Izraelből először toloncolnak ki állampolgárságuktól megfosztott terroristákat a Gázai övezetbe

Izraelből először toloncolnak ki két izraeli állampolgárságú terroristát a Gázai övezetbe, miután megfosztották őket állampolgárságuktól – jelentette a Kan közszolgálati televízió hírportálja kedden. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és a biztonsági szervek első alkalommal hagyták jóvá kedden két izraeli állampolgárságú terrorista kiutasítását a Gázai övezetbe.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 22:39
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Fotó: ILIA YEFIMOVICH Forrás: AFP
Az izraeli kormányfő üdvözölte a lépést, és kijelentette, hogy „sok további terrorista is úton van efelé”.  

Fotó: AFP

Az egyik azonnali hatállyal Gázába toloncolt és állampolgárságától megfosztott terrorista Mahmúd Ahmed, akit több fegyveres merénylet elkövetéséért ítéltek el, és már letöltött huszonhárom évet a börtönben. A másik kiutasított Mohamed Ahmed Huszein Haleszi, akit két idős nő jeruzsálemi megkéseléséért ítéltek 18 év börtönbüntetésre, és akit a börtönből való szabadulásakor toloncolnak ki Gázába.

A 120 tagú izraeli parlament három évvel ezelőtt 94 képviselő szavazatával fogadta el azt a törvényt, amely lehetővé teszi azon terroristák kiutasítását, akik a Palesztin Hatóságtól pénzügyi támogatást kaptak tettük elkövetése után.

Három éven át gyakoroltam nyomást a rendszerre, hogy hajtsák végre a törvényemet, és ez végre megtörténik. Így harcolunk a terror ellen. Ezekben a napokban történelmet írunk

– mondta újságíróknak Ofir Katz, a Likud párt törvényt indítványozó képviselője.

Ma reggel aláírtam két terrorista izraeli állampolgárságtól való megvonását és kiutasítását, akik izraeli civilek ellen követtek el késeléses és lövöldözéses merényleteket, és bűnös tetteikért jutalmat kaptak a Palesztin Hatóságtól

– közölte Netanjahu. „Köszönetet mondok a koalíció elnökének, Ofir Katznak annak a törvénynek az előmozdításáért, amely ki fogja őket toloncolni Izraelből – és hozzájuk hasonlóan sokan vannak ezen az úton” – tette hozzá.

Borítókép: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: AFP)

