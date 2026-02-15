Menczer Tamás: Ilyen az ukrán háborús maffia

Őrizetben a leváltott ukrán energetikai miniszter, aki az aranybudibotrányban van benne nyakig – írja közösségi oldalán Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója is felhívta arra a figyelmet, amiről lapunk is beszámolt, hogy szökés közben fogták el Zelenszkij volt energiaügyi miniszterét.

Menczer Tamás az ügy kapcsán úgy fogalmazott:

És őket akarja Weber, Von der Leyen és a Tisza behozni az Európai Unióba. Odaadnák nekik a magyarok pénzét, ők meg ellopnák. Ja, a volt miniszter épp menekült, amikor elkapták. Az Orbán-kormány nem támogatja Ukrajna uniós tagságát, és nem adja a magyarok pénzét az ukránoknak. A Tisza viszont nem tudna nemet mondani Brüsszelnek. Ezért a Fidesz a biztos választás!

Mint arról lapunk is beszámolt, az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) nagyszabású vizsgálatot indított az állami Enerhoatom körül, feltárva egy kiterjedt korrupciós hálózatot. A bűnszervezet állami vezetői és üzletemberek bevonásával befolyásolta a cég beszerzéseit, személyzeti döntéseit és pénzügyi folyamatait. Az ukrán kormány novemberben függesztette fel Herman Haluscsenkót, miután fény derült bűnrészességére. A NABU február 15-én közölte, hogy emberei őrizetbe vették a korábbi energiaügyi minisztert, amikor megpróbált átlépni az államhatáron – írja a Kyiv Independent.

A SAPO tájékoztatása szerint a nyomozók a határátlépés pillanatában intézkedtek.

A botrányban eddig nyolc gyanúsított ellen emeltek hivatalosan vádat, a szálak pedig a legmagasabb politikai körökig érnek.

Az Ukrajinszka Pravda azt írta, hogy Haluscsenkót egy vonatról szállították le. Az értesülések szerint a határőrök előzetesen utasítást kaptak a NABU-tól, hogy azonnal jelezzenek, ha a volt miniszter megpróbálná elhagyni az országot. A lap azt írja, hogy az őrizetbe vételre az ukrán büntetőeljárási törvénykönyv 208. cikke alapján került sor. Ez lehetővé teszi, hogy bizonyos feltételek mellett a hatóságok bírósági végzés nélkül is elfogjanak egy gyanúsítottat.

A portál úgy tudja, Haluscsenkót Kijevbe viszik, ahol további kihallgatások várnak rá.

Borítókép: Herman Haluscsenko (Fotó: AFP)