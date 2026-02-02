Hatalmas a botrány Londonban, nem menekülhetnek az emberek az iszlamista propagandától

A bazár kínálatában olyan árucikkek kerültek elő, amelyek szélsőséges iszlamista propagandát hirdettek. A rendezvényről készült és nyilvánosságra került felvételeken többek között olyan telefontokok láthatók, amelyeken Hasszan Naszrallah, a Hezbollah egykori főtitkárának alakja vehető ki.

A Hezbollah Dél-Libanon területén működő terrorszervezet, amelyet többek között az Egyesült Királyságban is betiltottak. Emiatt jogsértésnek minősül minden olyan ábrázolás, amely a csoport támogatására vagy népszerűsítésére utalhat.

A vásár más standjain olyan matricákat is kaphatók voltak, amelyek más Hezbollahhoz köthető vezetők vonalait ábrázolták. Ezek között volt az Iszlám Forradalmi Gárda al-Kudsz Erőinek egykori parancsnoka, akit 2020 januárjában amerikai légicsapás ölt meg.

Az épület falain feltűnő helyeken kiállították Ali Hamenei, Irán legfelsőbb vezetőjének, valamint elődjének, Ruhollah Homeininek portréit. Emellett iráni állami vezetők műveinek angol nyelvű kiadásai is elérhetők voltak.

🚨ISLAMIC CENTRE IN LONDON CAUGHT SELLING HEZBOLLAH PHONE CASES



Can I be the first to say there shouldn't be an Islamic Centre anywhere in the UK



Shut it down

Deport them all



[@GBNEWS ] pic.twitter.com/PocwIlKtAr — Basil the Great (@BasilTheGreat) February 1, 2026

Értesülések szerint a Charity Commission munkatársai vizsgálják az ügy iratait, és hangsúlyozták: minden, terrorizmussal vagy szélsőségességgel összefüggésbe hozható feltételezést kiemelten kezelnek.

Lord Walney, aki korábban a politikai erőszak kérdésében adott tanácsot a kormánynak, úgy nyilatkozott: az összegyűjtött anyagok alapján az Islamic Centre of England által szervezett vásár a radikális tartalmak gyűjtőhelyének tűnik.

A felsőház pártfüggetlen tagja – aki jelenleg a brit jótékonysági szektorban megjelenő káros befolyásról készít jelentést – arra is figyelmeztetett: amennyiben az ügynek nem lesz következménye, az rávilágít a jótékonysági szervezetek ellenőrzési rendszerének súlyos hiányosságaira, amelyeket a szélsőséges csoportok könnyen kihasználhatnak.