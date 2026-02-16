Az Európai Parlament szerint a transznők is nők, a Néppárt többsége is a döntés mellett

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén elfogadott egy ajánlást, amely szerint a transznemű nőket, azaz a biológiai férfiakat, akik nőként azonosítják magukat, teljes mértékben el kell ismerni nőként, és be kell vonni őket az EU összes feminista és nemi egyenlőségi politikájába, stratégiájába és programjába. A döntés értelmében a transznők „jogát” ahhoz, hogy nőként kezeljék őket, prioritásként kell védeni és előmozdítani.

Az európai parlament szerint a transznő is nő (Fotó: AFP)

A jelentést Lina Gálvez szocialista képviselő készítette, és az EU Tanácsához intézett ajánlásként fogadták el.

A szöveg szerint az EU külső politikáiban és diplomáciai kapcsolataiban a önmeghatározott nemi identitás jogi elismerését kell elsődleges prioritássá tenni, és ezt aktívan promotálni nemzetközi fórumokon (pl. ENSZ), valamint nem EU-országokkal folytatott párbeszédekben – akár muszlim vagy iszlamista államokkal, mint Szíria esetében is.

A szavazást a baloldali frakciók támogatták, de az

Európai Néppárt (EPP) többsége is megszavazta. Magyar Péter európai pártcsaládja a döntés mellett foglalt állást többségében.

Egy kulcsfontosságú módosító javaslatot, amely kimondta volna, hogy „csak a biológiai nők eshetnek teherbe”, elutasították: 233 képviselő szavazott ellene, 200-an mellette, 107-en tartózkodtak.

A döntés azonnali jogi következményekkel nem jár, de politikai irányt mutat, befolyásolhatja a diplomáciát és a jövőbeli jogalkotást, valamint meghatározza az EU álláspontját.

The EU has just adopted a resolution that trans women are women.



Translating from crazy to English, that means they have decided that men are women.pic.twitter.com/8RiEj6oCuZ — Billboard Chris 🌎 (@BillboardChris) February 12, 2026

A konzervatív oldal azonnal élesen bírálta a döntést. Hermann Tertsch (VOX) szerint az Európai Parlament egy ideológiai napirendet fogadott el nemzetközi prioritásként, amely átdefinálja a nő fogalmát, és ezt erőlteti az Uniónak hivatalos pozíciójaként – holott erről nincs konszenzus számos tagállamban, így diplomáciai irányelvvé válik egy megosztó álláspont.

A Patrióták Európáért csoport szintén tiltakozott: szerintük kizárták őket mind a szöveg előkészítéséből, mind a New York-i ENSZ-misszióból.

A döntés különösen ironikus és problémás most, amikor az EU gazdasági, geopolitikai és belső kohéziós válságokkal küzd: a gender identitás elismerésének előtérbe helyezése a valós problémák iránti vakságot és egy kisebbségi ideológia makacs erőltetését mutatja, amelyet a legtöbb EU-állampolgár elutasít. A vita várhatóan tovább folytatódik a Tanácsban, ahol a tagállamok kormányai is állást foglalnak majd a javasolt irányelvekről.