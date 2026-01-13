Ukrajnában felpörgött az elektromosautó-piac, ez az ukránok nagy kedvence

Ahogy arról lapunk is beszámolt, háború ide vagy oda, az ukránok szeretik az új autókat. Ukrajna autópiaca rég nem látott lendületben van, különösen a Kínából érkező elektromos modelleket szereti a lakosság.

Ukrajnában felpörgött az elektromos autó piac, a Tesla az ukránok nagy kedvence

Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

Az UkrAvtoprom legfrissebb kimutatása szerint tavaly összesen 107 470 BEV személygépkocsit értékesítettek, ami 113 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A 2773 tisztán elektromos haszongépjármű-eladás 119 százalékos növekedésnek felel meg, míg az öt elektromos busz regisztrációja 150 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ezeknek a járműveknek a többsége, 79 százaléka használt volt.