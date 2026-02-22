Brit szál az orosz altábornagy elleni merénylet ügyében

Bortnikov hozzátette, hogy már sokat tettek a merényletkísérlet kivizsgálása érdekében, és gyakorlatilag az összes résztvevőt és elkövetőt azonosították. Az FSZB közzétesz minden új információt, amely az üggyel kapcsolatban rendelkezésre áll. Az FSZB igazgatója elmondta, hogy brit szálak is vannak az ügyben.

Orosz rendőr a FSZB székházánál. A FSZB igazgatója elmondta, brit szálak is vannak a Fegyveres Erők Vezérkarának Főigazgatóságának első helyettes vezetője ellen elkövetett merényletkísérletben.

Fotó: AFP

„Folyamatosan figyelemmel kísérjük az eseményeket. Természetesen soha nem fogjuk elfelejteni (ezt a bűncselekményt) és soha nem fogjuk megbocsátani” – hangsúlyozta az ügynökség igazgatója.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, február 6-án reggel merényletet kíséreltek meg Vlagyimir Alekszejev, a Fegyveres Erők Vezérkarának Főigazgatóságának első helyettes vezetője ellen. A támadó négy lövést adott le rá Makarov pisztollyal, majd elmenekült. Az altábornagyot kórházba szállították. Már túl van az életveszélyen.

Két nappal később a támadót őrizetbe vették Dubajban, és kiadták Oroszországnak. Mint kiderült, az elkövető Ljubomir Korba, aki a Ternopil régióból származott, és 2025. december végén érkezett Moszkvába.

Az ukrán hírszerző szolgálatok utasították, hogy terrortámadást hajtson végre egy katonatiszt ellen

– írja a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

Az orosz hatóságok szerint a bűntársai között van az orosz Viktor Vasin és fia, Pavel. Viktor Vasin egy biztonságos házat is bérelt a gyilkosnak, és az utazáshoz jegyeket vásárolt, míg utóbbi a többi gyanúsított fuvarozását biztosította, hogy megfigyelést végezzenek és fegyvereket hozzanak el egy rejtekhelyről. Letartóztatták őket. A harmadik gyanúsított Zinaida Szerebritszkaja, aki Alekszejevvel egy épületben lakott. Nemzetközi körözési listára került.

Az elkövetőket terrorizmussal vádolják, az indíték a vád szerint az volt, hogy megfélemlítsék a lakosságot, és ezáltal destabilizálják a kormány munkáját.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)