket, hangsúlyozva, hogy az elnök nem tűri a keresztények zaklatását templomaikban. Harmeet Dhillon, a polgári jogokért felelős helyettes államügyész megerősítette: csapata máris teljes erővel dolgozik az ügy kivizsgálásán, és addig nem nyugszanak, amíg igazságot nem szolgáltatnak.