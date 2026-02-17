Meghalt Jesse Jackson tiszteletes

Kétszer is indult a Demokrata Párt elnökjelöltségéért. Öt államban nyert előválasztást 1984-ben, és ezzel a harmadik helyen végzett a jelöltségért küzdők versenyében. Majd 1988-ban újra próbálkozott, akkor még több helyen győzött, és rövid ideig vezetett is a kampányban a fekete szavazók és sok fehér liberális választó voksának köszönhetően, de végül a második helyre szorult, és az elnökjelöltség megszerzéséig nem jutott el.

Bill Clinton elnök különleges megbízottja volt Afrikában az 1990-es években, és fontos szerepet játszott a volt Jugoszláviában, Szíriában, Irakban és Kubában foglyul ejtett amerikai állampolgárok kiszabadulásában.