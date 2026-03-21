A dán közszolgálati DR riportja szerint Koppenhága annyira komolyan vette Donald Trump korábbi kijelentéseit Grönland megszerzéséről, hogy konkrét katonai terv készült egy esetleges amerikai támadás esetére, írja az Origo.
Megdöbbentő lépésre készült Dánia Grönlandon, Trump válaszára figyel a világ
Elképesztő részletek kerültek napvilágra arról, milyen lépésekre készült Dánia az év elején, egy esetleges válsághelyzetben. Sajtóinformációk szerint a dán hadvezetés még azt a lehetőséget is mérlegelte, hogy megsemmisíti a Grönlandon található kulcsfontosságú repülőtéri kifutópályákat, amennyiben az Egyesült Államok katonai erővel próbálná megszerezni a stratégiai jelentőségű szigetet.
Dánia készült a konfliktusra
Ennek részeként 2026 januárjában Grönlandra vezényelt katonák robbanóanyagokat vittek magukkal, hogy szükség esetén megsemmisítsék a kulcsfontosságú kifutópályákat Nuukban és Kangerlussuaqban. A cél az volt, hogy megakadályozzák az amerikai katonai repülőgépek leszállását. A katonák emellett vérkészleteket is szállítottak a szigetre, felkészülve egy esetleges fegyveres konfliktus sebesültjeinek ellátására.
A jelentések szerint Dánia nem maradt egyedül: Franciaország és Németország is támogatta a koppenhágai vezetést, és a közös katonai jelenlétet megerősítették a térségben. Egy többnemzeti kontingens érkezett Grönlandra, hivatalosan hadgyakorlat címén, valójában azonban elrettentési céllal.
A háttérben az a félelem állt, hogy Washington – a venezuelai villámakció után – akár egy NATO-szövetséges ellen is kész lehet erőt alkalmazni. Dán védelmi források szerint a cél világos volt: olyan helyzetet teremteni, amelyben egy amerikai katonai akció túl nagy költséggel járna.
Bár a dán hadsereg tisztában volt vele, hogy önmagában nem tudná megállítani az amerikai haderőt, a kifutópályák felrobbantása jelentősen megnehezítette volna egy gyors megszállás végrehajtását.
Végül enyhült a feszültség
A válság végül diplomáciai úton mérséklődött. Trump később kijelentette, hogy nem kíván erőt alkalmazni, és tárgyalásos megoldást sürgetett Grönland ügyében.
Borítókép: Dán katonahajó a nyugat-grönlandi Nuuk kikötőjében (Fotó: AFP/Ina Fassbender)
