Izrael kitiltotta a palesztin területekről az Orvosok Határok Nélkül szervezetet

A minisztérium álláspontja szerint a nyilvántartási eljárás célja a legitim humanitárius tevékenység lehetővé tétele, miközben megakadályozza a humanitárius fedőtevékenység ellenséges célokra és terrorista tevékenységre való felhasználását. Az MSF nem adta át helyi alkalmazottainak névsorát, noha ezt minden humanitárius szervezet számára előírják.

A minisztérium közleménye szerint az MSF kezdetben elzárkózott az együttműködéstől a nyilvántartási követelményekben, majd 2026 januárjában vállalta, hogy átadja munkatársai névsorát. Később azt is közölte, hogy a listákat 2026. január 27-én nyújtja be.

Ezek a névsorok nem kerülnek nyilvánosságra, kizárólag belső felhasználásra készülnek. A szervezet nem adta át a listákat, és január 30-án korábbi nyilatkozataival ellentétben bejelentette, hogy egyáltalán nem fog megfelelni az előírásnak. Ezért a minisztérium által vezetett munkabizottság úgy határozott, hogy a rendelkezéseinek megfelelően az MSF beszünteti tevékenységét és kivonul a Gázai övezetből, valamint Ciszjordániából február 28-ig. Ezzel párhuzamosan megkezdik a felkészülést alternatív egészségügyi ellátás biztosítására, hogy az övezet lakossága az MSF távozása után is hozzájusson a humanitárius segítséghez.