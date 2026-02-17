„Apánk nemcsak a családunkat, hanem az elnyomottakat is szolgálta, mindazokat, akik nem tudják hallatni a hangjukat, akikre szerte a világon nem figyel senki” – állt a család közleményében.
Meghalt Jesse Jackson tiszteletes
Nyolcvannégy éves korában meghalt Jesse Jackson afroamerikai polgárjogi aktivista, baptista tiszteletes – közölte a családja kedden.
Jesse Jackson az 1960-as években a színes bőrű amerikaiak jogaiért harcoló polgárjogi mozgalom támogatója és aktív résztvevője volt. 1965-ben együtt vonult fel Martin Luther King tiszteletessel, majd számos további polgárjogi tüntetést szervezett az Egyesült Államokban. Ő alapította az Operation PUSH nevű chicagói polgárjogi szervezetet.
További Külföld híreink
Kétszer is indult a Demokrata Párt elnökjelöltségéért. Öt államban nyert előválasztást 1984-ben, és ezzel a harmadik helyen végzett a jelöltségért küzdők versenyében. Majd 1988-ban újra próbálkozott, akkor még több helyen győzött, és rövid ideig vezetett is a kampányban a fekete szavazók és sok fehér liberális választó voksának köszönhetően, de végül a második helyre szorult, és az elnökjelöltség megszerzéséig nem jutott el.
Bill Clinton elnök különleges megbízottja volt Afrikában az 1990-es években, és fontos szerepet játszott a volt Jugoszláviában, Szíriában, Irakban és Kubában foglyul ejtett amerikai állampolgárok kiszabadulásában.
További Külföld híreink
2017-ben Parkinson-kórral diagnosztizálták.
Borítókép: Bill Clinton és Jesse Jackson (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Újabb béketárgyalások Genfben – mennyi az áttörés esélye?
Putyin folyamatos kapcsolatban áll az orosz delegációval.
„Az erő elrettent, a gyengeség bátorítja az agressziót” – fegyverkezésre szólították fel Európát
Nyílt felhívás érkezett.
Macron Indiában: rekordméretű fegyverüzlet készül
Soha nem látott összeg.
Összegyűltek a háborúpárti vezetők, Magyar Péter is ott volt, titkos megállapodás született
Egyetértettek a háború folytatásában.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Újabb béketárgyalások Genfben – mennyi az áttörés esélye?
Putyin folyamatos kapcsolatban áll az orosz delegációval.
„Az erő elrettent, a gyengeség bátorítja az agressziót” – fegyverkezésre szólították fel Európát
Nyílt felhívás érkezett.
Macron Indiában: rekordméretű fegyverüzlet készül
Soha nem látott összeg.
Összegyűltek a háborúpárti vezetők, Magyar Péter is ott volt, titkos megállapodás született
Egyetértettek a háború folytatásában.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!