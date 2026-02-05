Rendkívüli

Elsötétült az ország: több százezer ember maradt áram nélkül + videó

Áramszünet miatt szerdán sötétségbe borult Kuba keleti része, ahol az ország második legnagyobb városa, Santiago de Cuba található.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 9:26
Élet Kukában (Fotó: AFP)
Az Union Eléctrica de Cuba (UNE) közleménye szerint szerda este meghibásodott az egyik transzformátor alállomás, aminek következtében megszakadt az ország keleti részének áramellátása. 

Kuba, Havanna
Kuba, Havanna Fotó: AFP

A cég azt írta, hogy Holguin tartomány egy részében, Granma, Santiago de Cuba és Guantanamo tartományok egészében nincs áram. Santiago de Cuba városának, amely az azonos nevű tartományban található, 400 ezer lakosa van.

Az amerikai embargó alatt álló Kuba két éve rendszeresen szenved áramkimaradásoktól. A 9,6 millió lakosú országban 2024 vége óta öt általános áramszünet volt, amelyek közül néhány több napig is tartott. 

Az országban naponta vannak hosszú áramszünetek, amelyek január eleje óta még súlyosabbá váltak, amióta leálltak a szigetországba irányuló venezuelai olajszállítások. A helyzet tovább romolhat Donald Trump amerikai elnök döntése után, amely szerint az Egyesült Államok vámokat vethet ki azokra az országokra, amelyek olajat adnak el Havannának.

Borítókép: Élet Kubában (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

