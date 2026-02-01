gázai övezetorvosok határok nélkülizrael

Izrael kitiltotta a palesztin területekről az Orvosok Határok Nélkül szervezetet

Izrael kitiltotta a palesztin területekről - a Gázai övezetből és Ciszjordániából, - az Orvosok Határok Nélkül (Médecins sans Frontieres, MSF) nemzetközi emberi jogi szervezetet - jelentette a diaszpóraügyi és antiszemitizmus elleni küzdelem minisztériuma vasárnap. Izraelnek tudomása van arról, hogy az MSF olyan munkatársakat foglalkoztat, akik terrorszervezetekben tevékenykednek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 22:03
Gyerekek Jabaliában, a Gázai övezetben, 2026. január 14-én Fotó: ABOOD ABUSALAMA Forrás: Middle East Images
Az Amiháj Sikli vezette minisztérium indoklása szerint az MSF nem adta át munkatársai névsorát, eltért a szervezetek nyilvántartási eljárásától és megszegte nyilvános kötelezettségvállalását. Izraelben a minisztérium vezette tárcaközi munkacsoport felel a Ciszjordániában és a Gázai övezetben működő nemzetközi szervezetek nyilvántartásáért és felügyeletéért. 

A minisztérium álláspontja szerint a nyilvántartási eljárás célja a legitim humanitárius tevékenység lehetővé tétele, miközben megakadályozza a humanitárius fedőtevékenység ellenséges célokra és terrorista tevékenységre való felhasználását. Az MSF nem adta át helyi alkalmazottainak névsorát, noha ezt minden humanitárius szervezet számára előírják. 

A minisztérium közleménye szerint az MSF kezdetben elzárkózott az együttműködéstől a nyilvántartási követelményekben, majd 2026 januárjában vállalta, hogy átadja munkatársai névsorát. Később azt is közölte, hogy a listákat 2026. január 27-én nyújtja be. 

Ezek a névsorok nem kerülnek nyilvánosságra, kizárólag belső felhasználásra készülnek. A szervezet nem adta át a listákat, és január 30-án korábbi nyilatkozataival ellentétben bejelentette, hogy egyáltalán nem fog megfelelni az előírásnak. Ezért a minisztérium által vezetett munkabizottság úgy határozott, hogy a rendelkezéseinek megfelelően az MSF beszünteti tevékenységét és kivonul a Gázai övezetből, valamint Ciszjordániából február 28-ig. Ezzel párhuzamosan megkezdik a felkészülést alternatív egészségügyi ellátás biztosítására, hogy az övezet lakossága az MSF távozása után is hozzájusson a humanitárius segítséghez. 

 

Tudomásunk van arról, hogy az MSF olyan munkatársakat foglalkoztat, akik terrorszervezetekben tevékenykednek, ezért titkolja alkalmazottai listáját. A szervezet a Hamász egészségügyi minisztériumával összehangoltan működik, és nem véletlenül: nyilatkozatai időben egybeestek a Gázai övezetből származó hasonló kijelentésekkel

– mondta Amiháj Sikli.

Borítókép: Gyerekek Jabaliában, a Gázai övezetben, 2026. január 14-én (Fotó: AFP)

