"Orbán Viktor vezetésével ki fogunk maradni a háború poklából" – Háborúellenes nagygyűlés Szombathelyen – kövesse nálunk élőben

Brüsszel hadigazdálkodást vár el a tagállamoktól

Brüsszel bábjai már készülődnek is a pénzbehajtásra. Mondjunk nemet nekik! – buzdított a nemzeti petíció aláírására a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szombaton a közösségi oldalán.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 10:55
Magyar Péter és Manfred Weber Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Hidvéghi Balázs a Facebookon közzétett bejegyzésében úgy értékelt, hogy soha ekkora nyomás és ekkora tét nem volt Magyarországon, mint most. 

Budapest, 2025. december 10. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés kormány által kezdeményezett rendkívüli ülésén 2025. december 10-én. MTI/Balogh Zoltán
Hidvéghi Balázs: Brüsszel bábjai már készülődnek a pénzbehajtásra (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Azt akarják, hogy beálljunk a háborúpárti sorba, és odaadjuk a magyarok pénzét Ukrajnának

– fogalmazott. 

Kiemelte: fontos, hogy most minél több magyar üzenje meg, nem fizetünk!, Brüsszel ugyanis hadigazdálkodást vár el a tagállamoktól. 

Azt akarják, hogy az európai emberektől átpumpálják a pénzt az ukrán háborúra. A parancs már megszületett. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke kimondta, bármennyibe kerül is és bármeddig tart is, Ukrajnát támogatni kell – fejtette ki az államtitkár. Hidvéghi Balázs szerint a háborúpárti országok ezt szép sorban teljesítik is, megszorításokat és adóemeléseket jelentenek be. 

És ne legyen senki naiv, a Tisza is pontosan ezt tenné itt, Magyarországon. Tessék figyelni, mi történik ott, ahol Brüsszel bábjai kerülnek hatalomra

– mondta Hidvéghi Balázs. Hozzátette: a Tisza testvérpártja épp most jutott hatalomra Hollandiában. 

Hivatalosan még meg sem alakult a kormányuk, de az ottani Magyar Péter már most bejelentette, szabadságadó néven új hadiadót vezetnek be a személyi jövedelemadó megemelésével, amit hadi kiadásokra fognak költeni

– közölte. Az államtitkár szerint Brüsszel bábjai Magyarországon is ugyanerre készülnek. Gőzerővel szervezik a pénzbehajtást. A valódi programjuk, amit Brüsszelnek írnak, több ezer milliárdos megszorítást és adóemelést tartalmaz. „Mindenkinek. A gyermekes családoknak. A dolgozóknak. A vállalkozásoknak. A fiataloknak, nyugdíjasoknak. Mindenkinek. Mindenkitől elvennének, csak hogy Brüsszelnek megfeleljenek, és a magyaroktól is behajtsák a pénzt a háborúra és Ukrajnára” – fogalmazott. 

Persze ne várjuk tőlük, hogy erről őszintén beszéljenek. Kétszínű játékot űznek

– jegyezte meg. Rámutatott: ők maguk mondták, a valódi terveikről nem beszélhetnek a választásokig, mert akkor megbuknának, utána azonban mindent lehet. 

Most van itt az idő, hogy ennek megálljt parancsoljunk!

 – figyelmeztetett a fideszes politikus, hozzátéve, hogy a postaládákban már ott van vagy hamarosan megérkezik a nemzeti petíció. 

Kérem, csatlakozzanak hozzá! Üzenjük meg Brüsszelnek és bábjainak együtt, egy, erős hangon: nem fizetünk

– szólított fel Hidvéghi Balázs.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

