Halálos vírus terjed, a fertőzöttek több mint felét megöli + videó

Halálos vírus terjed, a fertőzöttek több mint felét megöli

Halálos vírus terjed, a fertőzottek több mint felét megöli

Egy rendkívül veszélyes, magas halálozási arányú vírus miatt adott ki figyelmeztetést az Egészségügyi Világszervezet. A Nipah-vírus újabb eseteit India keleti részén azonosították. Bár a fertőzés ritka, a szakértők szerint különösen aggasztó, hogy nincs ellene vakcina, és az esetek több mint felében halálos kimenetelű.

Sebők Barbara
2026. 01. 30. 7:39
A Nipah-vírus újabb eseteit India keleti részén azonosították Forrás: AFP
A WHO csütörtökön erősítette meg, hogy két ritka vírusos megbetegedést regisztráltak Indiában. A fertőzések hátterében a Nipah nevű vírus áll, amelyet először egy malajziai településen azonosítottak. A kórokozó a kanyaró víruscsaládjába tartozik, ám annál jóval halálosabb – számolt be róla a CNN.

Egy rendkívül veszélyes, magas halálozási arányú vírus miatt adott ki figyelmeztetést az Egészségügyi Világszervezet
Egy rendkívül veszélyes vírus miatt adott ki figyelmeztetést az Egészségügyi Világszervezet Fotó: AFP

Állatról emberre is terjed

A Nipah zoonotikus vírus, vagyis állatokról emberekre terjed. Leggyakrabban fertőzött sertéssel vagy denevérrel való közvetlen érintkezés útján fertőz. Különösen veszélyesek a gyümölcsdenevérek, amelyek vizeletével vagy nyálával szennyezett gyümölcsök és gyümölcstermékek – például a nyers datolyapálma-lé – szintén fertőzési forrást jelenthetnek.

A vírus emberről emberre is képes terjedni, de ehhez nagyon szoros kapcsolat szükséges, jellemzően az ápolás során vagy családon belül.

Gyors lefolyás, súlyos tünetek

A fertőzés lappangási ideje általában 4–14 nap. Tünetmentes esetek ritkák. 

A betegség kezdetben influenzaszerű panaszokat okoz: láz, fejfájás, izomfájdalom, hányás és torokfájás jelentkezhet.

Az esetek mintegy kétharmadában az állapot gyorsan romlik. A betegek öt-hét napon belül kómába eshetnek. Gyakoriak a légúti tünetek is, például köhögés. 

A vírus az idegrendszert is megtámadja

Az agyat körülvevő folyadék összetétele megváltozik, az agyi képalkotó vizsgálatok pedig szövetelhalást mutathatnak. Az agy elektromos aktivitása alapján gyakran előre jelezhető a betegség súlyossága. A Nipah-vírust a CDC a négyes kategóriájába sorolja. 

Ez a legmagasabb besorolás, amelybe az Ebola is tartozik. 

A vírust elméletben bioterrorizmusra is alkalmasnak tartják. A magas halálozási arány, az emberről emberre történő terjedés lehetősége, valamint a vakcina és a célzott kezelés hiánya miatt a Nipah komoly közegészségügyi fenyegetést jelent, erről korábban lapunk is beszámolt. Súlyos esetekben a vírus az agy azon területeit is károsítja, amelyek az alapvető életfunkciókat szabályozzák, például a pulzust, a vérnyomást és a szemmozgást. 

A túlélők gyakran éveken át tartó idegrendszeri problémákkal és tartós fáradtsággal küzdenek.

A fertőzést jellemzően vérvizsgálat útján diagnosztizálják. Jelenleg nincs kifejezetten a Nipah ellen kifejlesztett vakcina vagy gyógyszer. Az orvosok támogató kezelést alkalmaznak, súlyos esetekben lélegeztetőgépre is szükség lehet. Egyes esetekben a Ribavirin nevű gyógyszer kedvező hatást mutatott, de az eredmények nem egyértelműek. A védekezés ezért elsősorban a megelőzésre épül. A Nipah-járványok szinte minden évben megjelennek Ázsia egyes részein, leggyakrabban Bangladesben és Indiában. 

A vírus december és május között terjed leginkább, a denevérek szaporodási időszakában.

Világszerte eddig körülbelül 754 fertőzést jelentettek, de a valós szám ennél magasabb lehet. Az Egyesült Államokban eddig nem regisztráltak Nipah-fertőzést, Európában sem fordult elő eset. Korábban arról is beszámoltunk, hogy a Nipah-vírus okozta járványok megelőzésén dolgoznak magyar tudósok.

Borítókép: Vérminták teszteléshez, illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

