Az Amiháj Sikli vezette minisztérium indoklása szerint az MSF nem adta át munkatársai névsorát, eltért a szervezetek nyilvántartási eljárásától és megszegte nyilvános kötelezettségvállalását. Izraelben a minisztérium vezette tárcaközi munkacsoport felel a Ciszjordániában és a Gázai övezetben működő nemzetközi szervezetek nyilvántartásáért és felügyeletéért.
Izrael kitiltotta a palesztin területekről az Orvosok Határok Nélkül szervezetet
Izrael kitiltotta a palesztin területekről - a Gázai övezetből és Ciszjordániából, - az Orvosok Határok Nélkül (Médecins sans Frontieres, MSF) nemzetközi emberi jogi szervezetet - jelentette a diaszpóraügyi és antiszemitizmus elleni küzdelem minisztériuma vasárnap. Izraelnek tudomása van arról, hogy az MSF olyan munkatársakat foglalkoztat, akik terrorszervezetekben tevékenykednek.
A minisztérium álláspontja szerint a nyilvántartási eljárás célja a legitim humanitárius tevékenység lehetővé tétele, miközben megakadályozza a humanitárius fedőtevékenység ellenséges célokra és terrorista tevékenységre való felhasználását. Az MSF nem adta át helyi alkalmazottainak névsorát, noha ezt minden humanitárius szervezet számára előírják.
A minisztérium közleménye szerint az MSF kezdetben elzárkózott az együttműködéstől a nyilvántartási követelményekben, majd 2026 januárjában vállalta, hogy átadja munkatársai névsorát. Később azt is közölte, hogy a listákat 2026. január 27-én nyújtja be.
Ezek a névsorok nem kerülnek nyilvánosságra, kizárólag belső felhasználásra készülnek. A szervezet nem adta át a listákat, és január 30-án korábbi nyilatkozataival ellentétben bejelentette, hogy egyáltalán nem fog megfelelni az előírásnak. Ezért a minisztérium által vezetett munkabizottság úgy határozott, hogy a rendelkezéseinek megfelelően az MSF beszünteti tevékenységét és kivonul a Gázai övezetből, valamint Ciszjordániából február 28-ig. Ezzel párhuzamosan megkezdik a felkészülést alternatív egészségügyi ellátás biztosítására, hogy az övezet lakossága az MSF távozása után is hozzájusson a humanitárius segítséghez.
További Külföld híreink
Tudomásunk van arról, hogy az MSF olyan munkatársakat foglalkoztat, akik terrorszervezetekben tevékenykednek, ezért titkolja alkalmazottai listáját. A szervezet a Hamász egészségügyi minisztériumával összehangoltan működik, és nem véletlenül: nyilatkozatai időben egybeestek a Gázai övezetből származó hasonló kijelentésekkel
– mondta Amiháj Sikli.
Borítókép: Gyerekek Jabaliában, a Gázai övezetben, 2026. január 14-én (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Közel száz rendőr megsérült a torinói összecsapásokban
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Torinóba utazott, hogy szolidaritását fejezze ki a rendfenntartó iránt és meglátogatta a kórházban ápolt rendőröket.
Elfogták a torinói rendőrtámadás egyik gyanúsítottját
A férfit térfigyelő kamerák felvételei segítségével találták meg a rendőrt ért szombati támadás után, kevesebb mint huszonnégy órán belül.
Bécs hitelt vesz fel, miközben a migránsokra szórja a pénzt
1,2 milliárd euró folyik el migránsok segélyezésére a baloldali vezetés alatt.
Irán mentené az atomprogramot
Megpróbálhatja helyreállítani a lebombázott nukleáris létesítményeket Teherán.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Közel száz rendőr megsérült a torinói összecsapásokban
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Torinóba utazott, hogy szolidaritását fejezze ki a rendfenntartó iránt és meglátogatta a kórházban ápolt rendőröket.
Elfogták a torinói rendőrtámadás egyik gyanúsítottját
A férfit térfigyelő kamerák felvételei segítségével találták meg a rendőrt ért szombati támadás után, kevesebb mint huszonnégy órán belül.
Bécs hitelt vesz fel, miközben a migránsokra szórja a pénzt
1,2 milliárd euró folyik el migránsok segélyezésére a baloldali vezetés alatt.
Irán mentené az atomprogramot
Megpróbálhatja helyreállítani a lebombázott nukleáris létesítményeket Teherán.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!