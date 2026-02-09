Lebukott a Magyar Pétert méltató ukrán elemző: a Telexnek dolgozik

Az megvan, hogy az ukránpártisága miatt Magyar Pétert méltató ukrán „elemző” amúgy a Telex külső tudósítója? – tette fel a kérdést az Alapjogokért Központ főigazgatója. Szánthó Miklós hozzátette: Hálózat? Milyen hálózat?

A Magyar Pétert méltató ukrán „elemző” amúgy a Telex külső tudósítója – hívta fel rá a figyelmet Szánthó Miklós

Fotó: Csudai Sándor

Szerhij Stukanov ukrán elemző úgy véli, hogy a jelenlegi magyar kormány Ukrajna érdekeivel szemben politizál, míg Magyar Pétert Kijev számára kedvező szereplőnek tartja – derült ki egy HírTV által közzétett videóból, emlékeztet a Mandiner. Az elemző szavai szerint Magyar Péter Ukrajna embere, aki a szomszédos ország uniós csatlakozását is támogatná, valamint a háború folytatása mellett foglalna állást. Stukanov úgy véli, hogy Magyar Péter az ukrán fél számára elfogadhatóbb politikai alternatívát jelent a jelenlegi magyar kormánnyal szemben.

„Az Orbán-rezsim kétségtelenül Ukrajna ellensége. (…) Ki kell mondani, hogy Magyar Péter egy olyan valaki, aki támogatja Ukrajna EU-csatlakozását” – emelte ki az elemző. „Azt ígéri, hogy engedményeket tesz Brüsszelnek azokban a kérdésekben, amelyek miatt kifogások érték Budapestet” – fejtette ki Stukanov.

Egész retorikája alapvetően Európa-párti. Kedvezően viszonyul a NATO-hoz is, és természetesen Ukrajna támogatása mellett is kiáll, azt mondja, Ukrajnát segíteni kell, többek között fegyverekkel is

– foglalta össze az ukrán szakértő, miért tökéletes jelölt Magyar Péter az ukránbarát kormány élére.

Szánthó Miklós ugyanakkor felhívta arra a figyelmet, hogy az ukrán „szakértő”, a Telex külső tudósítója.

Borítókép: Szánthó Miklós (Forrás: Facebook)