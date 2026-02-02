Rendkívüli

A magyarok többsége Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb miniszterelnöknek

Kínacsalóhálózatkivégzésmaffia

Kína vasszigorral súlytott le a törvény nevében

Peking újabb kemény üzenetet küldött a nemzetközi bűnszervezeteknek azzal, hogy kivégezték a mianmari online csalóközpontokat működtető Bai család maffiájának négy tagját. A hatóságok szerint a klán súlyos bűncselekményekért felelős, amelyek kínai állampolgárok halálához és tömeges kizsákmányoláshoz vezettek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 9:40
Kínai csaló a hatóságok őrizetében
Kínai csaló a hatóságok őrizetében Forrás: AFP
Kína kivégezte a Bai maffia család négy tagját, amely a mianmari csalóközpontokat működtető hírhedt dinasztiák egyike volt. Ők azon 21 személy közé tartoztak, akiket egy dél-kínai, Guangdong tartományi bíróság csalás, emberölés, testi sértés és más bűncselekmények miatt ítélt el. A bíróság tavaly novemberben ötüket halálra ítélte, köztük a klán pátriárkáját, Bai Suocseng-et is, aki elítélése után betegségben meghalt – számolt be cikkében a BBC.

Kína rendkívüli szigorral lépett fel a bűnözők ellen
Kína rendkívüli szigorral lépett fel a bűnözők ellen. Fotó: AFP

A múlt héten Kína 11 tagját végezte ki a Ming család maffiájának is, a Délkelet-Ázsiában működő csalótevékenységek elleni fellépés részeként, amelyek kínai áldozatok ezreit ejtették csapdába.

Évekig a Baiok, a Mingek és több más család uralta Mianmar határ menti városát, Laukkainget, ahol kaszinókat, vörös lámpás negyedeket és online csalóhálózatokat működtettek. A klánok közül a Baiok voltak „az elsők” – mondta korábban az állami médiának Bai Suocseng fia, miután őrizetbe vették.

A Baiok saját milíciával is rendelkeztek, és a hatóságok szerint 41 olyan komplexumot hoztak létre, amelyekben online csalótevékenységeket és kaszinókat működtettek. E létesítmények falain belül határtalan erőszak uralkodott, ahol a verések és a kínzás mindennaposak voltak.

A Bai család bűnözői tevékenysége alatt hat kínai állampolgár vesztette életét, egy ember öngyilkos lett és többen megsérültek

– közölte a bíróság. 
A Baiok a 2000-es évek elején emelkedtek hatalomra Laukkaingben, miután a város akkori hadurát egy katonai művelet során megbuktatták, amelyet Min Aung Hlaing vezetett, aki jelenleg Mianmar katonai kormányát irányítja. A katonai vezető együttműködő szövetségeseket keresett, és Bai Suocseng – aki akkor a hadúr helyettese volt – megfelelt ezeknek az elvárásoknak.

A családi birodalmak azonban 2023-ban összeomlottak, amikor Peking elégedetlenné vált a mianmari hadsereg tétlenségével az online csalások ügyében, és hallgatólagosan támogatta az etnikai felkelők offenzíváját a térségben. Ez fordulópontot jelentett Mianmar polgárháborújában.

A mostani kivégzésekkel Peking láthatóan elrettentő üzenetet kíván küldeni a leendő csalóknak. Az Egyesült Nemzetek Szervezete becslései szerint százezreket hurcoltak el, hogy Mianmarban és Délkelet-Ázsia más részein online csalásokat működtessenek. Köztük kínaiak ezrei vannak, és az áldozatok is túlnyomórészt kínaiak, akiktől milliárd dollárokat csalnak ki.

Borítókép: Kínai csaló a hatóságok őrizetében (Fotó: AFP)

