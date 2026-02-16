európai néppárteurópai parlamentmagyar péter

Az Európai Parlament szerint a transznők is nők, a Néppárt többsége is a döntés mellett

Megdöbbentő döntés született az Európai Parlamentben: a képviselők többsége megszavazta, hogy a transznőket teljes körűen nőként ismerjék el. A kulcsmódosítás – amely kizárólag a biológiai nők terhességét rögzítette volna – 233 nemmel elbukott, így az unió hivatalos irányvonala nyitva hagyja a kaput a gender identitás szerinti definíciók előtt. A transznő egyébként biológiai férfit jelent. A Magyar Pétert a soraiban tudó Néppárt többsége is támogatta az elfogadott javaslatot.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 6:22
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén elfogadott egy ajánlást, amely szerint a transznemű nőket, azaz a biológiai férfiakat, akik nőként azonosítják magukat, teljes mértékben el kell ismerni nőként, és be kell vonni őket az EU összes feminista és nemi egyenlőségi politikájába, stratégiájába és programjába. A döntés értelmében a transznők „jogát” ahhoz, hogy nőként kezeljék őket, prioritásként kell védeni és előmozdítani.

Az európai parlament szerint a transznő is nő (Fotó: AFP)
Az európai parlament szerint a transznő is nő (Fotó: AFP)

A jelentést Lina Gálvez szocialista képviselő készítette, és az EU Tanácsához intézett ajánlásként fogadták el. 

A szöveg szerint az EU külső politikáiban és diplomáciai kapcsolataiban a önmeghatározott nemi identitás jogi elismerését kell elsődleges prioritássá tenni, és ezt aktívan promotálni nemzetközi fórumokon (pl. ENSZ), valamint nem EU-országokkal folytatott párbeszédekben – akár muszlim vagy iszlamista államokkal, mint Szíria esetében is.

A szavazást a baloldali frakciók támogatták, de az 

Európai Néppárt (EPP) többsége is megszavazta. Magyar Péter európai pártcsaládja a döntés mellett foglalt állást többségében.

Egy kulcsfontosságú módosító javaslatot, amely kimondta volna, hogy „csak a biológiai nők eshetnek teherbe”, elutasították: 233 képviselő szavazott ellene, 200-an mellette, 107-en tartózkodtak.

A döntés azonnali jogi következményekkel nem jár, de politikai irányt mutat, befolyásolhatja a diplomáciát és a jövőbeli jogalkotást, valamint meghatározza az EU álláspontját.

A konzervatív oldal azonnal élesen bírálta a döntést. Hermann Tertsch (VOX) szerint az Európai Parlament egy ideológiai napirendet fogadott el nemzetközi prioritásként, amely átdefinálja a nő fogalmát, és ezt erőlteti az Uniónak hivatalos pozíciójaként – holott erről nincs konszenzus számos tagállamban, így diplomáciai irányelvvé válik egy megosztó álláspont.

A Patrióták Európáért csoport szintén tiltakozott: szerintük kizárták őket mind a szöveg előkészítéséből, mind a New York-i ENSZ-misszióból.

A döntés különösen ironikus és problémás most, amikor az EU gazdasági, geopolitikai és belső kohéziós válságokkal küzd: a gender identitás elismerésének előtérbe helyezése a valós problémák iránti vakságot és egy kisebbségi ideológia makacs erőltetését mutatja, amelyet a legtöbb EU-állampolgár elutasít. A vita várhatóan tovább folytatódik a Tanácsban, ahol a tagállamok kormányai is állást foglalnak majd a javasolt irányelvekről.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekukrajna

Zé terv

Bogár László avatarja

Az európai integráció, amelynek ez a történelmileg legutolsó megjelenési formája, amit Európai Uniónak hívnak, ugyanúgy amerikai birodalmi projekt, mint a NATO, az egyik a megszállás hatalomgazdasági, a másik a katonai intézményrendszere.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.