Zelenszkij számára élet-halál kérdés a magyar választás

Már a választási csalás mítoszát építi a Tisza és az ellenzék.

2026. 02. 14. 10:32
– A választási csalás narratívját, mítoszát arra fel lehet majd használni, hogy megindokolják a Magyarországgal szembeni durva fellépést, ezért nagyon veszélyes ez a dolog – mondta el a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjában az előre vádaskodó ellenzéki megmondóemberek és politikusok legutóbbi nyilatkozatai kapcsán Szikra Levente, a központ jogi igazgatóhelyettese. – Kétféleképpen tudunk ez ellen védekezni: azzal, hogy ezt elmondjuk, leleplezzük előre a próbálkozást, erről is szól az Alapjogokért Központ ezzel kapcsolatos legutóbbi elemzése. A másik, hogy nagyon nehéz akkor csalást kiáltani, ha nagy különbséggel nyer a jobboldal. Ezt a magyar emberek tudják megtenni a szavazófülkékben – emlékeztetett Szikra Levente. 

A háborúpárti brüsszeli elit és az ukrán vezetés számára a térség legfontosabb választása közeleg, ezért lett a magyar helyzet ennyire fontos számukra – hangsúlyozta Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai tanácsadója. Közeleg az orosz–ukrán háború vége, és ezt a háborút Zelenszkij el fogja veszíteni, felmerült számára a bukás réme. Ezért kell mindenáron valamilyen győzelmet felmutatni a totális katonai vereség közepette. Az egyetlen ilyen győzelem Ukrajna csatlakoztatása lenne az Európai Unióhoz. Ez élet-halál kérdés az ukrán elnök számára, és ezért élet-halál kérdés számára a magyar választás is. 

Az ukrán elit minden reményét abban látja, hogy Orbán Viktor meg fog bukni és majd jönni fog Magyar Péter, aki nem akadályozza az ukrán uniós csatlakozást – fejtette ki Koskovics Zoltán. Az ukrán szolgálatok mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a magyar kormányfőt elmozdítsák. Ha lehet, akkor úgy, hogy olyan irányba befolyásolják a magyar választási kampányt, hogy valahogy az ő jelöltjük, Magyar Péter győzzön – hangsúlyozta a geopolitikai elemző. 

Egy-egy szavazatszámláló bizottságba minden pártnak joga van két főt delegálni – emlékeztetett Szikra Levente. Az egész rendszernek a legfontosabb garanciális eleme, hogy az ellenérdekű felek, akik egymás ellen harcolnak a választási küzdelemben ezen a ponton együttműködnek, és egymást kölcsönösen ellenőrzik. Ez a rendszerváltás óta így működik és bevált – hangsúlyozta az Alapjogokért Központ jogi igazgatója. 

