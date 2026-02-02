Kína vasszigorral súlytott le a törvény nevében

A Bai család bűnözői tevékenysége alatt hat kínai állampolgár vesztette életét, egy ember öngyilkos lett és többen megsérültek

– közölte a bíróság.

A Baiok a 2000-es évek elején emelkedtek hatalomra Laukkaingben, miután a város akkori hadurát egy katonai művelet során megbuktatták, amelyet Min Aung Hlaing vezetett, aki jelenleg Mianmar katonai kormányát irányítja. A katonai vezető együttműködő szövetségeseket keresett, és Bai Suocseng – aki akkor a hadúr helyettese volt – megfelelt ezeknek az elvárásoknak.

A családi birodalmak azonban 2023-ban összeomlottak, amikor Peking elégedetlenné vált a mianmari hadsereg tétlenségével az online csalások ügyében, és hallgatólagosan támogatta az etnikai felkelők offenzíváját a térségben. Ez fordulópontot jelentett Mianmar polgárháborújában.

A mostani kivégzésekkel Peking láthatóan elrettentő üzenetet kíván küldeni a leendő csalóknak. Az Egyesült Nemzetek Szervezete becslései szerint százezreket hurcoltak el, hogy Mianmarban és Délkelet-Ázsia más részein online csalásokat működtessenek. Köztük kínaiak ezrei vannak, és az áldozatok is túlnyomórészt kínaiak, akiktől milliárd dollárokat csalnak ki.

