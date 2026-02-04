SzíriaAhmed es-SaraaEgyesült ÁllamokAleppó

Új fejezet Szíriában: bevonultak a kormányerők Kamisliba + videó

A szíriai belbiztonsági erők kedden bevonultak az északkeleti Haszaka tartományban lévő Kamisli városba – jelentette a SANA szíriai hírügynökség.

2026. 02. 04. 20:00
Új fejezet Szíriában: bevonultak a kormányerők Kamisliba Forrás: AFP
A város feletti ellenőrzést a damaszkuszi kormány és a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) között megkötött megállapodás értelmében vették át a belbiztonsági erők. A megállapodás szerint ezek az erők adminisztratív feladatokat fognak ellátni a városban, de annak biztonságát továbbra is a kurdok rendfenntartó szerve szavatolná – jelentette a SANA szíriai hírügynökség.

Ahmed es-Saraa szíriai elnök találkozott az SDF-fel szemben álló Kurd Nemzeti Tanács küldöttségével
Ahmed es-Saraa szíriai elnök találkozott az SDF-fel szemben álló Kurd Nemzeti Tanács küldöttségével. Fotó: AFP

Helyszíni beszámolók szerint a mind ez idáig kurd irányítású Kamisliben a nap folyamán szigorú kijárási tilalom volt érvényben. Előző nap a biztonsági erők már bevonultak a tartomány azonos nevű székhelyére, Haszakába is, illetve az Aleppó tartományban lévő Ajn el-Arab városba is. Ugyancsak kedden Ahmed es-Saraa elnök találkozott az SDF-fel szemben álló Kurd Nemzeti Tanács küldöttségével, és a megbeszélésen ismét aláhúzta: 

Damaszkusz elkötelezett abban, hogy érvényesüljenek a kurdoknak az alkotmányban biztosított jogai

– derült ki az elnöki hivatal közleményéből, melyet a Kurdistan24 idézett. 

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a szíriai kormány és az SDF január végén állapodott meg átfogó tűzszünetben, valamint a katonai és a közigazgatási szervek fokozatos integrációjában. Az Egyesült Államok történelmi mérföldkőnek nevezte a lépést az ország egységének és megbékélésének elérése szempontjából.

 

Borítókép: Szíriai belbiztonsági erők (Fotó: AFP)

