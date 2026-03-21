DániahadseregGrönlandtervrepülőtér

Megdöbbentő lépésre készült Dánia Grönlandon, Trump válaszára figyel a világ

Elképesztő részletek kerültek napvilágra arról, milyen lépésekre készült Dánia az év elején, egy esetleges válsághelyzetben. Sajtóinformációk szerint a dán hadvezetés még azt a lehetőséget is mérlegelte, hogy megsemmisíti a Grönlandon található kulcsfontosságú repülőtéri kifutópályákat, amennyiben az Egyesült Államok katonai erővel próbálná megszerezni a stratégiai jelentőségű szigetet.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 03. 21. 8:23
Dán katonahajó a nyugat-grönlandi Nuuk kikötőjében Fotó: Ina Fassbender Forrás: AFP
A dán közszolgálati DR riportja szerint Koppenhága annyira komolyan vette Donald Trump korábbi kijelentéseit Grönland megszerzéséről, hogy konkrét katonai terv készült egy esetleges amerikai támadás esetére, írja az Origo.

Dánia
A dán hadsereg katonái állomásoznak Nuuk kikötője közelében Grönlandon (Fotó: Anadolu/AFP/Muath Hamed)

Dánia készült a konfliktusra

Ennek részeként 2026 januárjában Grönlandra vezényelt katonák robbanóanyagokat vittek magukkal, hogy szükség esetén megsemmisítsék a kulcsfontosságú kifutópályákat Nuukban és Kangerlussuaqban. A cél az volt, hogy megakadályozzák az amerikai katonai repülőgépek leszállását. A katonák emellett vérkészleteket is szállítottak a szigetre, felkészülve egy esetleges fegyveres konfliktus sebesültjeinek ellátására.

A jelentések szerint Dánia nem maradt egyedül: Franciaország és Németország is támogatta a koppenhágai vezetést, és a közös katonai jelenlétet megerősítették a térségben. Egy többnemzeti kontingens érkezett Grönlandra, hivatalosan hadgyakorlat címén, valójában azonban elrettentési céllal.

A háttérben az a félelem állt, hogy Washington – a venezuelai villámakció után – akár egy NATO-szövetséges ellen is kész lehet erőt alkalmazni. Dán védelmi források szerint a cél világos volt: olyan helyzetet teremteni, amelyben egy amerikai katonai akció túl nagy költséggel járna.

Bár a dán hadsereg tisztában volt vele, hogy önmagában nem tudná megállítani az amerikai haderőt, a kifutópályák felrobbantása jelentősen megnehezítette volna egy gyors megszállás végrehajtását.

Végül enyhült a feszültség

A válság végül diplomáciai úton mérséklődött. Trump később kijelentette, hogy nem kíván erőt alkalmazni, és tárgyalásos megoldást sürgetett Grönland ügyében.

Borítókép: Dán katonahajó a nyugat-grönlandi Nuuk kikötőjében (Fotó: AFP/Ina Fassbender) 

A kommunista népbiztos tiltott be 1919-ben a Népszava és a Vörös Újság kivételével minden lapot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu