Karin Kneissl volt osztrák külügyminiszter éles hangvételű kijelentéseket tett Ausztriáról egy orosz podcastben. A jelenleg Oroszországban élő politikus volt lakóhelyét, annak intézményeit és politikai elitjét egyaránt bírálta. Megszólalása nagy visszhangot váltott ki Ausztriában – írja a Brussels Signal.

Karin Kneissl volt osztrák külügyminiszter éles hangvételű kijelentéseket tett Ausztriáról. Fotó: AFP

Kneissl 2023 óta él Oroszországban és egyetemi oktatóként, valamint a Gorki nevű, államilag támogatott agytröszt elnökeként dolgozik.

Az osztrák emberek hiénák

– mondta a 61 éves Kneissl a Bridge to the East című január 20-i podcastjében, miközben egykori lakóhelyéről beszélt, ahol állítása szerint kutyagyilkosként és állatkínzóként üldözték. Ahogy arról lapunk is beszámolt, évekkel ezelőtt Putyin szülővárosába költözött a volt osztrák külügyminiszter.

Nem véletlen, hogy Hitler Ausztriából származott

– mondta Kneissl. A podcastben Ausztria egészségügyi és oktatási rendszerét is bírálta, amelyek eltörpülnek új orosz hazája által kínált lehetőségek mellett.