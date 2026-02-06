Rendkívüli

Hamarosan interjút ad Orbán Viktor a Kossuth rádiónak – Kövesse nálunk élőben!

orosz-ukrán háborúhadifogolykatonaZelenszkij

Szívszorító pillanatok: videón a hazatérő orosz és ukrán katonák

Ukrajna és Oroszország négy hónap után először cserélt ki 157-157 hadifoglyot és civilt, miután az amerikai közvetítéssel zajló, két napos abu-dzabi béketárgyalások nem hoztak jelentős áttörést. A fő vitapontok továbbra is a donbászi területek sorsa és Ukrajna biztonsági garanciái maradtak, miközben Zelenszkij gyorsabb eredményeket sürget, Oroszország pedig újraindította az energiainfrastruktúrát célzó támadásait a kemény hidegben.

Kozma Zoltán
2026. 02. 06. 6:16
Hazatérhettek a katonák (Fotó: AFP)
Oroszország és Ukrajna ritka hadifogolycserét hajtott végre, miután két napos, amerikai közvetítésű béketárgyalások zajlottak Abu-Dzabiban, amelyek azonban nem hoztak áttörést a háború befejezésében. Összesen 157 ukrán (közöttük 7 civil) és 157 orosz katona tért haza – ez az első ilyen csere az elmúlt négy hónapban. Az előző októberben történt. 

Az orosz-ukrán háború hatalmas áldozatokat követel (Fotó: AFP)
Az ukrán oldal szerint a hazatérők többsége 2022 óta volt orosz fogságban, a civilek közül néhányan pedig már 2012 óta. 

Az orosz védelmi minisztérium megerősítette a 157 orosz hadifogoly visszaérkezését, valamint három orosz civil (a Kurszk régió lakói) átadását, akiknek területeit Ukrajna 2024–2025-ös behatolása során foglalta el ideiglenesen.

A tárgyalásokon orosz, ukrán és amerikai delegációk vettek részt az Egyesült Arab Emírségek fővárosában. Ez volt a második forduló az utóbbi hetekben, 

Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére, akinek célja a négy éve tartó háború mielőbbi lezárása.

Az amerikai tárgyalásokat Steve Witkoff különleges megbízott és Jared Kushner (Trump veje) vezette.

Witkoff az X-en „részletesnek és produktívnak” nevezte a megbeszéléseket, ugyanakkor hozzátette, hogy „jelentős munka van még hátra”.

A fő vitapontok változatlanul a következők:

  • Területi kérdések: Oroszország azt követeli, hogy Ukrajna adja át a Donbász keleti ipari régiójának azon részeit is, amelyeket Moszkva jelenleg nem ellenőriz.
  • Biztonsági garanciák: Ukrajna erős, az USA-tól és európai szövetségeseitől származó biztosítékokat akar arra, hogy Oroszország ne támadjon újra, ha esetleg megállapodás születne.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a tárgyalásokat „nem könnyűnek” minősítette, és gyorsabb eredményeket sürgetett. Közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy minden ukránt haza akarnak hozni az orosz fogságból.

A béketárgyalások közben Oroszország egyhetes szünet után újraindította intenzív támadásait Ukrajna ellen – Trump kérésére Putyin korábban ígéretet tett egy átmeneti szünetre a kemény hideg miatt. 

Moszkva főként az ukrán energia-infrastruktúrát célozza, emiatt több ezer ember maradt áram, fűtés és ivóvíz nélkül a fagypont alatti hőmérsékletben.

