Döbbenet: a másságról és transzneműségről okítják a gyerekeket a német ovikban

A németországi Hannover városa 41 önkormányzati napközi központnak küld ki egy ajánlatot a „queer könyvek” listájával. A listát a queer munkatársak hálózata állította össze a felelős sokszínűségi referens irányításával. A címek a családi portréktól a testkép és az identitás mélyreható vizsgálatáig terjednek, egyebek mellett transzneműekről szóló könyvet is ajánlottak gyerekeknek.

Illusztráció
Hannover városa kiosztott egy ajánlatot a „queer könyvek” listájával 41 önkormányzati napközi otthonban. Egy sajtószóvivő szerint a listákat a „queer munkatársak hálózata” állította össze a szexuális és nemi sokszínűségért felelős biztos irányításával. Az ajánlott könyvek születéstől tizenkét éves korig – csecsemőkortól az általános iskoláig – szólnak a gyermekeknek, szexuális játékokról, másságról és transzneműségről – írja az Exxpress osztrák lapra hivatkozva az Origo

LMTBQ-felvonulás Németországban. A gyerekeket már transzneműekről és tanítanák
LMTBQ-felvonulás Németországban. A gyerekeket már transzneműekről és tanítanák
Fotó: AFP

A lista azokra a címekre összpontosít, amelyek „a hagyományos családtól eltérő családi konstellációkat” ábrázolnak. A tartalom egy része kifejezetten a testképet és az identitástémákat is érinti.

Az ajánlott lista többek között tartalmazza a „Down There: And How Do You Say It?” (Ott lent: És hogy mondod?)  című könyvet, amely három-hét éves gyermekeknek szól. Azt is elmagyarázza, hogyan vizsgálhatják meg a gyerekek a saját nemi szerveiket – olyan tárgyak segítségével, mint egy zseblámpa és egy tükör. Továbbá egy jelenetet is ábrázolnak, amelyben óvodások „testjátékokról” beszélgetnek. Egy tanár elmagyarázza, hogy az ilyen játékok csak akkor engedélyezettek, ha minden érintett gyermek részt akar venni bennük. Felnőttek nem csatlakozhatnak.

Képeskönyv burkinivel – és masztektómia utáni hegekkel transzneműeknél

A „Bodies Are Great” (A testek nagyszerűek) című könyv kisebb gyermekek számára is ajánlott. Célja, hogy azt közvetítse, hogy minden test nagyszerű – megjelenésétől vagy tulajdonságaitól függetlenül. Már az is felvet egy kérdést, hogy erre miért van szüksége a gyerekeknek. Az említett példák között azonban szerepel egy úszómedencei jelenet egy burkiniben lévő terhes nővel, valamint egy női ruhába öltözött táncos férfival.

Továbbá legalább két kétoldalas kiadvány masztektómián átesett nőket ábrázol, akiket transznemű férfiakként mutatnak be, némelyiket szakállal; felsőtestükön látható hegekkel.

Általános iskolásoknak a lista a „Me and My Dysphoria Monster” (Én és a diszfória szörnyetegem) című könyvet is ajánlja. A könyv egy „transz lányról” szól, vagyis egy fiúról, aki lányként azonosítja magát. A nemi diszfóriát a történetben egy szörnyeteg testesíti meg, amely egyre nagyobb lesz, valahányszor a gyereket „rossz néven” szólítják, vagy a sportban a fiúcsapatba osztják. Később a transz lány találkozik egy transz férfival, aki segít neki megbirkózni a kellemetlenségeivel.

A jelentés szerint az ajánlólista 14 könyvet is tartalmazott olvasásra és felolvasásra. Teljes költség: körülbelül 11 000 euró.

Mint arról lapunk korábban beszámolt, döntés született az Európai Parlamentben: a képviselők többsége megszavazta, hogy a transznőket teljes körűen nőként ismerjék el. A kulcsmódosítás – amely kizárólag a biológiai nők terhességét rögzítette volna – 233 nemmel elbukott, így az unió hivatalos irányvonala nyitva hagyja a kaput a gender identitás szerinti definíciók előtt. 

A transznő egyébként biológiai férfit jelent. A Magyar Pétert a soraiban tudó Néppárt többsége is támogatta az elfogadott javaslatot.

Borítókép: Illusztráció

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

