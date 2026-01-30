Halálos vírus terjed, a fertőzöttek több mint felét megöli + videó

A WHO csütörtökön erősítette meg, hogy két ritka vírusos megbetegedést regisztráltak Indiában. A fertőzések hátterében a Nipah nevű vírus áll, amelyet először egy malajziai településen azonosítottak. A kórokozó a kanyaró víruscsaládjába tartozik, ám annál jóval halálosabb – számolt be róla a CNN.
Állatról emberre is terjed
A Nipah zoonotikus vírus, vagyis állatokról emberekre terjed. Leggyakrabban fertőzött sertéssel vagy denevérrel való közvetlen érintkezés útján fertőz. Különösen veszélyesek a gyümölcsdenevérek, amelyek vizeletével vagy nyálával szennyezett gyümölcsök és gyümölcstermékek – például a nyers datolyapálma-lé – szintén fertőzési forrást jelenthetnek.
A vírus emberről emberre is képes terjedni, de ehhez nagyon szoros kapcsolat szükséges, jellemzően az ápolás során vagy családon belül.
Gyors lefolyás, súlyos tünetek
A fertőzés lappangási ideje általában 4–14 nap. Tünetmentes esetek ritkák.
A betegség kezdetben influenzaszerű panaszokat okoz: láz, fejfájás, izomfájdalom, hányás és torokfájás jelentkezhet.
Az esetek mintegy kétharmadában az állapot gyorsan romlik. A betegek öt-hét napon belül kómába eshetnek. Gyakoriak a légúti tünetek is, például köhögés.
