Hatósági ellenőrzés indult egy londoni iszlám központtal szemben, miután kiderült, hogy egy általuk rendezett vásáron a Hezbollahhoz köthető iszlamista motívumokkal ellátott kiegészítőket, valamint az iráni államhatalmat támogató ajándéktárgyakat kínáltak eladásra. Az Islamic Centre of England – amely hivatalosan bejegyzett jótékonysági szervezet – közösségi vásárt szervezett, amelyet saját leírása szerint a kulturális párbeszéd, az ismeretmegosztás, valamint a nemzeti és vallási identitás elmélyítésének elősegítésére szántak – számolt be az esetről az Origo.
Hatalmas a botrány Londonban, nem menekülhetnek az emberek az iszlamista propagandától
Egy londoni iszlám központ által szervezett közösségi bazáron a Hezbollah-ot népszerűsítő termékek és könyvek kerültek az eladói pultokra. Az iszlamista propagandát és eszméket népszerűsítő portékák mellett, számos helyen az iráni vezető Ali Hamenei képeit is látták kifüggesztve, illetve angol nyelvre fordított könyveit is eladásra kínálták.
A bazár kínálatában olyan árucikkek kerültek elő, amelyek szélsőséges iszlamista propagandát hirdettek. A rendezvényről készült és nyilvánosságra került felvételeken többek között olyan telefontokok láthatók, amelyeken Hasszan Naszrallah, a Hezbollah egykori főtitkárának alakja vehető ki.
A Hezbollah Dél-Libanon területén működő terrorszervezet, amelyet többek között az Egyesült Királyságban is betiltottak. Emiatt jogsértésnek minősül minden olyan ábrázolás, amely a csoport támogatására vagy népszerűsítésére utalhat.
A vásár más standjain olyan matricákat is kaphatók voltak, amelyek más Hezbollahhoz köthető vezetők vonalait ábrázolták. Ezek között volt az Iszlám Forradalmi Gárda al-Kudsz Erőinek egykori parancsnoka, akit 2020 januárjában amerikai légicsapás ölt meg.
Az épület falain feltűnő helyeken kiállították Ali Hamenei, Irán legfelsőbb vezetőjének, valamint elődjének, Ruhollah Homeininek portréit. Emellett iráni állami vezetők műveinek angol nyelvű kiadásai is elérhetők voltak.
Értesülések szerint a Charity Commission munkatársai vizsgálják az ügy iratait, és hangsúlyozták: minden, terrorizmussal vagy szélsőségességgel összefüggésbe hozható feltételezést kiemelten kezelnek.
Lord Walney, aki korábban a politikai erőszak kérdésében adott tanácsot a kormánynak, úgy nyilatkozott: az összegyűjtött anyagok alapján az Islamic Centre of England által szervezett vásár a radikális tartalmak gyűjtőhelyének tűnik.
A felsőház pártfüggetlen tagja – aki jelenleg a brit jótékonysági szektorban megjelenő káros befolyásról készít jelentést – arra is figyelmeztetett: amennyiben az ügynek nem lesz következménye, az rávilágít a jótékonysági szervezetek ellenőrzési rendszerének súlyos hiányosságaira, amelyeket a szélsőséges csoportok könnyen kihasználhatnak.
Alicia Kearns árnyék-belügyminiszter szerint az újonnan feltárt részletek további érveket szolgáltatnak amellett, hogy a központ működését meg kell szüntetni, az érintett személyeket pedig bíróság elé kell állítani. A politikus szerint az idealizált alakok több tízezer fiatal iráni tüntető meggyilkolásáért felelősek, az iráni iszlám köztársaság számos regionális és globális bűncselekményével együtt.
Az intézmény a rendezvény népszerűsítése érdekében előzetesen megosztotta az árusok közösségi oldalakhoz tartozó profiljait. Az általa ajánlott fiókok és honlapok egy része később megerősítette, hogy Hezbollahhoz kapcsolódó tematikájú termékeket is értékesítettek.
Az északnyugat-londoni, jómódú Maida Vale városrészben működő központot régóta azzal vádolják, hogy az iráni államhatalom egyik londoni bástyájaként funkcionál.
2022 októberében a központ igazgatója olyan beszédet mondott, amelyben az iráni rezsim ellen tiltakozókat „ellenségnek” és „a Sátán katonáinak” nevezte, továbbá kijelentette, hogy a hidzsábot elutasító nők „mérget terjesztenek”.
A Charity Commission végül átfogó, jogszabályokon alapuló vizsgálatot indított, amelynek egyik lehetséges kimenetele a szervezet jótékonysági státuszának megvonása. Az eljárás jelenleg is folyamatban van.
Lengyelország kétségbeesetten készül a háborúra
Tusk Brüsszel háborús pszichózisát követi.
Trump rendszerszintű átalakulást indított el Washingtonban és világszerte
Új amerikai külpolitikai korszak kezdődött.
Donald Trump: Venezuela komoly bevételhez jut majd az Egyesült Államok révén eladott, onnan szármaszó kőolajból
Az amerikai elnök újságíróknak azt mondta, Dulcy Rodriguez ideiglenes elnök vezette venezuelai kormányzat jelenleg jó munkát végez és jó kapcsolatot sikerült kialakítani vele.
Több mint 140 szakadár fegyverest öltek meg a pakisztáni biztonsági erők Beludzsisztánban
Az összetűzésekben a biztonsági erők 17 tagja és 31 civil is életét vesztette.
