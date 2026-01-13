Rendkívüli

Hivatalos: ekkor lesznek a választások Magyarországon

Ukrajnában felpörgött az elektromosautó-piac, ez az ukránok nagy kedvence

Ukrajnában több mint a duplájára, 110 200-ra emelkedett a tisztán elektromos (BEV) járművek eladása tavaly a megelőző évhez képest – áll az UkrAvtoprom Gépjárműgyártók Szövetség jelentésében.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 12:53
Egy új, Tesla típusú autó a brüsszeli autókiállításon - 2026-ban Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
Ahogy arról lapunk is beszámolt, háború ide vagy oda, az ukránok szeretik az új autókat. Ukrajna autópiaca rég nem látott lendületben van, különösen a Kínából érkező elektromos modelleket szereti a lakosság. 

Ukrajnában felpörgött az elektromos autó piac, a Tesla az ukránok nagy kedvence
Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

Az UkrAvtoprom legfrissebb kimutatása szerint tavaly összesen 107 470 BEV személygépkocsit értékesítettek, ami 113 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A 2773 tisztán elektromos haszongépjármű-eladás 119 százalékos növekedésnek felel meg, míg az öt elektromos busz regisztrációja 150 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ezeknek a járműveknek a többsége, 79 százaléka használt volt.

Egy évvel korábban, 2024-ben mintegy 51 700 BEV járművet értékesítettek Ukrajnában, ami 38 százalékos bővülés 2023-hoz viszonyítva. Tavaly az új BEV autók listájának élén a Volkswagen ID.Unyx áll 3162 eladott járművel, amelyet a BYD Song Plus EV (2948), és a szintén BYD Leopard 3 (1623) követett. Az importált használt BEV járművek élén a Tesla Model Y (10 683), a Tesla Model 3 (9348) és a Nissan Leaf (7559) állt.

Borítókép: Egy új, Tesla típusú autó a brüsszeli autókiállításon 2026-ban (Fotó: AFP)

Fontos híreink

Legolvasottabb

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekbiczók péter

A tiszás „szakértő”

Bayer Zsolt avatarja

Na várj, idemásolom, mert másképpen nem fogod elhinni!

