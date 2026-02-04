A város feletti ellenőrzést a damaszkuszi kormány és a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) között megkötött megállapodás értelmében vették át a belbiztonsági erők. A megállapodás szerint ezek az erők adminisztratív feladatokat fognak ellátni a városban, de annak biztonságát továbbra is a kurdok rendfenntartó szerve szavatolná – jelentette a SANA szíriai hírügynökség.
Új fejezet Szíriában: bevonultak a kormányerők Kamisliba + videó
A szíriai belbiztonsági erők kedden bevonultak az északkeleti Haszaka tartományban lévő Kamisli városba – jelentette a SANA szíriai hírügynökség.
Helyszíni beszámolók szerint a mind ez idáig kurd irányítású Kamisliben a nap folyamán szigorú kijárási tilalom volt érvényben. Előző nap a biztonsági erők már bevonultak a tartomány azonos nevű székhelyére, Haszakába is, illetve az Aleppó tartományban lévő Ajn el-Arab városba is. Ugyancsak kedden Ahmed es-Saraa elnök találkozott az SDF-fel szemben álló Kurd Nemzeti Tanács küldöttségével, és a megbeszélésen ismét aláhúzta:
Damaszkusz elkötelezett abban, hogy érvényesüljenek a kurdoknak az alkotmányban biztosított jogai
– derült ki az elnöki hivatal közleményéből, melyet a Kurdistan24 idézett.
Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a szíriai kormány és az SDF január végén állapodott meg átfogó tűzszünetben, valamint a katonai és a közigazgatási szervek fokozatos integrációjában. Az Egyesült Államok történelmi mérföldkőnek nevezte a lépést az ország egységének és megbékélésének elérése szempontjából.
További Külföld híreink
Borítókép: Szíriai belbiztonsági erők (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Negyvenezer dollárért a határon túl: iparág épült az ukrán katonák kimenekítésére + videó
Egy bűnbanda kriptovalutában kérte el a több tízezer dolláros „szolgáltatási díjat”.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf videóban üzent: azonnali kiutasítás jár a kényszersorozásért
Egy súlyos szívbeteg magyar állampolgár az erőszakos elhurcolása után az életét vesztette.
Szijjártó Péter: Halló, Evelin? + videó
A külügyminiszter Laoszból jelentkezett be: magyar cégek adták át az ország első központosított szennyvíztisztítóját.
Megérkezett az orosz válasz Rutte kijelentéseire
A NATO-főtitkár a kijevi látogatásán világossá tette: a szövetség hosszú távon, konkrét katonai és biztonsági eszközökkel is kiáll Ukrajna mellett.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Negyvenezer dollárért a határon túl: iparág épült az ukrán katonák kimenekítésére + videó
Egy bűnbanda kriptovalutában kérte el a több tízezer dolláros „szolgáltatási díjat”.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf videóban üzent: azonnali kiutasítás jár a kényszersorozásért
Egy súlyos szívbeteg magyar állampolgár az erőszakos elhurcolása után az életét vesztette.
Szijjártó Péter: Halló, Evelin? + videó
A külügyminiszter Laoszból jelentkezett be: magyar cégek adták át az ország első központosított szennyvíztisztítóját.
Megérkezett az orosz válasz Rutte kijelentéseire
A NATO-főtitkár a kijevi látogatásán világossá tette: a szövetség hosszú távon, konkrét katonai és biztonsági eszközökkel is kiáll Ukrajna mellett.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!