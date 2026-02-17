Menczer Tamás: A Tisza Ukrajnát választotta!

Menczer Tamás közösségimédia-felületén megosztott bejegyzésében hívta fel a figyelmet a valóságra. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója rávilágított arra, hogy bizonyítékok támasztják alá, a Tisza Párt Ukrajnát választotta. A politikus szerint az számos alkalommal lelepleződött, hogy az ukránok Magyar Péternek drukkolnak.

Menczer Tamás szerint az ukránok drukkolnak Magyar Péternek (Forrás: Facebook)

Menczer Tamás kifejtette, hogy árulkodó jelek tömkelege igazolja, hogy Ukrajna kormányváltást szeretne Magyarországon:

Az ukránok azok úgy drukkolnak a Tisza Pártnak, hogy ennél jobban nem is drukkolhatnának

– hívta fel rá a figyelmet a politikus.

A kommunikációs igazgató rámutatott arra, hogy a volt és jelenlegi ukrán külügyminiszterek mind Orbán Viktor bukását kívánják:

A jelenlegi külügyminiszter, meg az előző külügyminiszter, a jelenlegi a Szibiha nevű ember, az előző meg a Kuleba, egymásra licitálva mondják, hogy a templomban gyertyát gyújtanak és imádkoznak azért, hogy Orbán Viktor veszítse el a választást, és a Tisza Párt és Magyar Péter pedig nyerje meg.

– fogalmazott.

Menczer Tamás felelevenítette azt a leleplező videót, amelyben Szerhij Szidorenko újságíró szerint Magyar Péter végre fogja hajtani a brüsszeli kéréseket:

Van egy Szerhij Szidorenko nevű ember, ez Zelenszkijnek a házi újságírója, ez lenyilatkozta arccal-hanggal bele a kamerába, hogyha jön a Tisza Párt, akkor Brüsszelnek nem fog tudni nemet mondani.

– világított rá a politikus.

Az ukránok drukkolnak a Tisza Pártnak, segítik is a Tisza Pártot, Kijev és Brüsszel együtt támogatja a Tisza Pártot, mert pontosan tudják, hogy ha Tisza Párt van kormányon, az egy bábkormány fogott emberekkel, és ők nem tudnak nemet mondani Brüsszelnek, és akkor egyrészt megyünk a háborúba, másrészt jön a megszorítócsomag, és a pénzünk is megy az ukránoknak, a bankoknak, a multiknak, meg a nagy energiacégeknek.

Na, ez a választás tétje, erről kell dönteni – zárta gondolatait.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Forrás: Facebook)












