Karin KneisslAusztriaAdolf Hitlerosztrák külügyminiszter

A volt osztrák külügyminiszter kijelentéseitől hangos a nemzetközi sajtó

Karin Kneissl egy podcastben rendkívül élesen bírálta Ausztriát, annak társadalmát, intézményeit és politikai elitjét, miközben elismerően nyilvánult meg új hazájáról, Oroszországról. A volt osztrák külügyminiszter kijelentései nagy felháborodást váltottak ki.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 13:28
Karin Kneissl volt osztrák külügyminiszter és Vlagyimir Putyin orosz elnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Karin Kneissl volt osztrák külügyminiszter éles hangvételű kijelentéseket tett Ausztriáról egy orosz podcastben. A jelenleg Oroszországban élő politikus volt lakóhelyét, annak intézményeit és politikai elitjét egyaránt bírálta. Megszólalása nagy visszhangot váltott ki Ausztriában – írja a Brussels Signal.

Karin Kneissl volt osztrák külügyminiszter éles hangvételű kijelentéseket tett Ausztriáról
Karin Kneissl volt osztrák külügyminiszter éles hangvételű kijelentéseket tett Ausztriáról. Fotó: AFP

Kneissl 2023 óta él Oroszországban és egyetemi oktatóként, valamint a Gorki nevű, államilag támogatott agytröszt elnökeként dolgozik.

Az osztrák emberek hiénák

– mondta a 61 éves Kneissl a Bridge to the East című január 20-i podcastjében, miközben egykori lakóhelyéről beszélt, ahol állítása szerint kutyagyilkosként és állatkínzóként üldözték. Ahogy arról lapunk is beszámolt, évekkel ezelőtt Putyin szülővárosába költözött a volt osztrák külügyminiszter.

Nem véletlen, hogy Hitler Ausztriából származott

– mondta Kneissl. A podcastben Ausztria egészségügyi és oktatási rendszerét is bírálta, amelyek eltörpülnek új orosz hazája által kínált lehetőségek mellett.

Németországban és Ausztriában szinte csak gyávákat találni. Már senki sem mer felelősséget vállalni

– tette hozzá. Podcastszereplésében Kneissl kritikusan beszélt az Európai Unióval kapcsolatos tapasztalatairól is. Megjegyzéseit Ausztriában nem fogadták jól. Yannick Shetty osztrák képviselő (NEOS) azzal vádolta őt, hogy Putyin költségén járja az orosz propagandastúdióit azzal a céllal, hogy sértegesse az osztrákokat és befeketítse gyönyörű országuk hírnevét.

Borítókép: Karin Kneissl volt osztrák külügyminiszter és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Pornóbuli a Tisza partján (Pártján)

Bayer Zsolt avatarja

Szabó Tímea feljelenti Lázár Jánost, amiért közszemlére tette Kiara Bloomd pikáns kis fotóit.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu